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【民進黨初選】陳國祥／蔡英文贏了初選之後？

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▲筆者認為總統蔡英文倖而取得參選權，但她連任之路極其艱難，無法看好。（圖／記者李毓康攝）

●陳國祥／政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

歷經千辛萬苦，蔡英文以壓倒性票數取得參選連任的權利。

民進黨中執會、各方諸侯與在朝權貴用力保駕，三度延後初選時間，多數頭面人物表態力挺蔡英文優先連任，並責罵賴清德破壞團結，修改了初選辦法。眾志成城，眾利匯合，終使蔡總統度過難關，取得總統大選入場券。

賴清德突襲參選遭來眾棒齊下，他雖然無法為民進黨「承擔」這次大選重責，但初選過程中展現的優良風度，可堪垂為民主典範。他雖險敗，但除非蔡英文連任成功，繼續主導政府及民進黨四年，否則，他應可於明年接下黨機器，徐圖下次總統大選。

蔡英文倖而取得參選權，但她連任之路極其艱難，無法看好。四年執政，她政績乏善可陳，劣跡卻深入人心。她說厝起了一半，不能換師傅，但許多人不以為然，認為屋子蓋得歪歪斜斜的，甚至都快倒塌了，不換師傅行嗎？

無論如何，她連任之路確是顛簸崎嶇，難以順遂。首先，她的政績未獲廣泛認同，領導能力備受爭議，拒絕承認九二共識所造成的兩岸緊張關係令人憂心，經濟困頓局面陷眾民於困境中；還有，她對國民黨趕盡殺絕的清算鬥爭激發藍營同仇敵愾，年金改革、一例一休及同性婚姻，在在刺激受害者和反對者拉她下馬的強烈意志。其他諸如不切實際的能源政策、不符效益原則的前瞻計畫、不惜浪費資源的新南向政策、不顧分際地侵犯獨立機關職權、不知節制地安排親信卡位奪權、不顧平衡原則的親美抗中路線，凡此種種，都成為她的負面資產，驅趕不少2016年的支持者。

如果她的連任選舉情勢不妙，那要怪她自己把局面搞壞了，何況去年慘遭狂敗之後，猶不知深切檢討，大力調整，以致於讓許多民眾決心再下重手。

更大的挑戰在於對手太強。她這次遭遇的候選人不是「庶民英雄」韓國瑜，就是「代工大王」郭台銘，外加一個「白色力量」的柯文哲。不僅國民黨對手強，還要面對柯文哲極可能激發的棄保效應，搞不好她會成為姚文智第二，落居第三名。

韓國瑜捲起的韓流方興未艾，「庶民總統」的呼聲響徹雲霄，狂熱的支持者不完全是傳統的藍軍，更多的是超越藍綠的平民大眾。他們多數是基層民眾，不乏經濟的弱勢者，多半處在經濟困乏的逆境中。多年來經濟成長的成果未嘉惠於他們身上。小生意經營困難，又遭陸客減少衝擊；低階勞動者工資微薄；農民出貨與價格皆不穩；各行各業都不景氣，生計困難，大家只能怪執政者不體恤民瘼。韓國瑜看到「世上苦人多」，以其貨真價實的庶民風格加上坎入胸臆的動人語言，使他成為平民百姓的代言人，掀起一場庶民翻身的政治運動。蔡英文面對韓國瑜的螞蟻雄兵，能以理性澆熄激情嗎？能以菁英之身挫敗平民英雄嗎？能以戴紅帽摧毀他嗎？能以護主權搶奪想發大財的群眾嗎？

如果面臨郭台銘挑戰，對蔡英文也是一場硬仗，而且面對的不是傳統的國民黨戰法。人家可是白手起家，縱橫商場，稱雄世界，對於以人工智慧為驅動力的未來產業瞭如指掌，對於世界經濟走勢與台灣經濟發展之道，既有全盤性了解，又有全球眾多龍頭性企業的深厚關係。人們相信他若有機會掌理台灣經濟，必可搞得虎虎生風，促使台灣產業脫胎換骨，把台灣推上一國新的台階。蔡英文三年多來的經濟成績單，顯無傲人之處，鮮有民眾對她搞經濟懷有信心，民眾對其經濟政績更多半無感。這樣要如何打敗郭台銘呢？

柯文哲更是難纏。他的兩岸關係說詞曖昧不明，但共產黨認定他接近及格邊緣，勉可接受他對年輕人有強大吸引力，在中間選民的區塊佔有優勢，對淺綠選民有幾分號召力，獨派和深綠選民又有阿扁挾持，還有賴清德的鐵桿支持者基於「報復性轉向」而支持他。如此浩浩蕩蕩的挺柯大隊，蔡英文可有法寶擊退？如果柯在三強僵持不下之際激發棄保效應，蔡英文的下場就更淒慘了。

蔡英文慘勝，固然可堪告慰；然而，橫梗在她前面的，是更險惡的荊棘、更艱難的道路，只能祝她一路好走了！

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