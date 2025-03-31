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一起讀判決／首例！　「禁止轉掛派遣工」訴訟案件

我們想讓你知道…2019年《勞動基準法》正式將勞動派遣入法，允許派遣公司與要派公司的存在，也就是「使用」與「僱用」分離，但同時也增訂勞基法第17-1條，避免要派公司變相利用勞動派遣制度，規避勞動法上所課予雇主之義務。

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲2019年《勞動基準法》正式將勞動派遣入法，允許派遣公司與要派公司的存在。（圖／記者廖婕妤攝）

●文／一起讀判決Stella

C小姐於2023年8月向Ａ公司應徵「觀護追蹤輔導員」，Ａ公司通知C小姐到台北地檢署面試，面試後Ａ公司通知錄取，並請C小姐到北檢報到。Ｃ小姐報到後，跟Ａ公司簽訂勞動契約。

2023年11月，她寄發存證信函給北檢，請求依照勞動基準法第17-1條規定直接僱用，但北檢函覆拒絕。於是Ｃ小姐向法院對北檢跟Ａ公司提告確認她跟北檢的僱傭關係存在。

什麼是「禁止轉掛派遣工」的規定？

2019年《勞動基準法》正式將勞動派遣入法，允許派遣公司與要派公司的存在，也就是「使用」與「僱用」分離，但同時也增訂勞基法第17-1條，避免要派公司變相利用勞動派遣制度，規避勞動法上所課予雇主之義務，這個條文也正是Ｃ小姐起訴的依據。

條文主要的內容包括了：

一、禁止轉掛派遣工：要派單位不可以在派遣單位與派遣勞工簽訂勞動契約之前，就面試或指定特定派遣勞工。

二、違反的法律效果：如果要派單位違法轉掛派遣工，派遣工可以在提供要派單位勞務之日起的九十天內，要求與要派單位訂定勞動契約。

三、強制僱用派遣工：若要派單位拒絕與勞工協商或簽訂直接僱用的勞動契約，那麼在勞工發出訂定勞動契約的意思表示的第十一日起，視為勞動契約已成立，而且是維持原本的勞動條件。

四、禁止秋後算帳：不得因為派遣勞工提出直接僱用的要求，而予以不利之待遇，包括：解僱、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益。若派遣單位或要派單位秋後算帳，該行為無效。

法院判決Ｃ小姐勝訴的理由

2025年2月底，法院作出一審判決，認定北檢與C小姐間存在僱傭關係，主要的理由包括：

第一，面試主導權：C小姐雖然是透過 A 公司應徵，但面試人員全部都臺北地檢署的人員主持，沒有A公司人員。

第二， 履歷查核：北檢曾親自聯繫C小姐的前東家，確認其離職原因及工作表現。

第三，錄取決定權：A公司發給 C 小姐的錄取通知中，明確表示「臺北地檢署今天回覆，恭喜你錄取囉！」，顯示錄取決策權實際上掌握在北檢手中，而非 A 公司。

除此之外，C小姐在工作期間，曾被北檢要求改至法務部上班。然而，她發現新工作的內容與原本應徵的職務有落差，因此聯絡北檢，並成功返回原單位繼續工作。

法院認為這個過程顯示，北檢對C小姐的工作地點與職務調動擁有決定權，而非A公司，進一步佐證北檢對C小姐擁有指揮監督權，而非僅是單純接受派遣勞工提供服務

因此，法院認為，北檢以事先面試並實質審查決定特定勞工之方式，變相利用勞動派遣制度，規避勞動法上所課予雇主之義務，違反勞動法上之直接僱用基本原則，依照勞動基準法第17-1條的規定，判決Ｃ小姐與北檢僱傭關係存在，並要求北檢補發積欠薪資與勞工退休金。

判決案號：臺灣臺北地方法院民事判決113年度勞訴字第99號

▼法院認為，北檢以事先面試並實質審查決定特定勞工之方式，變相利用勞動派遣制度，規避勞動法上所課予雇主之義務，違反勞動法上之直接僱用基本原則。（示意圖／CFP）

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