中美貿易戰：現在開始，是台灣最好的時代

▲台灣有能力在美中兩大國的博弈中獲利嗎？（示意圖／路透）

●果殼／科技產業、區塊鏈的旁觀者，現為律師、作家，經營【果殼Mr.Shell】臉書粉絲專頁。期許自己寫出觀點，看到對話，找到果殼。

未來十年，對年輕人來說將是台灣一段最好的時代。很多人不會同意這句，首先投資人都會反對。投資不怕價格跌，怕的是不確定性。在中美貿易戰下，光是川普的的Twitter就永遠無法掌握，更別提預測貿易戰何時結束；

商人們也不會同意。對於雙方貿易額高達6300億美元的兩大經濟體，涉及大量的進出口貿易。舉台商為例，製造業台商正在發生出走中國潮，尋找世界其他製造基地，重構生產線，在美國禁止晶片輸入華為子公司海思後，更需要重構全球貿易路線。這對商人帶來巨大衝擊，不動產市價值的波動、過去中國廠房的投資也泡湯。

但這一切，對於一個除了熱血與拼勁外擁有不多的90後、年輕人代表的意義就不同，變動往往帶來財富的重分配，而這次的機會，不僅是重分配這麼單純。

提出「一萬個小時的努力」的作者葛拉威爾很強調一個觀點，天賦與努力對於成功是重要的，但不能忘掉時勢。例如披頭四、比爾蓋斯，他們跟很多專業人士一樣都花了一萬個小時培養專業，也有對電腦工程、音樂有天賦。但真正創造歷史的關鍵，是他們都「生逢其時」，在世界需要他們的時候，站了出來。好的時勢，可以造英雄。

現在，歷史機運已出現，我們正站在關鍵交叉口上，世界需要台灣。或許這是自中國崛起以來，台灣最好的時代，原因是台灣有能力在這個機運中發揮。

台灣有能力在大國博弈中獲利

時與勢的前提，是台灣有能力在大國博弈中獲利，這也是所有人最大的疑惑：台灣行嗎？

目前中美貿易戰似乎要走向全面開戰，影響是全球性的，不只是對美國股市有所影響，中國各種救市措施與中央財務槓桿也是拼了命穩住陣腳；台灣方面也面臨短線上的衝擊：

從數據上來看，貿易戰也在短線上衝擊台灣的出口，今年一至四月台對美出口年增率將近 20％，但台灣整體前四個月的出口卻是衰退了 4％。美國2000億課稅涵蓋「蘋果供應鏈」產品、對華為的禁令，預計也將對台相關產業造成影響。

從長線來看，一場兩大國的博弈賽局，台灣在這場長途賽跑中如何佔得有利位置？憑什麼？我以下提出數據資料說明：

一、東亞經濟典範

自1970年起，幾個東亞地區以土地改革、大量出口製造及國家資本主義三大因子驅動，以台灣、日本、韓國為首，完成驚人的經濟成長，人民的購買力計算人均GDP直追美國。

能突破中等收入陷阱（國民年均所得在1000–12000美元區間）的經濟體不多，在這段期間，台灣突破了中等收入陷阱，並成為世界上近三十年來「唯二」，從「貧窮」走向「富裕」（購買力計算人均GDP達美國的50%以上）的典範型經濟體，台灣的出口型經濟發展模式，成為新興國家模仿的對象。

二、台商的真正實力



中國自台灣的進口規模約為1776億美元，而2018年中國對台灣的貿易逆差達到「1290億」美元之譜，也就是說，台灣貨出去到大陸的數字，遠大於中國貨進來的。

這個數字有多誇張？中國對韓國與對日本的貿易逆差，分別是958億美金與335億美金。（數據來源：每日頭條-中國外貿凈出口全景圖）

台對中的貿易逆差，剛好等同韓國加日本的逆差總額。

其中前五類進口商品為：機電設備及零件的1286億美元，佔比高達72.4%，其次為光學及醫療儀器（151億美元/佔比8.5%）、精細化工製品（101億美元佔比5.7%）、塑膠製品（100億美元，佔比5.7%）及貴金屬製品（56億美元/佔比3.2%）。

因此可知，中國大陸對台灣的科技產品（半成品與高階零件）有著高度依賴，這些產品都將裝配到中國生產的筆記型電腦和智慧型手機上，並出口到歐美各國。

再來，這些中國進口貨品是由誰來裝配？答案是，仍舊是台商。

根據中國海關信息網資料顯示，中國對美出口前幾大企業，幾乎全部是台商，鴻海（鴻富錦）、廣達（達功與達豐）、仁寶及和碩（昌碩與名碩）等台灣四大電子集團，就占據中國對美出口前十大出口企業的八名之多，另外兩名呢？則是美國公司戴爾與偉創力。

2016 年中國對美國前十大出口企業

1 鴻富錦精密電子 (鄭州) 有限公司 (台灣)

