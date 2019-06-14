葉丙成／不要再相信「只靠自己努力就會成功」

▲台大教授葉丙成日前於2019中正大學畢業典禮發表演講。（圖／中正大學提供）

●葉丙成／台大電機系教授

以下為於2019年中正大學畢業典禮演講全文：

各位年輕女孩、年輕男孩好，

很高興有機會在各位這個人生的重大時刻，跟大家做分享。我想跟大家分享五件事：

第一件事我想談的是，請重拾你們少年的超能力！

在去年約莫這個時候，我被很要好的朋友 蘇明進、楊宜真 I-Chen Yang 老師凹。他們夫妻倆希望我能寫一首歌給台灣的孩子。從來沒寫過歌的我，經過一段真的是嘔心瀝血的過程，寫出了一首歌叫「少年的超能力」。少年的超能力是什麼呢？我認為就是好奇跟夢想。為什麼寫好奇與夢想？因為我人生最痛的事，就是我曾長期失去了好奇跟夢想的能力。

我從小到大，成績都顧的很好。在小的時候我超愛問問題，但約莫在我高中的時候，我開始發現自己失去了好奇心。我不管看到什麼新的東西、沒學過的東西，我第一個反應總是厭煩。我心裡想的是：「我好不容易把這幾科成績都顧好了，現在還要學這個？很煩欸！」我對這世界不只失去了好奇心，我在整個高中、大學、碩士班，都失去了追求成績以外事務的動力（呃...除了追我太太除外），「夢想」對我來說根本毫無意義。

坦白說，那樣的日子過得很痛苦。因為每天看到時間流逝，而自己卻完全沒有好奇心去學新的東西（應付考試並不是真的學習），也沒有夢想的動力去做什麼事情。我每天都覺得自己停留在原地，沒有進步。浪費生命的罪惡感讓我焦慮、讓我想哭，但我不知道怎麼辦。

我的生命，似乎就陷在那了。

直到我出國留學，發現我好多美國同學看到有興趣的事物就一頭栽進去，不像我在乎 GPA 那樣汲汲營營。但他們每天都過的很快樂、很有熱情，整個人都有光！於是我也試著放開，開始花一點時間去探索、去學從來沒碰過的事情。我才發現，學自己有興趣的事情而不是被逼著學習，是多麽快樂的事！慢慢地，因為我找到了我有熱情的東西，我也比較敢去「夢想」我想做的事情！

好奇與夢想是年輕人最珍貴的能力，同時也是各位面對未來要生存下來最重要的能力。為什麼？

雖然今天對各位來說是個大喜的日子，但我必須跟各位說，各位未來所要面對的世界，其實是非常辛苦的。牛津大學在 2013 年所發表的一篇論文，針對 702 種職業去分析，發現有 47% 的工作未來會消失。未來會有哪些新的一大堆工作跑出來？這些新工作需要什麼技能？需要什麼知識？沒有人知道。

各位，你們現在辛苦學的四年的知識跟技能，都是對過去和現在有用的知識。面對未來，如果你沒有好奇心去學新的知識、新的技能，在五年後、十年後，你可能就跟不上這個世界了。

面對未來，對新的事物好奇，學得快、掌握得快的人，才能跟上這個變化萬千的世界，才能站在浪頭上。沒有好奇心跟夢想的人，一輩子都只能做著一成不變的工作，成為老闆的工具人。每天擔心景氣的好壞會不會讓自己失去工作。這樣的人生實在太悲哀了。你真的想這樣過一輩子嗎？

在你即將畢業離開大學的這一天，在未來沒有考試、沒有學分規定之下，我祝福你能重拾你少年時期的超能力：好奇心與夢想！

第二件事我想談的是，我希望你們能有「我能改變這個世界！」的信心。

身為台灣的年輕人，我們看到許多台灣的問題。我們都很愛台灣，但也常常感到無力；因為很多時候大家會覺得台灣這許多的問題，不是我們年輕人可以解決的。

我想跟大家分享幾個故事。

在彰化的南郭國小的小學生，他們發現了社區中有許多東南亞移工、新住民。他們發現了移工們在週末想找外地的同鄉朋友相聚，都要靠火車。但他們看不懂售票機的中文說明，很辛苦。這幾個孩子決定幫移工解決這問題。他們想辦法做出東南亞語言的售票機使用說明，成功地幫助火車站的東南亞朋友們讓他們買到票。孩子們還寫信給台鐵的局長，而且不止一次，鍥而不捨希望能說服台鐵做這件事。最後在他們的努力下，台鐵終於開始在火車站的售票機，附上了東南亞語的售票機使用說明。這些孩子看了好興奮！因為他們真的為這世界作出了改變！

