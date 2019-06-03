陳一新／金融海嘯將來　台灣若自我感覺良好恐粉身碎骨

▲蔡英文日前前往彰化北斗奠安宮聽取民意。（圖／記者唐詠絮攝）

●陳一新／現任中國文化大學政治學系講座教授、曾任淡江大學美國研究所教授與所長。為美國紐約哥倫比亞大學政治學博士。曾任立委。 在美中兩強之間，主張台灣應與兩邊維持良好關係，以充分發揮槓桿作用，收左右逢源之效，且台海兩岸應在「九二共識」的共同政治基礎上，推動和平發展關係。

鴻海董事長郭台銘2日晚上在臉書指出，他不覺得高雄市長韓國瑜6月1日凱道造勢對他構成壓力，他只對台灣的經濟處境感到憂心，若再給蔡英文總統4年，台灣恐將粉身碎骨。

蔡英文這幾個月特別虔誠，逢廟拜廟，卻諷刺別人不專心市政，只跑選舉行程，但她自己又何嘗不是「不問國政問廟事，不問蒼生問鬼神」？

郭台銘表示，他2日早上6點起床，打了好幾通電話到美國、到日本，打給鴻海的客戶和供應商，打給我認識的經濟、金融學家，大家的看法都很悲觀。「我今天若不當總裁，而是總統，我會趕快召開國安會議，商討因應方案，而不是天天用文青體發文取暖討拍。」

說蔡英文完全沒有針對美中貿易戰召開國安會議，商討因應方案，也許是冤枉了她。雖然她最近為美中貿易戰至少召開過兩次國安會議，但不幸的是，不知她找的國安團隊成員都是業餘者，還是酒囊飯袋，兩次召開國安會議都誤判情勢。

上一次召開國安會議時，國安會的研判是美中貿易戰不僅不會傷到台灣經濟，而且還為台商可能像鮭魚一樣回流台灣而沾沾自喜。最近一次召開國安會議時，國安會的研判則是美中貿易戰雖然燒到台灣，但影響不大，台灣還挺得住。

在決定投入國民黨初選後，郭台銘與中小企業舉辦多場座談會，很多業者都說，他們現在都快拿不到訂單了。「企業拿不到訂單的問題有多嚴重，我比誰都清楚。」他認為，目前正有一股潛在的經濟風暴正在誕生中，中國經濟放緩，美國殖利率倒掛，貿易戰對全球的影響才剛要開始。

早在四月底，郭董就提醒過中美貿易戰會帶來一場「劇變」，並多次要求政府嚴正以對，卻被蔡英文說是在唱衰台灣。但事實上，中美兩強大打貿易戰，持續衝撞，所有出口導向的國家都恐將陸續遭殃，台灣也難置身事外，卻被蔡英文說是在唱衰台灣。郭董的回應則是，不是大家唱衰，而是蔡英文自己把台灣給「做衰」了。

郭台銘警告說，比金融海嘯大的危機即將來臨。他指出，身為一個經濟老船長，一個最重視經濟的候選人，他預先看到這問題，所以他要再次呼籲蔡總統，並霸氣地大聲疾呼：「別對我的肺腑之言充耳不聞，別對逐漸浮現的風險視而不見，如果你們依然故我，那請站一邊去，讓專業的郭台銘來，經濟問題，由我處理。」

郭台銘細數蔡英文自吹自擂的八項施政，從能源、前瞻、年改、新南向、長照制度、社會住宅、司法改革、尋求加入「不斷進步跨太平洋夥伴協議」（CPTPP），指出不是違法違憲，就是一廂情願，欺騙人民。

正如他所指出的，蔡政府的能源政策是自欺欺人，完全不切實際，盛夏還沒到就缺電 ; 前瞻政策只是綁樁買票，「九合一選舉」證明無效 ; 年改政策既違法又違憲；新南向到現在還沒洽簽出一個自由貿易協定 ; 長照制度只要無法發展成稅收保險混和制，遲早會成為社會褔利的無底洞；蔡總統上任時高喊8年20萬社會住宅，顯然只是空頭支票；司法改革更是徹底失敗，貽笑中外 ; 即使有美、日支持，台灣要想參加11國合議制的CPTPP，也屬鏡花水月。

的確，美中貿易戰愈打愈熱，情勢不無可能失控。中國大陸國務院貿易談判「中方立場」白皮書，美中雙方若再不踩剎車，未來的衝擊會有多大，郭台銘說他不敢多想。

自我感覺良好的蔡英文永遠在狀況外，反而揚言現在是台灣再一次經濟發展加速的最好時候，給她8年，一定讓台灣脫胎換骨。郭台銘諷刺地說：「我倒是擔心，再給她4年，台灣恐將會粉身碎骨。」

郭台銘豪氣干雲地表示，他要告訴大家，「再等幾個月，我郭台銘就可以撥亂反正，還給台灣一個高效能的政府，一個經濟活絡的台灣。」他指出，三年來不斷惡搞台灣的「蔡政府高層」，你們不會再有得逞的機會。人民的心是要拚經濟，絕對不會再成為民進黨操弄的工具，我們空轉了三年，國際處境越來越艱難，給郭台銘一個機會，他會帶領大家，一同幫台灣拚未來。

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