2 達功 (上海) 電腦有限公司 (台灣)

3 昌碩科技 (上海) 有限公司 (台灣)

4 名碩電腦 (蘇州) 有限公司 (台灣)

5 仁寶資訊技術 (昆山) 有限公司 (台灣)

6 鴻富錦精密電子 (成都) 有限公司 (台灣)

7 達豐 (重慶) 電腦有限公司 (台灣)

8 偉創力製造 (珠海) 有限公司 (新加坡)

9 達豐 (上海) 電腦有限公司 (台灣)

10 戴爾 (成都) 有限公司 (美國)



上述資料解釋了，大批零件產品從台灣進口到中國，不假他人之手，再由台商大規模組裝運到國外。

美國打這場貿易戰，真正不滿的是中國盜取智慧財產權，並且在許多領域限制美國的投資，同時利用國家補貼來進行不公平競爭。

台美之間，沒有大規模竊取智慧財產權問題，台商早已學會在不侵害美方智慧財產權前提下，透過授權、結盟方式，專注於中高階的電子產品及關鍵零件製造。除了關鍵技術與專利外，台商有能力囊括科技產品的中高階零件生產，以及中下游裝配的生殺大權。

這才是台商多年磨刀霍霍的成果（沒有升級轉型的也死光了），產業升級後，台商在全球高科技產品供應鏈扮演的角色，可說更為吃重。

三、未來 – Made in Taiwan台灣製造



過去，台商利用了中國便宜的勞工成本及政府補貼，在中國建立中下游的裝配生產鏈。未來，因美國對中國課徵關稅，讓這個做法行不通，這些台商都可能被列為貿易戰中加稅的對象。

▲171期彭博商業周刊封面。（圖／作者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最新一期美國彭博商業週刊中文版報導，在中美進行貿易戰下，部分台商已部署把廠房搬離中國大陸，班師回台，有可能帶來Made in Taiwan浪潮。

台達電行政總裁鄭平說，公司計畫未來5年雇用台灣7000多名工程師，目標是降低公司對中國大陸的倚賴。

蘋果主要供應商之一廣達電腦也表示：去年底斥資新台幣42.8億元購入桃園龜山華亞科技園區土地及近8900坪廠房，預計將作為高階產品回台生產的基地。

MIT（Made in Taiwan)，將成為台灣年輕人的新機會。

貿易戰能帶來多少好處？

這問題很難計算，因為貿易戰不是短時間的戰役，國際貿易如今盤根錯節，一環扣著一環，例如禁止供貨華為晶片的禁令，也連帶讓台灣封測廠吃鱉。不過美國總統川普曾說：「每年，中國從美國那邊偷走了5000億美元的好處。」

先不論5000億美金怎麼算出來，如果未來中國沒辦法拿走，台灣又能分到多少？

最現實短淺的角度來看，台灣已經從貿易戰中獲得直接的好處了。首先，是來自美國的轉單，2019年第一季的轉單效應已經顯現。

另外，台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生分析認為，「中美貿易戰產生的影響是跨國供應鏈重組。」

供應鏈重組的結果是台商回流，光截至今年，從大陸台商回流的生產設廠投資額度就高達2700億元。而經濟部預估，今年的台商回流投資額度將高達5000億元，未來將更多。

5000億，很巧合的印證川普說的，只是美金換成台幣。

最後，很多人擔心，如今台灣成為兩大國博弈的棋子，現在看似有所謂台美同盟，但會不會沒多久美國又會以此為籌碼把台灣給賣了，讓台美同盟曇花一現。

我會說，貿易戰不會是永久的，重點是美國對於中國的整體長期策略已經發生改變。智慧財產權、匯率操控的指控只是表面，真正導致貿易戰的，是美中二國價值觀的重大不同所致。

長久以來，美國以為中國在經濟上的開放可以帶來獨裁政治體制的改變。如今，這個幻想已消失，中國的所作所為更已經遠離美國及其盟邦偏好的自由市場資本主義與代議民主的結合。而這樣的價值的落差，不是短短幾次會議、承諾修法就能快速改變。

台灣，因為價值觀相近，在這個脈絡下成為美國陣營的一員，而且地理位置與種種歷史因緣，台灣地位在圍堵中國的策略中越顯重要。冰凍三尺非一日之寒，如果沒有重大意外，台美同盟不會是短期現象，而會是美國國會主要兩黨少數有共識的對華政策之一。

最壞的時刻，也可能是最好的時代。對台灣的青年人才來說，有中美貿易戰帶來台灣在全球貿易體系的新定位，又有台美同盟這個保護傘，這可說是千載難逢的機會，現在開始，是時候一同創造台灣的新時代。

接下來，就看我們怎麼選擇、如何把握了。

熱門文章》

►美中貿易協議是破局還是成局？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自《Medium》。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net