我的好友許芯瑋 Kate Hsu 所創辦的台灣 DFC 協會，過去這麼多年來，就是在努力推動這樣的概念：希望台灣的孩子從小就有「Yes! I can!」、「我能改變這世界！」的信心！

另一個故事是，成大畢業的大學生 嚴天浩、 政大畢業的陳儷文，他們先是想提升偏鄉孩子學科學的興趣，到後來想要改變現在的理化教育，希望讓孩子能知道科學史、科學的發展脈絡。於是他們憑著一股想改變台灣科學教育的熱血，創辦了 LIS，開始拍攝一系列的科學影片。曾經他們苦到帳戶只剩一千塊，還有好多夥伴薪水沒發，天浩在路上哭出來。但他們撐過來了，如今全台灣有好多孩子、好多老師在用他們的影片跟教案教理化！

除了 DFC、LIS，還有你們中正的學長趙浩宏所創辦的職人雜誌，為了幫助更多孩子了解生涯的選擇而努力。許多像他們一樣的年輕人，都在為了解決台灣的問題而努力。如果南郭國小的小學生都可以有信心為這世界做改變，各位比他們能力更強、更有知識，你們一定也能為自己身邊的世界造成好的改變。請你們一定要對自己有信心：「Yes! I can!!」、「我能改變這世界！」

第三件事我想要談的是，請負起責任，找到屬於自己的成功定義。

我們許多人，從小就習慣把自己的人生讓爸媽幫我們做最好的決定。爸媽自然是愛我們的，為我們做出他們覺得最好的決定。但他們覺得最好的決定，不見得真的是最好的。

台灣許多爸媽，對於成功的定義，總是希望孩子能安穩、發大財。但問題是在這個變化這麼快的世界，誰能知道現在發大財的路，以後就一定能發大財嗎？這樣的成功，真的是你要的嗎？

舉個例子，十多年前，許多爸媽都會叫自己孩子去修教育學程，跟孩子說當老師是鐵飯碗最安穩。這些爸媽都沒有想到少子化的趨勢，導致正式教師的工作變少。以至於現在全台灣有好幾萬名的流浪教師，每年只有不到 10% 的人能考得上。曾經有老師跟我說，她考了十三年才考上！想想看那是多麽的煎熬？沒考上的流浪教師只能當代理代課老師，非常辛苦。中小學代課老師鐘點費很多年來都是一堂課 $260 。就算一週教二十堂課，一個月薪水也不過兩萬六，好辛苦！

在這個世界上，沒有人能真的看到未來二十年後的趨勢。在大學畢業後決定人生的道路時，請你負責任地自己做決定。請不要再迴避責任，把自己的人生交給爸媽替你決定！因為不管做了什麼決定、未來人生好或不好，都是你自己要承擔。把人生交給爸媽幫你決定，不是孝順，而是一種不負責任！

除非你的爸媽很用功，對這世界的變化趨勢比你更了解；如果你發現每次天下、商周、遠見報導的文章對他們來說都是過時的消息了，那他們的話是確實很值得你參考。但如果你每天回家都看到爸媽在看金家好媳婦、從來也沒看過他們用功關心世界趨勢，你不該把自己的人生交給爸媽幫你決定。

請你負起責任，自己決定你自己想追求的成功是什麼。如果你容我給你一些建議，我會建議你的成功定義中，不管多或少，都要跟利他有關。因為在追求成功的過程中，一定會出現很苦的時候。如果你的成功純粹是為了自己的利益、好處，在很苦的時候你會很容易放棄；因為在受苦的時候你會認為：「我就不要那些好處就好了嘛，何必那麼苦。」

然而，如果你的成功定義是跟利他、助人有關。在受苦的時候，你會想到自己所幫助的人是多麼需要你，你便會生出更大的力量堅持下去。就好像前面說的 DFC、LIS、職人一樣。

所以請你負起責任，找到屬於自己的成功定義。而你的成功，我會建議你有利他的成分。

第四件我想要談的是，我希望你不要再相信「自己努力就會成功」這件事

我們的教育最大的錯誤之一，就是從小告訴孩子「只要努力就能成功！」以致於孩子長大後，總以為成功是一件操之在己的事。這真是錯的離譜。加上台灣社會所認定的學生的成功，大多是指考上名校。考上名校這種事情，確實是靠自己努力準備就能有成。這樣的人生經驗讓不少學生在出社會前，以為成功只要靠自己努力就行。

