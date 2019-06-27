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【國民黨政見會】這場洩題的朗誦比賽　誰得分最高？

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●蔡明芳／諮商心理師

不管是政見發表還是辯論，除了內容之外，我會從說服力的角度來看：論述的口語內容、論述者形象／態度、語速／音調、身體姿態都是影響說服力的要素，更進一步影響到閱聽人對論述者的喜好，比如民調的改變。

以下針對五位候選人的說服力及後續民調可能影響，跟大家分享：

1.這場嚴肅的政見會，朱立倫是唯一一位帶著笑容的參選者。朱的內容、肢體型態、情緒狀態甚至表情，對中間選民最有安撫性與說服力，比如論述到外交，提到的中美平衡，會讓想維持現狀的選民感到安心。

而最讓人驚喜的是，朱整場的狀態非常放鬆與自在，這讓觀者感覺他是自信的。而朱除了維持住自己的論述軸心，同時可以挑戰其他參選人，這比他的內容更讓人印象深刻，也更讓他的形象鮮明起來：有想法、穩重、持正。這場發表會，讓一路上在媒體聲量被郭韓邊緣的朱，突然亮了起來（或許跟額頭也有關係），如果國民黨的政見發表提早一個月，朱初選民調有坐二望一的機會。

2.韓國瑜市長在本場一貫地運用大量說服技巧：yes set、比喻、簡單語句、停頓畫重點、引用名言等等，而他的語調跟聲音是所有候選人最有利的。整體來說，他的論述是討論度最高的，即便發表會過了兩天，現在還是很多人討論他的塞子在講甚麼。

但如果長期追蹤韓的朋友，其實會發現，今天是韓市長的造勢與採訪內容精選輯，比如發財外交、不要有牆要走出去、半總統制等，基本上若他是政壇新手會加很多分，但這些論述並沒有太多新見與新角度。

另方面，閱聽者願不願意相信、想不想被說服，論述者的形象比內容更重要。愛惡韓市長的人們很兩極，這場論述穩定支持者的效果非常好，但對於不喜歡他的人起不了甚麼作用，整體或許對中間選民有小加分的作用。

而從第一場的談話，大概也可以預期，6/29那場的內容將是韓語錄精選輯二。

3.張亞中教授，相較其他人的知名度較低，因此很多人是從這場演講才建立對他的形象。而其畢竟是學者，不管是否同意他的建制派思想，主張一中才是台灣前途，其論述自有他自己的邏輯，也能同理到近來因反送中被邊緣化的急統派選民。然而張在本場中，鷹派的內容加上強勢音調，會讓人覺得張有其思考依據，但聽他講話久了，會給人一種本能的壓迫感，覺得會有壓力，而這也會讓立場非急統派的選民，無法去認同與貼近他的論述。張這場談話的內容、形象，能說服到偏向統一鷹派的民眾，也算是不枉孫文學校校長的立場。

4.老實說，周錫瑋前市長在這場的表現，我覺得很可惜。一場聽下來，固然有聽到他提到兩岸外交與經濟，但其音量大、音調快而強勢，除了給人兇的感覺之外，會有種周前市長「花了五百萬只為了罵蔡英文？」的印象。周的論述內容，雖然跟張亞中有所不同，但因為周快而大聲的音調、具攻擊性的論述，會讓選民在聽完後，覺得周跟張的戰鬥力都好高，但與此同時，也會給人一種，周的論述邏輯不如張的感受。周這場大概能討好到厭惡蔡英文的群眾，但這個市場有張亞中搶票，周也得不到好處。下一場周若沒有修正論述方式，可能又會像這次一樣，給人一種很兇、但也沒料的邊緣感。

5.最後是郭董。雖然很多人覺得郭董停頓較多，以此評價他的論述，但我還是要強調一點，這類發表會的重點在於鞏固原有支持者不跑走、再拉進一些未表態或是原先沒有明確愛好的受眾。

硬要以辯論賽的標準來看，郭確實不夠好，但以鞏固原有支持者來說，郭整體論述內容與語調上，作為一個政壇新人，郭董的表現已經很好。相信他有針對這場發表，事先預演過。但比較吃虧的地方，就像其他人提到的，郭董過程中看稿的次數較多，且回應的論述跟提問人的方向不見得一致，這讓他在說服力上吃點虧。

但如果不看畫面，單聽聲音，郭的語調是堅決有力的、論述也是朝自己有利的經濟議題走，這場發表維繫了郭董給人的強有力感受，但畢竟對手是政壇學長，相較朱的形象大加分與韓的說服力，郭董這場只能說不失分。

而整個聽完，朱的形象鮮明了起來，真有機會拉到一些還在猶疑的中產藍營選民、以及非藍綠陣營的中間選民。但也因此，可能會拉到郭董的經濟選民或中產選民，加上韓這場鞏固支持者的效果很好。一來一往間，朱可能會吸到郭董的票，變相幫到韓。

至於張亞中教授，即便市場不大，可以吸引到急統派，但可能會因為初選韓郭朱三人競爭而被棄保。最後周前市長，在這場發表會上，又更邊緣了......。

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