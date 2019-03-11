陳國祥／蔡英文的「反中外交」成笑柄 　「經貿外交」才是正辦

▲總統蔡英文日前接受日本產經新聞專訪。（圖／總統府提供）

●陳國祥／政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

蔡英文總統的對外政策極不平衡，一方面強烈反中而一面倒向美國和日本，另一方面則是熱切耕耘政治而全然漠視經貿。這兩個不平衡嚴重損害台灣長遠的總體利益。

近日蔡總統接受日本右翼媒體產經新聞專訪，通篇充斥台灣安全備受中共威脅的訊息，她無視於台日之間不存在官方關係，同時安倍政府還正在熱烈「追求」中共，積極促成習近平今年二訪日本，以便兩國「燕好」，竟然倡議台日政府進行安保合作，交換軍事情報，聯手打擊網路駭客，蔡英文的癡心妄想立刻招來日本外務省打臉，老實不客氣地說「不考慮」，因為台日之間是「非政府實務關係」。蔡英文意圖「拉日制中」無功而退，成為外交笑柄。

▲日本外務大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）



除了「拉日制中」，蔡英文更積極著力的是「親美抗中」，她三不五時接受美國傳媒專訪，散播批鬥中共的嗆辣言論，表露親美的媚態。更不可思議的是，她居然透過媒體訴說期盼和川普總統「二度通話」，甚至還說希望跟川普舉行高峰會。她不識時務的妄想一再被美方打臉，至於國會通過諸多友台法案和參議員促請邀她到國會演講，多半是基於友誼的姿態表露，幾乎全無具體的落實行動。

她罔顧國際現實，昧於自身的棋子角色，一而再再而三地熱臉貼美日冷屁股，不但在外交上毫無足以「壯大台灣」的實效展現，反而更激發中共當局和大陸民意對她挾外力以自重的反感，興起更強的反制決心。她何以明知不可為而強行為之？無非是希望出口轉內銷罷了，一方面讓國人誤以為她是外交能手，搞得定美日大國支持她；另一方面是要激化兩岸對立，挑激民眾的反中情緒，藉以凝聚基本盤，拉抬低迷的支持度。

以目前台灣的處境而言，對於沒有正式關係的國家，外交上的期望值必須務實以待，而不要有非份的妄想；而且必須把有限的資源用在實處，而不要做虛工。更重要的是，由於中國大陸在全球具有舉足輕重的操作能力，我方的外交空間難以逆其容忍範圍而越線施展。

基於過去活生生的案例，我們只能承認，兩岸關係居於外交關係的上位，沒有良好的兩岸關係，外交上的努力必定事倍功半。過去馬政府在邦交國的維繫上幾乎全壘打，難道不是拜「外交休兵」所賜？在國際組織上能保住席位或是實質參與，難道不是中共的默許或支持有以至之？反觀蔡政府執政之後，邦交國斷了不少，國際組織一個個退出，當然是中共基於民進黨拒絕九二共識而蓄意打壓與限縮所致。

蔡政府不僅將兩岸和外交的主從顛倒，也將政治與經貿的輕重錯置了，偏重虛的政治，輕忽實的經貿，更不值的是在政治面用盡資源與力氣卻無所得，在經貿面未下功夫、未挹注資源，加上受制於陸方明裡暗裡壓制與限縮，更是寸步未進，致使台灣越來越在經貿組織或自貿協議上落入亞細亞孤兒的境地，被邊緣化的困境將重傷台灣的外貿，進而挫損經濟的成長勁道。

最近「東協10+6」的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）有重大進展，東協宣示可望於11月領導人峰會上達成協議的共識。RCEP將是全球規模最大的自由貿易協定，涵蓋約35億人口，站全球三分之一GDP。由於RCEP是台灣主要出口市場，累計投資額占我對外投資額高達8成，一旦完成簽署，台灣在亞太區域的經貿關係將受嚴重衝擊，對機械、五金、家具、化工、汽車零組件等傳統產業的影響尤重。由於中國大陸在其中具有舉足輕重的主導力，因此在民進黨主政之下，台灣根本不被容許與聞其事。

另外一個新成的經貿組織是《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），已於去年12月底生效，11個成員國目前只剩4國未完成國內批准手續。CPTPP主導權雖在日本，台灣雖然向來與日本關係友好，然而近來蔡英文總統接受日媒專訪時，只會一昧向日本政府大聲喊話，不切實際的拜求展開安保、資安對話，而完全未對CPTPP問題遊說日本政府鼎力支持。她重政治而輕經貿的務虛不務實心態表露無遺。

台灣經貿上當務之急是如何與經濟發展程度近似國家在同一起跑點上公平競爭，以利於將貨品銷售出去，就此而言，自由貿易協定，比如RCEP或CPTPP這種區域性大型經濟整合（Mega FTA），可收畢其功於一役之效，最不可或缺。

然而，姑且不說先前與我並列亞洲四小龍的韓國與新加坡簽訂的貿易協議遍及全球各區塊，其他比台灣相對落後的周邊國家，如東協各國，都相繼加入制度性安排的區域經濟的整合行列。台灣之所以孤伶伶隻身在外，蔡政府搞僵兩岸關係，無疑是最大的制約因素。

須知，台灣為小型的開放性經濟體，國際經貿空間對長期發展影響至深且鉅，而兩岸關係與國際外交及經貿關係環環相扣；為了避免台灣對外經貿關係進一步邊緣化，黨務之急，是改變親美反中、拉日制中的脫離現實政策，並調整重政治輕經貿的對外作為，從改善兩岸關係下手，以期取得加入大型的區域性經濟整合組織的入場券。

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