這幾年創業的經驗，讓我深深感受到，別人願意給我們機會，是多麼難得的事情。努力不過只是得到人家賞識、讓人家願意考慮給我們機會的入門票。如果沒有人願意給機會，成功的可能性大幅減少。不珍惜別人給的機會的人，以後很難再得到機會、很難成功。

但是已經成功的人，總跟人說他一路走來多努力；成功者少有人會願意跟我們說自己是得惠於多少貴人給他的機會，所以才能成功的。以致於大家總有錯誤的觀念，以為只要努力就能成功。

事實是：

不努力，我們永遠不可能成功；

但努力，只是讓貴人看到我們的門票；

要成功，努力外還要人家願意給機會；

努力+謙卑+珍惜，才是成功的真正關鍵。

請別再相信：「自己努力就能成功！」這種錯誤的觀念。請你一定要記得，沒人給你機會，你是很難成功的；而人家給你機會，不是理所當然的。別人願意給我們機會是多麽難得的事情，請你一定要謙卑地珍惜別人給我們的機會！

成功這件事，從來就不是操之在己的～

最後一件事，我想談的是，請不要放棄我們的家。

在美國留學的時候，我曾經很喜歡美國的生活跟環境。但我知道，它永遠都不會是我的家。曾經有段時間，我每兩週就要跑去一個七八十公里遠的地方吃飯，就因為那邊有個台灣人餐廳有賣鹹酥雞。那鹹酥雞如果二師兄吃到，可能馬上吐出來，被他家巷口屌打。但對於思鄉的我，那簡直是美味。前陣子二師兄寫過，對嘉義人最殘酷的懲罰，就是讓他吃乾掉的雞肉飯！但我跟各位報告，那碗乾掉的雞肉飯，在國外會有許多台灣人搶著吃。

在美國，即使我很努力融入美國人，背著各球隊勝負的數字、練習喝啤酒、看許多電視節目找話題，但在白人、黑人、拉丁人的圈子裡，人家就是不會把我們當作自己人。我很努力很努力，才會有一兩個美國人把我當朋友。跟他們一起看球賽聽他們罵人我一點 fu 也沒有，但現在聽館長那句我就整個 fu 都來了。我到後來才發現，原來不只是人家不把我當自己人，其實連我自己也做不到把他們當自己人。

而每次跟台灣人一起，大家總是在談台灣的事。我很清楚的知道，那裡不會是我的家，因為在那邊即使可以生活的很富足，我也無法得到真正的快樂。因為我的阿嬤、我的爸爸媽媽、從小一起長大的好兄弟都不在那，在台灣。

在美國那幾年，我看著我爸媽年紀大了，每年為了看孫子都要飛十幾個小時轉兩班飛機才到。我看了實在很不忍心。台大生科系林盈仲教授曾說過，原本打定主意留在美國的他，後來決定回台灣的關鍵，是因為每年去美國看他一次的媽媽說：「在我死之前，只能再看你二十次嗎？」

那正是我的感覺！那也是為什麼我一畢業就決定回台灣。因為台灣是我們的家，如果我們不把它搞好，我就沒有家了！不管它有什麼問題、有什麼不夠好的地方、有什麼不喜歡的人，都請你千萬不要放棄它。如果你也變成那些只會在國外天天罵台灣爛、沒前途，不願意帶資源給台灣，卻常常回來用台灣好處的那種人，我會很難過。

請你千萬不要變成這樣的人，請你從身邊找到你可以努力的目標，繼續努力讓台灣變成一個更好的地方。我們一起加油！因為這裡是我們的家。如果不把它搞好，以後就沒希望了！

最後我想送給大家，我在「少年的超能力」所寫的歌詞（這歌真的很好聽，YouTube 版本裡小朋友唱的超可愛，真心不騙！）：

好奇，使我們對世界充滿熱情

夢想，給我們天天努力的能量

許多大人被咒語封印

眼睛失去光芒

每日聽人指令

變成渾渾噩噩的 Zombie

一輩子就這樣過去

啊！別把我變成一樣的 Zombie

我對這世界充滿好奇！

啊！別把我變成分數的奴隸

我還有許多夢想追尋！

記住發光的自己

保有少年的超能力

只要好奇跟夢想不被封印

你就是全世界最獨特的自己

祝福 2019 畢業的所有大學生，都能重拾好奇心與夢想，相信自己能改變這世界，負起責任找到屬於自己的成功，並努力、謙卑地珍惜別人給你的機會。

讓我們一起努力，把台灣搞好！

謝謝大家！

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