單厚之／黃國昌的B計畫會淪為空中樓閣嗎？

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

館長陳之漢日前在直播中爆料，時代力量立委黃國昌除了徵詢他擔任不分區立委之外，黃國昌也正在考慮要脫離時代，另組一個新的政黨；黃國昌認為時代力量部分人士漸漸偏向民進黨，因此才想成立一個全新的政黨，並希望邀請館長擔任不分區立委，新政黨的名稱可能是「白色聯盟」或「白色力量」。

黃國昌10日上午否認將籌組白色聯盟，但卻間接承認館長的爆料並非空穴來風。黃國昌說，籌組「白色聯盟」的並不是他，但他的確和該勢力相關人士接觸過。對於未來，黃國昌有A、B兩計畫，A是希望邀志同道合者加入時力，B計畫是更大格局，集結所有第三勢力，目的是建立新的國會，能理性且有力的監督藍綠兩大政黨。

黃國昌也重申，自己去年就講過，「若時代力量要做小綠，他會毅然決然離開」；A計畫遇到的困難，也是對方不願意走「小綠」路線。

整個新聞講白了，就是黃國昌要離開時代力量，另組一個基本盤更大的新政黨。

黃國昌口口聲聲不要做「小綠」，但事實上，「大綠」也不要黃國昌，黃國昌即便想做「小綠」也不太可能。時代力量目前共有5席立委，洪慈庸、林昶佐、黃國昌3席區域，徐永明、高潞‧以用2席不分區。

3年前時代力量的3席區域立委，是建立在大綠禮讓的基礎上，如果沒有民進黨的禮讓，即便挾著太陽花的餘威，洪慈庸等人也不可能當選。3年後的今天，洪慈庸嫁給了前台中市新聞局長卓冠廷，林昶佐也跟綠營地方保持不錯的關係；兩人要繼續獲得綠營的禮讓，看似都沒有太大的問題，卻也成了黃國昌口中的「偏向民進黨」、「甘為小綠」。

2017年底，黃國昌就經歷過一場「罷昌」投票，這個沒有和任何大選綁在一起的罷免案，卻有27.75％的投票率，其中同意票達48.693票，沒有達到63,888票的罷免門檻。黃國昌的選區原本就不是一個綠大於藍的選區，不要說民進黨可能不願繼續禮讓；即便民進黨同意禮讓，只要不全力支持、催票，黃國昌落選的機率也非常非常高。

黃國昌的另外一個選擇是，不選區域、改列不分區立委。不管時代力量內部的路線之爭有多分歧、多激烈，以黃國昌在時代力量裡的份量、地位，黃國昌列不分區安全名單，都是理所當然的事，不至於有任何困難。

但時代力量3年前僅以6.11％的選票，獲得2席不分區立委席次。以目前的政治板塊，時代力量能否跨越5％的不分區得票門檻，分得不分區席次，其實大有疑問。正如黃國昌的評估，如果時代力量走進「小綠」的路線，能見度、辨識度都會更低，更不容易跨越門檻。但在2/3區域立委都和民進黨有默契的情況下，還要時代力量跟民進黨對著幹，也是不可能的任務。

擺脫自己創立的黨、另起爐灶，看似是黃國昌的唯一出路。黃國昌的A、B計畫說，其實是就只有一個B計畫而已。

近年來，由於柯P和時代力量在兩岸和其他議題的主張出現分歧，社會大眾多半已經不把他們視為同一陣營。「白色」二字從原本泛指太陽花、時代力量、柯P三者，逐漸轉變為柯P的專屬名詞。政壇、媒體講到藍、綠、白，指的是國民黨、民進黨和柯文哲，除非有特殊的前後文，不然通常都不包含時代力量。

黃國昌此時選擇以「白色聯盟」、「白色力量」為新的黨名，背後的算盤不言可喻。

黃國昌今天受訪時表示，只要柯文哲的誠意還在，兩人可以針對台灣未來走向公開對談。但柯文哲卻回說，等他想要選總統時再找黃好了，「不要選就不要浪費時間」。

柯文哲明顯給了黃國昌一個軟釘子碰。柯文哲將來如果要選總統，組黨或與其他政黨合作，都是合理的決定，但恐怕都不會有黃國昌的角色。柯文哲如果要當選總統，必定建立在藍綠棄保的前提上，如果是「棄綠保白」，連「小綠」都不願意做的黃國昌，必然不是一個好的合作對象；如果是「棄藍保白」，黃國昌鮮明的「太陽花」標籤，會觸動藍軍的敏感神經，影響選票的流動。

黃國昌描繪出了一幅非藍非綠的美好遠景，但如果又加上「非柯」、「非白」的前提下，這個美景就會變成無法達成的空中樓閣。這不僅僅是黃國昌、時代力量要面對的困境，也是其他所有進步力量的困境。

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