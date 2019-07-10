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吳淡如／「恩准式的讚美」：把你打入地獄，再上天堂

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▲先否認再肯定的說話，目的都是用來稱讚人，但其實是很危險的說話技巧。（圖／取自免費圖庫Pexels）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

一位年近四十仍未婚的女性友人，曾因下列話語哭笑不得：「我一直覺得女人逾齡不結婚都是個性古怪的老處女，但我覺得妳活得蠻快樂的。」

這句話讓她好幾天不舒服。說話的人是她的老同學，完全不知道自己的說法有什麼不對。

這一種說話的方法，叫做「先打入地獄，再上天堂」。是大家很常用的說話技巧，但也常令人哭笑不得。

這讓我想起以前的事情。比如，我有位女友和英國人交往，這位英國紳士彬彬有禮，某天他很開心的跟我說：「我對亞洲人的印象都不好，但妳和Emily給我的印象都很好。」

唉，聽到這話，我心裡還是對這個種族主義者開了罵，雖然他喜孜孜的以為他在讚美我。

又比如，我當記者時曾經到某家餐廳採訪。經理很客氣的迎接，一開口就說：「我們老闆很不喜歡記者採訪的，是因為妳才答應的。」

他當然希望我有「受寵若驚」的感覺，希望我明白自己擁有特權，但我相信，任何記者同業聽到這樣的話，都會覺得怪怪的。

因為你會先有一種自己的行業被否定的感覺，也覺得店家的態度其實很高傲，是「恩准」你，並不認為這是一件互惠的事情。

我也聽過這樣的話：「我對Ｘ大畢業的都没有好印象，但是我覺得你還不錯。」這是我從前一位長官對我說的。哇，我感到汗顏，原來母校畢業生給人的感覺是這麼差。雖然我知道，他很肯定我，但總覺得戰戰兢兢，莫名其妙揹上原罪。

類似的話如：「ＸＸ來的人都很土，但是你的品味還不錯。」請問，如果鄉親們先被否定，讚美你一個人，你會高興嗎？

某女明星曾與小開男友論及婚嫁，男友母親再三強調：「我很不喜歡妳們這行的女人，不過，妳是個好女孩。」

雖然被稱讚，但是心裡有某一部份仍感覺相當委屈，因為她明白自己到底是先被歧視的。儘管被視為是「力爭上游」的代表作，她也覺得嫁入這樣的家庭壓力相當大，如果稍有表現不好，就會被批判為「唉，畢竟是戲子出身。」良緣後來終究没成。

先否認再肯定的說話，目的都是用來稱讚人，但其實是很危險的，先一缸子打爛，再把你挑出來歌頌──很容易引發許多不好的聯想，還是謹慎少用為妙。讚美就讚美吧，幹嘛先侮辱人？

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●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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