趙春山／《臺灣關係法》四十年有感

▲川普政府有意加強臺美關係，但美方態度是否可能轉變仍有待我們後續關注。（圖／路透社）

●趙春山／曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信兩岸和平發展是維持現狀的最佳途徑，認為台灣不應在中華民族偉大復興的道路上缺席。

美國制定《臺灣關係法》將屆四十週年，臺美相關人士最近紛紛發表看法，認為美國在與中共建交後，由國會通過的這項單行法，對維持臺灣安全及臺海和平穩定，做出了重大的貢獻。事實也是如此。美國確實依法提供臺灣防衛性武器。中共對此始終耿耿於懷，但不是因為武器發揮多大的防衛作用，而是美國的「干預中國內政」。

在國際關係史上，一個國家以國內法來規範與其它國家內部關係的行為，確不多見。大陸智庫人士常抱怨，如果中共也制定法案，單獨處理與美國州政府的關係，甚至對其出售武器，不知美國聯邦政府做何感想。當然，兩岸關係特別，不能拿一般的國內或國際關係來相提並論。

1979年元月1日，美國卡特政府接受中共的「斷交、撤軍、廢約」三原則，宣布與中共建交，讓臺灣有猝不及防的感覺。雖然從1972年尼克森訪問大陸後，台北就有心理準備，意識到悲劇遲早會發生，但沒有想到來得這麼突然。美國並沒有給臺灣足夠的應變時間。以《臺灣關係法》為例，相關人員現在針對其中的內容咬文嚼字，但事前是否掌握全盤狀况？有無在圓山飯店的談判中，提出我們對應的方案？如果答案是否定的，那現在說什麼都是事後諸葛，後知之明。這當然不是臺灣的問題。

《臺灣關係法》第三條揭示：「臺灣人民的安全或社會經濟制度若受威脅，危及美國利益，總統及國會將依憲法程序，決定美國應採取的適當行動。」美國的利益是什麼？就是維持兩岸「分而不獨，和而不統」的現狀。《臺灣關係法》的作用，就如同《中美共同防禦條約》那樣，要保留美國在兩岸事務的主導權。臺灣的行動不能脫離美國的兩岸政策軌道。

美前總統雷根與對岸簽署《八一七公報》，符合美國利益，但傷害到臺灣的利益。柯林頓於1995、1996年臺海危機時，派遣航母戰鬥群聲援臺灣，但李登輝事先不知美國有此舉動；柯林頓1998年宣布的「新三不政策」，涉及臺灣的利益，事前恐怕也沒有知會台北。日本《產經新聞》近日刊載《李登輝秘錄》，透露1995年7月，總統府資政曾永賢接到一通電話，判斷是來自中共高層，告知「兩、三周後會朝臺灣發射飛彈，但請稍安勿躁」。李登輝因此胸有成竹，相信李當時也未告知美方。

美國已故臺海問題專家唐耐心（Nancy B. Tucker）曾指出，臺美之間嚴重缺乏互信，她認為「台北和華府都沒有全力擁抱雙邊關係。雙方幾個世代的領導人及顧問，對優先事項及前景的看法歧異，已對彼此結合的智慧及持久性，產生疑問。」唐耐心說的沒錯，臺美互疑早自兩蔣時代開始。事實顯示，如果不是因為爆發韓戰，美國早就放棄蔣介石了。

1949年4月，國民政府從南京撤到廣東時，蘇聯駐華使館也隨之遷到廣州，而留在南京的，反而是美國駐華使館。據說，當時美國使館的一些官員，已與共產黨代表進行談判，甚至二度打算前往北京與中共簽署協議。1971年，前外交部長周書楷，在宣布我國退出聯合國後的記者會上，引用英國前首相邱吉爾的話說：「既然天使不幫助我們，即使魔鬼伸出手來，我們也不惜和它握手。」這番意指「聯蘇」的氣話，讓周丟了官，但也引起美國的疑懼。

蔡英文政府聲稱，臺美關係目前處在最好的情況。我們相信川普政府有加強臺美關係的意願，但不會因此犧牲美中大國關係的利益。《時代雜誌》日前引述三名美方官員的話說，川普將暫時擱置售臺F-16V戰機案，直到美中敲定貿易協議為止。雖然我外交部與國防部都強調，相關程序仍進行中，並無擱置情形，但無風不起浪，我們仍應關注美方的態度轉變，並應強化臺美之間的互信。

熱門推薦》

►加強戰略定力，才能和平統一

►兩岸一家人，凡事好商量



►看更多【趙春山】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。