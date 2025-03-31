「聚旗效應」發威　在野黨如失速列車

▲美麗島本月國政民調，執政黨可說全面大獲全勝，執政政黨好感度高達五成以上，藍白政黨好感度52.4％，加起來不如民進黨。（圖／記者李毓康攝）

●陳敏鳳／資深媒體人

美麗島電子報公布本月國政民調，執政黨可說全面大獲全勝，賴清德總統的信任度和滿意度雙飆高，都回到55％以上，行政院長卓榮泰滿意度更上升10.6％，民進黨政黨支持度也上升9.1％，達到52.7％，執政政黨好感度高達五成以上，真是難得一見，藍白政黨好感度52.4％，加起來不如民進黨；但再細看部分問題的答案，對於政府政策卻又不那麼認同，高支持度與政策認同度間有所矛盾，民意虛實之間，令人難辨。

賴政府民調飆升 政治學上的祭旗效應

有人認為，府院黨民調的全面高強度飆升，是政治學上所謂的聚旗效應。聚旗效應就是指在國家面臨戰爭或是外交危機的時候，國家領導人或執政者短期內，獲得高的支持度，降低社會或在野黨對政府的批判。

尤其在野黨又有被認為無能的黨主席朱立倫，及仇恨值很高的總召傅崐萁，以及民眾黨在國會配合的亂象，即使對於執政黨不那麼滿意，不那麼認同，也在兩兩選擇之間選擇一個比較好的對象，有種對照組的概念。

在這兩條思路上或可解釋，為何執政的府院黨可以在本月國政民調中大獲全勝，節節高升。在野黨若持續無法破解，端正自己監督政府的正確姿態，那未來的大罷免及罷免後的補選岌岌可危。

賴總統召開國安會議後，提出五大項及十七條，並要恢復部分的軍審制，當然有些輿情的確覺得這將促使兩岸緊張，並不認同，但事過幾日，美國AIT台北處長谷立言則出言支持，接下來，政府大動作驅趕大講武統的陸配亞亞，國人覺得十分合理，並且支持，而在野黨則主張言論自由，不該驅趕，結果民意站在哪一方，顯然很清楚，國人都認為是要對抗中共統戰。

國政民調在問及賴總統宣布中國是境外敵對勢力、修國安十法目的時，43.6％的人認為是為了保護台灣民主對抗中共的統戰，29.2％的人才認為是為了對付在野黨和罷免立委，15.8％的人為了兩岸對抗及戰爭作準備。

若是賴總統有意製造的聚旗效果，走上抗中保台的路線，從本月民調看，顯然是成功的。就像2022年俄羅斯入侵烏克蘭，兩國的領導人支持率都上升，普丁的支持率增至71.6％，比之前高10％，澤倫斯基的支持率更從30％飆升至90％。

這個月，賴清德總統信任度，上升了6.2％達到56.7％，不信任度37.0％，減少3.5％；滿意度上，賴總統執政滿意度55.6％，上升7.0％；不滿意度40.6％，下滑1.1％。行政院長卓榮泰民意變化更大，施政滿意度47.4％，上升10.6％；不滿意度35.7％，下滑3.4％。而全面下鄉主導政策說明的就是卓榮泰，府院黨可說善用民氣，作戰計畫落實，把策略發揮到淋漓盡致。

▼美麗島3月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

執政黨與在野黨支持相差距大 國民黨把2024大勝輸光光

政黨方面，民進黨好感度52.7％，上升9.1％，負面評價40.9％，下降4.8％；國民黨的好感度27.2％，下跌4.2％，負面評價已經高達61.2％，上升了6.5％；民眾黨好感度25.2％，下跌3.3％，負面評價也高達61.0％，上升了5.4％。

這應該近十年執政黨和在野黨支持度相差最大的一次吧，民進黨高達五成五的好感度，真是「驚人」，已經遠遠超過了基本盤，同樣，國民黨落在27.2％，也遠低基本盤。負面評價高達六成多，真是令人「佩服」，可以把2024立委大勝的輸光光。

在野政黨支持度落到這種地步，國民黨中央竟然不用檢討？不用人事改組及負責任？這次大罷免來自於過去一年國民黨和民眾黨立法院的表現，如果黨中央無法讓立院黨團改組，黨中央主其事者自顧其位，無能應對執政黨的策略，那整台在野列車正在失速中，卻沒有任何駕駛可以踩剎車，那就只有等著撞上山頭才能停了。

不過，在府院黨高民調的背後，仍有若干微妙的細節。例如其中問及行政院認為在野黨刪預算擴大民眾不安，讓社會更分裂，認同者35.8％，不認同者50.5％；又如民進黨要藉著大罷免換掉立法院長韓國瑜以完全執政，38.3％不能接受，54.3％不能接受；又問到賴總統選前選後兩岸言行是否相符，43.3％認為相符，46.1％認為不相符，認為不相符者略高於相符，但實則只差2.8％。

從這三題大概可以認為是在野黨可以從中找到夾縫生存的空間，不過拿改選立法院長韓國瑜來號召是不可能的，因為即使罷免後補選民進黨可以過半數，但因為不是新國會，要改選院長需要有三分之二的委員同意，因此，即使罷免後過半數的民進黨，仍不可能換掉立法院長韓國瑜。

祭旗效應的高民調只是短期 賴清德還有考驗

本月的國政民調，只能證明賴總統在對付中共及在野黨都是強硬派，這也許過去一年的國會讓他無法大展手腳，藍白提出的法案及刪減預算方式都無法自圓其說、脫離民意，才讓賴總統採取不得不的作法；另一方面也是美國對兩岸政策態度改變施壓所致，如不斷傳出要改變戰略模糊的策略，那台灣勢必也要跟著戰略清晰、立場鮮明的腳步。

賴也只能跟著走，還是只能跟著走嗎？這就看賴總統的選擇了。私下也聽聞賴想要建構兩岸溝通管道，可目前局勢下，主客觀恐怕都有困難。

但這種聚旗效應造成的高民調通常是短期的，911時發動攻打伊拉克戰爭的小布希當時民調也很高，但後來對小布希擔任美國總統的評價並不高。

民進黨若藉這波高人氣完成國會過半數，結果在內政仍如過去一年無法交出成績單，那也再無藉口，屆時民調也可能隨之變化。尤其這種兩岸高度緊張的時期若過長也是不利的。

而今年年底民進黨黨內初選，傳聞賴清德各地支持的人馬都很清楚，而英蘇的爬山政治學及傳聞蔡英文正在募集鉅額的智庫，都在黨內形成對賴總統更大的挑戰壓力，黨內風雲一觸即發。

賴清德用強硬做派來壓制黨外及黨內的挑戰，目前看來是有效的，但這種作法也有保固期限，畢竟民間也傳起懷念蔡英文的聲音了，這都是賴清德的考驗。

而藍白在野政黨也請好好振作吧，畢竟一個立法行政互相制衡的民主台灣才是大家所希望的。

▼總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

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