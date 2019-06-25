宋兆文／欣見國軍「戰力」持續成長

▲筆者表示有效攻擊距離4800公尺，幾乎進入目視的敵機，都難逃刺針飛彈的攻擊。（圖／翻攝國防部軍事新聞通訊社）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

可靠訊息指出，美方除去將售我F-16V戰機與M1-A2戰車外，並將售我250枚肩射刺針飛彈，1250枚拖式2B飛彈、409枚標槍飛彈，媒體報導後，不少反對的軍癡，又在高喊：「凱子軍購，破銅爛鐵的軍購！」

首先要說明的是，從來沒有凱子軍購這回事，國軍是以政府對政府方式，以合理價位購買國防所需武器，保護國家安全，美國出售的武器，都經過美軍極嚴格作戰測試，絕對不是破銅爛鐵。

這些年我們獲得的：鋪路爪長程預警雷達、愛國者三型/二型飛彈、艦射標準二型防空飛彈、空射/潛射/艦射魚叉飛彈、空射AIM-120飛彈、阿帕契攻擊直升機、地獄火飛彈、MK-48重型魚雷等等，都是美軍的現役武器系統，請告訴我、哪一種是破銅爛鐵？

未來將獲得的F-16V戰機，M1-A2戰車，敝人已在東森雲論介紹過；僅將肩射刺針飛彈，拖式2-B飛彈、標槍飛彈，這三種武器，在防衛作戰上的功用做說明如下：

刺針飛彈：

生產超過7萬枚，經證實有270架飛機和直昇機被FIM-92刺針飛彈擊落，是世界上擊落各式軍機與直升機最多的飛彈，是戰功彪炳的單兵操作防空飛彈，有效攻擊距離4800公尺，幾乎進入目視的敵機，都難逃刺針飛彈的攻擊。

優異的紅外線熱源追蹤系統，只要敵機進入射程，會產生追蹤音響，當音響密集成一片，扣下發射鍵，飛彈即刻以2.2馬赫速度接敵，對敵機採用穿入機體內爆炸方式攻擊，因此被擊中的敵機，都是在空中爆炸分解，無法倖免。

刺針飛彈最輝煌的戰果，是在前蘇聯入侵阿富汗時寫下，前蘇聯以裝甲大軍作戰，摧枯拉朽般，把阿富汗部隊打得潰不成軍，最後躲入險峻山區，變成游擊隊抵抗，前蘇聯使用飛行戰車-雌鹿直升機，攻擊游擊隊，雌鹿火力強大，可以執行：反戰車、空中支援、空戰、運兵等多重任務。

雌鹿機身有重裝甲和鈦合金旋翼，可以抵檔各種機槍和步槍射擊，所以當雌鹿飛臨山區，是以屠宰的方式，打得游擊隊傷亡慘重，逼迫強悍的阿富汗人，不得不考慮要投降蘇聯，就在最危急的時刻，美國CIA送來大量刺針飛彈，此一頹勢立即180度扭轉。

只見無論雌鹿直升機或蘇愷25攻擊機，只要飛臨山區就爆成一團團的火球，打得蘇軍哭爹喊娘，不敢接近山區。游擊隊轉守為攻，小股人攜帶刺針飛彈，潛入蘇軍機場附近。

蘇軍直升機或戰機，剛一起飛就被打爆，蘇軍各式軍機與直升機，被擊毀高達兩百多架，蘇軍在失去空優情況下，灰頭土臉的退出阿富汗。

國軍獲得刺針飛彈後，將分配給海軍：錦江級艦、光六飛彈快艇、劍龍級潛艦，讓這些艦艇具備防空戰力。

拖式二B（RF）反裝甲飛彈：

▲筆者表示拖式二B飛彈，將佈署於陸軍本島及外島部隊的反裝甲連。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

若敵軍武力犯台，我將實施毀港作戰，爆破全國各港口，毀掉一切可讓敵軍主力坦克與重裝備下卸的設備，堵塞各港口進出航道，不讓敵軍使用我港口，因此敵軍兩棲坦克部隊，將是首先想要衝上台灣灘頭的兵力。

敵軍兩棲戰甲車與氣墊船、登陸舟艇，編成的舟波，在經過重層火力打擊後，接近灘岸2000公尺時，只見一波又一波的拖式二B飛彈，亮起灼灼尾焰，精準的穿進敵登陸舟波載具之內，登陸舟波的各型載具，紛紛爆炸而迅速沉入海底，粉碎敵軍的登陸攻勢。

拖式二B飛彈，能打穿80公分厚的鋼板，可以貫穿敵軍任何型級的戰甲車，無線射頻導引，射程可達4500公尺，射速快，從發射到攻擊完成，飛行4500公尺約23秒，飛行2000公尺，僅需10秒。拖式二B飛彈飛到敵戰甲車頂部，並直接從防護力較弱的頂部穿入爆炸，被擊中的戰甲車百分百會被摧毀。

拖式二B飛彈，將佈署於陸軍本島及外島部隊的反裝甲連，無論任何種類的敵坦克或裝甲車，被拖式二B攻擊，只有死路一條。

標槍飛彈：

拖式二B飛彈需車載機動作戰，標槍飛彈則是人員攜行，是隨第一線步兵作戰的戰車殺手，2003年的伊拉克戰爭時，美國隨軍記者，拍攝到美軍一個裝騎搜索連，行進間發現約2000公尺外，有五輛伊拉克T-72坦克接近，裝騎連兩個反裝甲組，迅速發射5枚標槍飛彈，5輛T-72坦克在兩分鐘內，全部爆炸燃燒。

標槍飛彈是自動鎖定接戰，射後不理，十分犀利的反裝甲飛彈，採用攻擊坦克較薄頂部的作戰模式，也可以用精準攻擊攻擊建築物/碉堡/防禦陣地，甚至攻擊低飛150公尺以下的敵軍直昇機。

▲筆者表示標槍飛彈發射從發射器中彈出，離開操作者約20公尺，才點燃火箭引擎，尾焰不會傷到己方官兵。（圖／記者季相儒攝）

標槍飛彈有陣列鎖定攻擊裝置，只要被鎖定，就難逃被毀滅命運。敏銳的紅外線影像搜索器，可迅速捕移動中的敵軍戰甲車，飛彈有兩個錐形裝藥的縱列彈頭，前一枚引爆敵戰甲車上的反應裝甲，第二枚貫穿車體裝甲，進入內部爆炸。

標槍飛彈有效射程2500公尺，最大射程4500公尺，飛行速度2馬赫，可貫穿80公分鋼板，飛彈發射從發射器中彈出，離開操作者約20公尺，才點燃火箭引擎，尾焰不會傷到己方官兵，不易被敵軍發現，可以在碉堡或建築物內發射。

標槍飛彈性能優異，快速精準，毀滅力強大，國軍地面部隊歷年演訓中，射擊大量標槍飛彈，迄至目前，沒有任何失誤紀錄！

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