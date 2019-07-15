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宋兆文／「張善政」有待加強的軍事素養

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▲張善政認為「美國武器與大陸交火風險很大，甚至被大陸擄獲，那就是美國先進武器的大災難。」（圖／記者林敬旻攝）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

前行政院長張善政7／11日表示：

美國將售我號稱「M1A2最強戰「其實用不太上」，唯一用上的時刻是「解放軍已經入侵台灣本島」。張善政說，報載這型戰車火力強大、性能卓越，似乎我們買到非常高檔、最先進的武器。但問題是，為什麼我們的空軍或海軍就買不到同樣檔次的東西？

張善政指出，那是因為賣給我們空軍與海軍的先進機艦，一旦使用在鄰近海域、空域時，就有實際與對岸機艦接觸的機會。如果最先進的武器因故與大陸交火，風險很難預料；甚至武器若不幸被大陸擄獲，那就是美國先進武器的大災難。

張善政說，反之，戰車是部署在陸地上，與對岸短兵相接的機會就趨近於零，很安全。換言之，從我方角度來說，這樣先進的戰車除了演習訓練以外，在實際嚇阻對岸對我挑釁上，是用不太上的。若真有用上的一天，那就是對岸入侵台灣本島的時候。

先來談：「M1A2最強戰「其實用不太上」，唯一用上的時刻是「解放軍已經入侵台灣本島」。

世界核武強國的各型核武都是「其實用不太上」，為何堅持持有呢？瑞士是中立國家，從不參加任何戰爭，但是18歲以上男女都要接受軍事訓練，年頭到年尾軍事演習不斷，似乎也是「其實用不太上」，瑞士幹嘛這麼笨？

世界潮流趨勢是發展經濟，避免戰爭，以張善政的思維邏輯來說，各國的三軍部隊也是「其實用不太上」，請問張善政，為何世界各國三軍不裁撤，反而不斷投入大量經費充實軍備，不斷研發新式武器裝備加強國防呢？真是奇怪啊！

兩岸之間軍事敵對已70年，解放軍攻台計畫與攻台兵力年年調整，其三軍應急作戰部隊，已增加到約有40萬，只要有機會立即武力犯台而毫不猶豫，中共要徹底解決台灣問題，就必須攻佔台灣。

解放軍陸戰隊已有7個陸戰旅與1個航空旅，兩棲戰力僅次於美國，它的陸戰隊就是要衝上台灣各地灘頭，開放戰役登陸場，讓優勢地面部隊登陸，擊潰我地面部隊，完成台灣佔領，因此國軍作戰指導是：「戰力防護、濱海決勝、灘頭殲敵！」。

▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

而新購的M1A2戰車具備先進強大戰力，在灘頭殲敵上是敵登陸部隊的致命剋星，當敵兩棲戰甲車的登陸舟波，接近登陸灘頭2500公尺之時，會一輛輛的被M1A2戰車精準擊沉，若有少數敵軍99式主力戰車，由氣墊船輸送僥倖衝上台灣灘頭，就會被M1A2戰車迅速擊毀！

M1A2戰車配備新一代貧鈾裝甲，裝甲密度和硬度勝過任何國家戰車，可抗反裝甲飛彈與翼穩脫殼穿甲彈（註一）攻擊，是敵99式主力戰車的致命剋星，能不讓敵99式戰車發揮戰力，就是我們的勝利！如果等到張善政所謂：「解放軍已經入侵台灣本島」時，我們沒有剋制人家裝甲部隊的武器，中華民國就亡國囉。

在國防武器上「一分錢，一分貨！」是不爭的事實，M1A2比99式要貴840萬美元，是地表最強的戰車，只要敵軍戰車不能在台灣立足，敵軍就難以佔領台灣，這個淺顯的軍事常識，看來當過行政院長的張善政，是不夠了解的。

張善政認為我們的海空軍，買不到與M1A2同檔次的武器，他說：「美國最先進的武器因故與大陸交火，風險很難預料；甚至武器若不幸被大陸擄獲，那就是美國先進武器的大災難！」

張善政先生，難道你不知道，整體國軍國防預算，在馬英九手上被壓抑了多年，造成國防經費嚴重不足，不是美國不賣給我們海軍/空軍好的武器系統，是我們沒錢買！

約25年前美國就私下表示，願意賣給我們6艘勃克級神盾艦，當時我們甚是振奮鼓舞，但是一艘勃克級神盾艦，造價要18億4千萬美元，六艘要3312億台幣，幾乎要用掉我們一整年的全部國防預算，是我們買不起，不是人家不賣好嗎？

本次M1A2戰車採購，若以戰備所需，我們應有800輛足敷防衛作戰運用，但是在阮囊羞澀狀況之下，只能先買108輛，陸軍希望爾後能再多購買M1A2，以增加最後地面決戰的勝算。

張善政認為「美國武器與大陸交火風險很大，甚至被大陸擄獲，那就是美國先進武器的大災難。」這種觀點只是聳動而不知內情，美國武器系統性都經過長時間研發，並經過極嚴格之作戰測試，能經得起戰場嚴苛考驗。

在中共媒體揚言將擊沉，任何接近南海所佔島礁之他國軍艦，美軍單艘神盾艦就直闖永暑礁海域。揚言擊沉通過台灣海峽之美艦，美艦就兩艘一組，從今年元月起不斷通過台灣海峽，顯示美國對自己的武器系統信心滿滿，此點張善政的擔心，則是太過於杞人憂天啦！

陸軍現有M60-A3戰車雖已有相當年歲，但在歷次演習對抗與實彈射擊操演中，表現卓越，讓陸軍滿意！M60-A3戰車，在以色列在贖罪日戰爭中以400比50的比例，大勝敘利亞的俄造戰車，第一次波斯灣戰爭也大量擊毀伊拉克的俄造戰車。

因此陸軍仍希望將現有M60-A3升級，以增強裝甲地面打擊戰力。我中科院能夠做整體作戰系統整合，使其具備新銳全天候戰力，更換新的120mm滑膛砲，重新設計砲塔，增加複合式裝甲防護，更換強力新型引擎。然後披掛新式反應裝甲上戰場，使用國造翼穩脫殼穿甲彈，性能絕對不輸敵軍99式戰車，經費比新購M1A2要便宜很多，請大家多多鼓勵，屢屢對國防有卓越貢獻的中科院！

註一：翼穩脫殼穿甲彈彈心是超硬金屬所製，約為戰車主砲砲彈三分之一大小，砲彈外殼為輕金屬，發射後外殼脫落，將砲彈動能集中在彈心，貫穿敵戰車後，造成大量破片穿進敵戰車內，高速穿甲破片形成極高溫，瞬間殺死乘員，引爆戰車內砲彈與油料燃燒，毀滅力強大。

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