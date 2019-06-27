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超市食物被下架，真的是因為過期了嗎？

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▲有效期限剩越多天的食品，通常會被擺在商品牌架較後面的位置。（圖／示意圖／資料照）

●空屋筆記─免費的自由／一份來自空屋雜亂無章的筆記，記錄著著旅程中每位便車以及沙發客的故事，標滿了各式荒謬的現實。然後用紅筆在末頁寫上結論：自由，應該免費。

「你們知道為什麼這些食物會被丟在垃圾桶裡面嗎？」

「因為那些食物過期了。」這是多數人最常見的回答。

而我最常舉的例子，是牛奶。（畢竟我小時候超愛喝牛奶）

我在克羅埃西亞的那些日子，常常會跟著室友們到處去翻垃圾桶，許多時候也不是真的想要找東西吃，反而比較像是抱著去做田野調查的心態，想要看看人們到底丟了甚麼樣的東西在垃圾桶裡。

有一次，我們在超市的垃圾桶裡面翻到了好幾盒的牛奶（上一次他們翻到有機奶粉的時候我沒跟到），我把牛奶從垃圾桶裡挖了出來，打開來聞.....

「這壞了吧，聞起來比較像優格......」我對著室友皺眉，真的可惜，那盒牛奶真的不太能喝了。（但後來聽說，巴氏消毒的牛奶就算變質了也還是可以喝，但總之我是沒興趣啦。）

可是呢，我將牛奶盒轉過來看才發現：等一下，這牛奶根本還沒到期耶！？

▲▼這些在馬其頓超市被丟棄的牛奶，多數是真的壞掉變質，但保存期限卻還沒過。（圖／作者提供）

▲這些在馬其頓某超市被丟棄的牛奶，多數是真的壞掉變質，但保存期限卻還沒過。（圖／作者提供）

一般牛奶大約可以放兩個星期，而當天我手中的那盒牛奶，距離真的到期日，其實還有兩天。

「超市會把根本還沒到期的食物給丟在垃圾桶。」這件事情對當時的我造成了非常大的震驚。

我相信不只是我，絕大多數的人都以為超市是因為「食物過期了不能吃了」，所以才下架丟到垃圾桶。

但稍微想一下就知道這樣子的觀念其實說不過去。如果超市要等到食物到期的那一刻才下架，那如果在前一個小時被消費者買到的話，一般的消費者有可能會接受嗎？

「你有可能會買當天到期的牛奶嗎？」許多人應該都有被家裡的媽媽這樣子教育過：去超市買牛奶的時候，不要買最前面的，要往後翻去找保存期限比較長的。

一罐牛奶剛被放上冷藏櫃時，很新鮮，很多人願意買，但如果不小心沒有人買，過了兩天後，超市放了新的一批牛奶上架，絕大多數的消費者會把這盒牛奶往後翻，去買保存期限更長的。即便剩十天的牛奶跟剩14天的牛奶真的沒有差到哪裡去，但絕大多數的人會死命買保存期限長的。而那罐牛奶，就會被繼續放到剩下8天、剩下5天、剩下3天......。

其實，在台灣，多數牛奶會在保存期限剩下五天的時候，就被自行下架。

對超市來說，只要食物沒有人買，無論有沒有到期、無論能不能吃，都不再有被放在架上的價值。

好啦，現在我自己在買牛奶或豆漿時，真的會盡量選保存期限比較近的，有折扣當然最好，反正我都喝極快，我也不太會被保存期限恐嚇。

但我寫這個並不是要叫大家從此以後不准買保存期限比較長的食物，自己思考自己是不是真的有必要放那麼久，用那麼多，然後再去購買，不要無意識的堅持非保存期限最長就不買，我覺得就很好了啦。

其實最主要的，只是希望能讓多一點人知道：超市不是因為「食物過期了不能吃了」而把食物丟掉，超市是因為「食物快過期了沒人要買他們賣不掉」只好把食物丟掉。

而這不是要責備超市、也不是要責備消費者，這是大家長久以來不太在意的習慣所累積出來的結果，重點並不是誰該負責，而是希望讓多一點人意識到這個問題，當人們真的在乎，企業也意識到人民在乎這件事的時候，我們大家就可以一起想辦法解決了。

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