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顏擇雅／為何港澳同樣都是回歸，結局卻大不相同？

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▲高雄市長韓國瑜在香港參訪時，會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）

●顏擇雅／雅言文化創辦人。

韓國瑜在香港有進中聯辦，在澳門也有進中聯辦，卻只有在香港引起反彈，在澳門則沒。因為，同樣都是回歸，只有香港要求更多民主，充滿兩制變一制的焦慮，同樣的事在澳門卻沒發生。

差別在哪裡？就是民生經濟。若只看GDP，港澳數字都好看。但居民感受卻差很多。澳門一般人回歸後真的有變富有，香港則只有富人變更富。澳門在回歸前就是單一產業，回歸後也是。這產業就是賭，中國崛起把這產業變更興盛，澳門人當然就所得提高。

香港過去則是百業興盛，八十年代製造業曾經跟台灣一樣蓬勃，影視業更是狠甩台灣。但九十年代製造業北遷，兩千年後影視人才也北遷，產業只剩下金融與零售兩種，而且是只做內地客生意的零售。中資湧入香港，讓 GDP數字好看，這種資金卻無助產業升級。

陸客搶購奶粉，讓本地人買不到嬰兒奶粉，這是香港版的「貨出去」。內地孕婦湧入香港產子，差點壓垮醫療系統，逼得本地孕婦上街遊行，這是香港版的「人進來」。如果是上海或重慶的城市中產有這麼高的民怨，北京一定會正視。但很抱歉香港不是內地城市，香港民怨只會被北京看成 「去殖民」還不徹底。這就是一國兩制的可怕。它會讓經濟數字看起來好看，生活水平卻直直落。

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