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Lamigo求售　台灣職棒產業失衡？

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▲桃猿隊欲轉賣消息震撼台灣棒球界，與多數過往球隊轉賣理由相同，就是不堪虧損。（圖／記者林敬旻攝）

●黃煜／清華大學體育系教授

職棒近年常勝軍桃猿隊欲轉賣消息震撼台灣棒球界，與多數過往球隊轉賣理由相同，就是不堪虧損。事實上，職棒產業規模遇到瓶頸的現象，從入場人數就可看出端倪，而造成此一窘境的兩大原因：職棒放棄國際舞台，及職棒產業架構失衡。

首先，國內職棒成立初衷是延續優秀棒球選手的運動生涯，進而能夠在國際與列強一較高下，許多老球迷應該還記得「超日趕美」口號。但近年來，國際重要賽事成績並未有重大突破，主要是棒球協會與職棒聯盟及球團針對如何組成國家隊，多次未能達成共識。

同時，美國職棒聯盟隊於奧運及國際重要賽事，一向都是冷處理，也間接影響不少球員參與賽事意願，包括日前媒體報導部分中職球員對參與十二強賽事態度保守，也使我們一直無法以最佳陣容參與國際賽事，間接影響賽事成績。事實上，國際賽事成績可說是職棒競技水準的重要參考指標，因此，職棒球團或球員對於國際賽事掛出免戰牌，其實是喪失證明自我能力的絕佳機會。

第二，職棒運動的產業結構特殊，稱「寡占結構」。這種結構要求球團一方面減少競爭，另一方面是聯合營運行為且分享營收。前者強調，建立球員交易制度避免球團競相出價爭取球員合約，降低營運成本，後者聯合營運行為類似壟斷市場，如職棒聯盟早期販售媒體轉播權，爭取利潤最大化並分給所有球團。這些作為就是避免球團過度競爭，造成「供過於求」窘境；同時，減少競爭就會降低球團營運成本。

值得一提的是，聯盟組織的存在，其實就扮演了專業經理人角色，協助所有球團共同事務，包括業餘球員選秀、商業活動開發及賽務處理等。反觀國內，近年來職棒部分球團從選手測試、媒體轉播權販售、門票銷售等事務皆自行承攬；換言之，原本可委由聯盟辦理事務，轉由球團自行負擔，並使得球團從球場上競爭延伸到場外資源競爭，不僅增加球團營運成本，也降低整體產業獲利。值得一提的是，扮演專業經理人的聯盟，原應制訂整體營運方針及擴大產業利益，卻因個別球團越俎代庖，弱化自身角色。

綜觀上述兩個主因，導致整體職棒運動無法落實成立初衷，並進而爭取更多球迷認同；再者，球團間營運行為的過度競爭，連帶影響獲利情況，所謂「解鈴還須繫鈴人」，職棒要建構永續經營，還是要仰賴聯盟與球團之智慧。

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●本文獲作者授權，原刊自《聯合報》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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