李沃牆／拼經濟不能只賣農漁產品　對症下藥才能提振出口競爭力

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

高雄市長韓國瑜日前出訪星馬及大陸港澳深廈，無不卯足全力幫高雄農漁產品促銷，總共拿下50多億台幣訂單好成績，此行亦備受兩岸三地媒體矚目，成為鎂光燈焦點。或許搶盡農委會風頭，逼得主委陳吉仲也不甘示弱地大秀出口成績，證明政府能幫農漁民賺錢。不可否認，提高農漁產品出口可提高農漁民收入，改善其生計；但嚴格說來，農產品出口占台灣出口總額微乎其微，拼經濟不能只賣農漁產品。

農業日漸式微 占GDP產值低

台灣以農立國，農業可說是早期六、七〇年代的經濟命脈，當時號稱百萬農業大軍；但自從2001年加入世界貿易組織（WTO）後，國內農業受到進口農產品衝擊，加上政府無良好的利農政策，嚴重影響農民收入，農業人口更是快速流失，農業江河日下。根據主計處所調查的三級產業變化資料可知，1960年農業占台灣GDP比重為28.5%，僅次於服務業的44.6%，但高於工業的26.9%；然而，20年後的1980年代，台灣新竹科學園區設立，高科技產業崛起，並逐漸嶄露頭角，農業占GDP比重快速下降至7.7%；工業則占倍增至45.7%、服務業變化不大；但2000年左右，農業產值占GDP比重持續下降至2%，農業人口僅占就業人口的7.8%；而服務業產值快速增至GDP的66.7%，就業人口占比更提高至55%；截至2017年，農業產值占GDP比重僅剩1.7%，就業人口亦低於5%；吾見勢隨時轉，農業日漸式微，儼然已成為扶不起的阿斗。

電子及資通訊 台灣出口主力

2018年，台灣總出口貿易總額為3,359億美元，農產品出口值為54.7億美元，雖然創新高，也只占總出口貿易額的1.6%，實微不足道。另一方面，台灣農產品出口前五名地區，依序為中國大陸的12.67億美元（23.2%）、日本9.22億美元（16.9%）、美國5.64億美元（10.3%）、越南的4.69億美元（8.6%）、香港4.1億美元（7.5%）；數據會說話，由此可看出台灣農產品對於中國大陸的依賴程度相當高。蔡政府想要斷開大陸，另闢蹊徑，繞過中國大陸開發其他農產出口市場，恐嘎嘎乎其難哉！

另就整體出口觀察，台灣主要出口國家及比重前五名，依序為中國大陸（含香港地區）占41.2%、東協17.3%、美國11.8%%、歐洲9.4%、日本（6.9%）；蔡政府推新南向欲擺脫對大陸市場依賴，但去年對大陸地區出口成長6.2%；而對新南向卻減少0.6%；令人擔心，「新南向」真的變成「新難向」。在台灣的出口產品中，前十名產業的出口總額高達3,010億美元，占比近9成，說是舉足輕重亦不為過。其細項產品比重依序為電子零組件（33.0%）、資通與視聽產品（10.5%）、基本金屬及其製品（9.4%）、機械（8.2%）、塑橡膠及其製品（7.5%）、化學品（ 6.6%）、礦產品（4.3%）、光學器材（3.5%）、運輸工具（3.4%）及電機產品（4.6%）。值得注意的是，單是排名第11的紡織品出口金額為101億美元，將近農產品的2倍。

坦然言，台灣出口占GDP比重逾6成5；要提升台灣經濟成長，宜對症下藥，因勢利導；而首要之務就是加強出口競爭力，特別是電子零阻件及資訊通信產品。

出口動能減弱 景氣明顯趨緩

不可否認，電子零組件出口年增率與台灣經濟景氣息息相關。又電子零組件出口中超過85%為積體電路，其中如台積電等晶圓代工占80%以上，而DRAM次之，約占10%。此外，占比15%的非積體電路主要涵蓋二極體（含LED）（約占20%）、印刷電路（約占35%）、太陽電池（約占8.5%）、電阻器與電容器（約占23%）等四大項目。近幾月受美中貿易戰影響，資訊通信和電子產品等主要出口訂單明顯減少，影響出口動能；以至出口自去年11月出現衰退後尚未止滑，今年1、2月亦均呈現衰退，預估3月也不樂觀。台經院輔公布的製造業景氣燈號，持續出現代表衰退的藍燈，採購經理人指數（PMI）等指標也顯示景氣衰弱；另行政院主計總處與央行對今年的最新經濟預測數字，也都往下調降至到接近2%的成長率。看來，今年能否保2恐有疑慮。

爭取加入CPTPP 助出口競爭力

影響出口競爭力因素不一而足，但台灣目前的自由貿易覆蓋率僅9.69%，遠低於日韓及新加坡等國；未積極參與區域經濟整合，令外資來台投資退避三舍。跨太平洋夥伴全面進步協定（簡稱CPTPP）人口近5億，大於歐盟地區；GDP約10兆美元，占全球GDP的13%、全球貿易總量14.9%、台灣貿易比重的25%、占台灣對外投資比重近30%，其重要性迨無疑慮。持平而論，加入CPTPP不僅可提高台灣與貿易夥伴的互補互利關係、分散及擴大出口市場、促進經濟成長；亦可藉此強化台灣在亞太地區的供應鏈角色；將台灣產業由傳統以代工為主軸，轉為高附加價值，完成產業升級、提升出口國際競爭力、並降低貿易的衝擊，應是利多於弊。據悉，11國的代表已於今（2019）年啟動新成員加入，泰國、哥倫比亞及英國都已表達加入的意願；台灣應掌握此契機，思考推動「自由經濟示範區」的必要性、檢視相關法規的調適、研擬配套措施，降低對農業的衝擊，積極爭取加入第二輪的談判。

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