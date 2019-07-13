游舒帆／出社會的前兩份工作　型塑你對職場80%的認知

▲一個人看待職場的角度受什麼影響？前兩份工作的環境會佔了80%的比重。（圖／取自免費圖庫Pexels）



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其實我之前就寫過一些關於公司選擇上的文章，例如這兩篇：

1.大公司學制度，到底在學什麼制度？

2.你相信嗎？進大公司可能會毀了你的天份

從這兩篇看下來，進大公司似乎有好有壞，而小公司呢？你在網上稍微一查，都可以查到很多關於大小公司的比較，然而公司規模的大或小，有時不見得是個很好的判斷依據，有人說進大公司學制度，進小公司磨經驗，這我也認同，但這個論點是針對你的技能、知識面的成長，然而，我認為有個更重要的東西，在選擇工作的時候你應該考量進去，那就是你所處的團隊。

前兩份工作型塑了你對職場的認知

一個人看待職場的角度受什麼影響？我認為前兩份工作的環境會佔了80%的比重。

如果你在前兩份工作，你的同事都是自私自利，只顧自己好，不願意指導你，也不願意跟你共享資源，必要時還會捅你兩刀，在往後的職業生涯中，就會相信職場就是這個樣子，同事都是雙面人，只有利益沒有義氣。這就是認知。

如果你的同事都不愛學習，也不覺得思考自己職涯發展是一件對的事，更不認同為了學習而付出額外的工作時間是一種投資，那他們會告訴你「像我這樣，下班回家看電視，不進修，工作還不是做得好好的」、「老闆說給你機會嘗試，其實只是凹你多做事」、「幹嘛把自己搞那麼累，現在的做法也沒什麼問題啊，幹嘛要嘗試新作法、新工具呢？」當你還是一張白紙時，你就會認為這就是職場生態。這就是認知。

但如果你第一份工作是到一個團隊氛圍強、學習氛圍也活躍的公司呢？結果就會不一樣了，這個環境中的人會告訴你彼此應該互相幫助，相互學習與砥礪，而且他們落實在日常行為上。同時大家也都熱衷在學習新知，不斷的提升自己，前輩們也不斷灌輸你成長心態的重要性，那你觀念裡就會認為職場就該是這個樣子。這也是認知。

為什麼特別強調前兩份工作？

原因無他，跟教育小孩要趁早教起一樣，當我對一件事情的認知還很淺薄、很不足時，你接收到的知識，就會形成你對這件事的第一印象，會深刻的烙印在你的腦海中，要扭轉這個印象，往後就要花多倍的時間。

如果一個人連續兩份工作都在爛環境中工作，意味著他沒見識過什麼是好的環境，在他經驗中所有公司都是一樣爛，他有可能開始放棄找所謂好的工作，求職時，他可能只會找相對沒那麼爛的，甚至放棄其他條件，只看薪水來決定工作。

但如果你在前兩份工作中，有一份工作是在好的環境中工作，那最少你還看過什麼是好，你會相信好的職場環境是存在的，只是這次運氣不好，挑到一個爛環境，兩相比較之下，你還是可以明顯感受到好壞環境對你的影響性，下次換工作，你仍會努力去挑選好的機會。

我有一個朋友，出社會後做過五個工作，前四份工作都在充滿了政治鬥爭嚴重，且同事之間爾虞我詐、需要時時提防的環境。所以他每次跟我講到工作時就一肚子火，後來換到第五份工作，這個環境沒什麼鬥爭，同事人也很好，時常主動問他是否需要幫助，剛開始他很不習慣，覺得這個環境的人好可怕，一定是笑裡藏刀，他那時還跟我說：「這公司的人比之前更可怕，以前的公司，人壞是寫在臉上的，這邊的人臉上看不出來，但誰知道心裡有多狠毒。」

那時我問他：「你有好朋友嗎？」

他說：「有啊。」

我又問：「你的好朋友在工作場合也都是壞蛋跟王八蛋嗎？」

他說：「不會啊。」

我說：「所以職場上有並非每個人都是壞蛋啊，你怎麼會覺得那些對你好的人都是笑裡藏刀呢？」

他說：「那不一樣...」

他經過了半年的時間，才漸漸接受現在公司同事對他的友好真的是沒心機的，也漸漸相信，原來真有那種讓人可以安心做事的環境，真有那種可以把背部交給他的同事。

好環境的五大特徵

我建議新鮮人在選擇前兩份工作時，應該要把環境的好壞給考慮進去，至於如何判斷一個環境的好或壞呢？我認為具備以幾個特性的環境，有助於建立正向的職場認知。

第一，具備成長心態，一個具有成長心態的團隊，對你的學習與啟發會有巨大的幫助，會有人帶著你，推著你一塊成長，在這樣的環境下練功，一年可以抵三年。

第二，對衝突的包容性強，可以接受不同的意見，並能接納好的提案而願意推翻舊的做法。

第三，目標導向，團隊focus在解決問題，而非focus在談分工與推卸責任上，找答案的時間應該遠多於找代罪羔羊的時間。

第四，具備團隊意識，彼此能互相幫助與砥礪，重視團隊大於個人，讓你相信在職場上工作團隊合作是重要的，不會凡事只從個人利益出發。

第五，洋溢熱情，大家對自己做的事具有使命感，會迫不及待想把事情做好，看到問題會想要解決而非逃避，談論起工作時不是一臉苦悶，而是對新的任務充滿期待。

怎麼在面試時識別這些特徵呢？

請先看看這篇：面試中最重要的事-面試你的老闆

面試者本身其實就是他所處環境與團隊的縮影，如果有機會給多個人面試，你會看得更清晰一點，如果面試你的主管，本身抗拒新事物，對衝突的包容性低，面試你的資深員工也不太接觸新技術或新知識，還在用10年前的土方法做事，你會有什麼感覺？

針對成長心態，你可以問問面試者，平常團隊都怎麼持續進修，如何維持對新技術、新科技的掌握程度，如何在既有的限制之上不斷進度，從這幾個問題，你大概可以得到一些線索。

對於衝突的包容性，你可以提出一個相左的觀點，看看面試官怎麼應對，他是會急著反駁，或者他會跟你交流你的觀點，然後跟你討論觀點中好的地方與不好的地方，若談到最後他發現你的觀點很不錯，他會否願意修正他原先的想法。意見衝突的處理方式，其實就是團隊處理衝突的縮影。

對於目標導向，你可以問他們如何決定工作的優先順序，以及如何釐清問題背後的問題，以及在遭遇跨部門問題時，通常會如何處理。

對於團隊意識，可以問他如何讓新人融入團隊，並且跟他聊聊團隊績效與個人績效間的權衡。

關於熱情，這相對容易感受，在面試時面試官談起當前的工作，態度是積極，覺得具挑戰性，有趣的，或者死氣沉沉，覺得工作就是工作呢？

但我沒經驗，我怎麼知道什麼樣的環境是好是壞呢？

社群是個好地方，基本上願意出門參與社群活動的人，都是相對積極的人，他們會想花時間在學習上，就是因為他們體會到學習的重要性，在心態上相對正向，聽聽演講，跟大家聊聊，會有助於你建立對職場的正確認知，而不會把自己關在象牙塔裡頭。

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