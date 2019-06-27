【國民黨政見會】杜震華／不同經濟思維的「韓郭」

▲筆者認為民眾的關注焦點還是放在目前民調領先的兩位－韓國瑜和郭台銘，兩位的經濟思維是有明顯的差異。（合成圖／記者洪正達、季相儒攝）

●杜震華／國立台灣大學國家發展所兼任副教授

國民黨2020大選黨內初選的第一場國政願景說明會在6月25日舉辦。5位參選人各抒己見，暢所欲言，雖偶有刀光劍影，但在外界質疑國民黨不團結的壓力下，大體維持了團結形象，對國民黨選情產生了加分作用。

距離真正投票的時間還有6個半月，香港「反送中」示威等事件對台灣造成的影響會逐漸減弱，回歸影響大選最重要的因素－經濟，這提供國民黨相對有利的空間。因此，5位參選人的經濟思維，還是受到經濟選民相當的重視。

無可諱言，民眾的關注焦點還是放在目前民調領先的兩位－韓國瑜和郭台銘。兩位的經濟思維是有明顯的差異，韓國瑜談到經濟有幾個要點：

一、闡述了所謂「發財外交」，是要將外交和經濟結合，讓外交官和外貿協會、企業家聯手，將中小企業的貨品「打出去」，改變凱子外交的做法。

二、當前經濟在朝野對立下，經濟下滑、民生凋敝，各行各業叫苦連天。

三、經貿優先，「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」，台灣40%出口到大陸，要盡快和對岸簽署「貨貿協議」。四、我們談「西進」只看到中國大陸，但忘了還有東南亞6億人、印度13億人、非洲12億人，都該是我們的市場。五、台灣要當個浴缸的「塞子」，不是棋子，學習瑞士和泰國，才不會讓人攻擊。

郭台銘則提到下列幾個要點：一、他是經濟戰略和產業布局第一人選，有決策力和執行力；多國政要和他有個人交情，他是最強的線上遊戲「外掛」。二、兩岸要有和平，才能維持每年800億美元的貿易順差。三、鴻海是對岸最大的出口商，別質疑他會被中國大陸綁架，因他未來不再參與決策，富士康也是全球接單企業，隨時可移轉生產基地，不會受威脅和指使。四、台灣能成為美國重建供應鏈的夥伴，也有能力協助大陸打造一座通往世界科技與經濟的大橋。

韓國瑜點出當前台灣經濟之苦，闡述了「發財外交」、「大西進」策略、兩岸經貿優先、先簽「貨貿協議」、建立台灣獨特性等概念，既有策略又有可行方案，絕非「草包」。郭台銘則強調個人經營企業的創新和用人能力，可協助台灣規畫戰略和布局，特別是無可比擬的個人國際關係，足以打造台灣成為連結美中的橋梁，不受對岸威脅。

研究台灣產業結構，會發現當前台灣高科技資訊電子業一枝獨秀，其他百業停滯不前，所得分配惡化，因此韓國瑜重視庶民經濟、關照各產業需求的策略，較能創造一個幸福有感的社會。郭董的策略可能犯下過去政府的錯誤，強化目前已經惡化的所得分配－經濟數據不錯，但集中在極少數產業，多數民眾無感，這是郭董迄未回應的關鍵問題。

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