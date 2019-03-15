紀香最愛的氫水，到底在吵什麼？

●作者／韋恩的食農生活。

其實氫水在日本已經吵了快七八年，也不知為何這一陣子又在台灣吵翻了，主要是太和工房推出的氫水機在網路上被質疑、被奚落，所以太和工房揚言要走法律途徑解決。韋恩在此嘗試持平的為朋友們分析一下，看看氫水到底是個什麼東西，它又值不值得喝。

氫原子算是宇宙最小、最豐富的原子，但是由兩個氫原子結合而成的氫氣分子，在地球上卻不是那麼常見，因為它很容易被氧化（也就是很容易燃燒）變成水，著名的興登堡飛船慘劇就是因為，飛船為了浮力而灌滿了氫氣，但是一不小心失火而產生了大爆炸。

所以氫氣算是很好的一種抗氧化劑，在將近20年前逐漸有學者注意到，氫氣對人體有抗氧化、抗自由基的功效，因此逐步開始研究。人體如果要攝取氫氣，途徑不外乎直接用吸的、用注射的或是製成氫水口服，所以大約十年前開始有氫水產品在日本風行，因為氫水對一般消費者來說還是最方便、最安全的。

氫水（日本叫水素水） 在日本的行銷方法，主要是延續氫在抗氧化性的研究，只是宣稱的功效越來越誇大，從變美、預防老人癡呆、預防心臟病、預防糖尿病、延緩老化、減肥、解決草食男的性冷感、不舉一直到幫助癌症等等幾乎包羅萬象。而號稱氫水的產品品項也越來越多，從電解氫水機、包裝氫水、保健食品、保養品等等都有很多。性感女星藤原紀香堪稱氫水的教主，她不遺餘力說氫水的好處，不但說氫水內服外用是他美麗的秘密，就連結婚時，都以氫水機作為回禮禮物。

但是物極必反，日本在數年前媒體與學界共同狠狠的檢討了氫水一番，某些教授與學者直指氫水是偽科學，而許多媒體也測量了市面上的氫水裡的氫含量，結果都測不出來，結果社會大譁，造成日本氫水的市場瞬間大幅滑落。

其實同樣叫作氫水，來源可是有很多不同的作法，也因此造成很多人會混淆，我們必須仔細分辨，其實氫水依其產生的方法，可以分成3種：

1.直接將氣態氫氣用高壓使其溶於水裡

2.使用化學法如鎂在水中產生氧化還原反應產生氫氣

3.使用水的電解產生氫氣。尤其是3的電解法最常為氫水產生機所採用，首先由Panasonic開發由鹼性水電解機後修改而成。由於2、3的水會呈現弱鹼性，1是中性，所以三者其實在本質上並不相同，不能一概而論。

氫水的正論

氫氣對人體的功效，確實有在作保健醫療的許多科學實驗，很多是堂堂正正發表於科學期刊的研究。其中動物實驗與人體實驗都有，累積至今，以Pubmed資料庫就可以找到30篇左右的發表，所以這方面的功效不可以說是完全空穴來風，只能說研究的質與量都還有不足，所以還不能形成定論，需要更多研究來證明不足之處。

國內也有醫師對氫氣用用於醫療站在相當肯定的立場，如王群光醫師，都有提出氫對醫療用途的看法。

而太和工房所引用的兩篇文獻如： 1.「日本醫科大學太田成男教授實驗論文參考出處2007年七月份的自然雜誌」，（其實韋恩只有找到發表於2007年5月Nature Medicine的：Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals） 也算是經權威期刊審核過有水準的研究。

2.「氫水抗氧化之功能請參考中山醫學大學附設醫院發展論文 」：此篇由作者：胃腸肝膽科 林敬斌 醫師所發表的Anti-oxidant and anti-inflammatory effects of hydrogen-rich water alleviate ethanol-induced fatty liver in mice，也是公開發表於WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2017, 23（27）： 4920–4934。也是實在的研究。

氫水的反論

其實氫水最受人詬病的是其商業行銷手法，而不是科學上的研究。因為前面有提到，氫水的科學的研究進展並沒那麼快，但是行銷已經講到過度天花亂墜了。而最受詬病的方面主要有三：

1. 質疑氫氣水溶性過低，除非非常大量的飲用，否則並不足發揮功能。氫氣的水溶性在常溫水中只不過大約1.7ppm，也就是喝完一公升的氫水就算胃的吸收效果百分之百，最多只能攝取到0.0017克的氫氣，這實在太微少了。

2. 氫氣也是相當容易散逸的物質，尤其是在包裝產品裡如瓶裝的氫水，消失的很快，經過日本一個機構「國民民生活中心」2016年實測，10件包裝商品與9件氫水產生器裡，多項氫氣含量實測值不足宣稱值，而有些產品根本測不到氫氣的存在，所以買到這樣的產品，感覺相當冤枉。

3. 廣告內容移花接木、張冠李戴，誇大研究的成果為自己產品背書。

（1） 目前科學研究的成果，絕大多數都是以吸入氫氣為主，但是廣告宣傳沒有告訴你這部分。就像太和工房引用日本醫科大學太田成男教授實驗論文，如果果真是韋恩找到的2007年5月這篇Nature Medicine的話：Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals。那就是將氫氣吸入式的處理，與氫水可說是相差十萬八千里，不可拿來為氫水背書。

（2） 科學研究成果很多是動物研究，與人體實驗的成果還是有差距，太和工房引用的2篇文獻全都是動物實驗，這可不能馬上延伸宣稱人也會有同樣效果。

（3） 上面提到氫水有3種，3種都不可以說是一樣的東西，大部分的研究也是用氫氣直接加壓溶解式的氫水。所以電解來的氫水一不一樣呢？ 這需要證明。而太和工房引用的中山醫學大學的文獻，使用的是鎂的電解法，偏偏太和工房自己的網站還宣稱「一般市售也有所謂的假性氫氧分離水素水機，是利用底部放一些活性碳，與金屬鎂粉結合的複合濾片，把氯、氧吸附」，對使用鎂頗不以為然，讓人相當疑惑他到底知不知道自己在講什麼。而太和工房引用最力的大田教授其實還公開講了「活性水素水がニセ科学であることは、私も同意します。一方、水素水は正統的な科学のプロセスをキチンと踏んでいます。」（韋恩譯：活性（電解）氫水是偽科學，我同意。另一方面，氫水可是踏著正統的科學研究腳步向前進的）。所以引用文獻要看清楚啊，否則只是打了自己的臉。

韋恩結論，氫水的保健功效，是尚待更多科學證明的東西，目前證據不足判斷它一定有效，但是韋恩也不會言之過早說它一定是騙局一場。畢竟氫水本身無罪，有問題的是它的行銷方法，尤其是氫水裡的氫含量過低這種質疑，業者有責任將其標示清楚，否則這東西不過就等於一般的水或是鹼性水而已。至於廣告宣傳張冠李戴、到處拼裝，只能說明廠商不是知識不足不然就是蓄意欺瞞，必須接受有誤導消費者的質疑。

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