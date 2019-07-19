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《獅子王》你是「刀疤式父母」嗎？

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●吳東彥／蛹之生心理諮商所專任諮商心理師。害怕與人說話，卻當上了一個每天要跟許多陌生人說話的諮商心理師。 期許在諮商過程中,能夠與當事人共同認識自己、接受命運，並且積極過活。

每一個童話故事裡，都蘊藏著一個深厚的人生哲理，等著我們去發現、去學習。從童話心理學的角度來看，如果我們能夠找到故事主角和反派角色兩者之間的性格的共通點，或許我們就能夠找出這個故事所要教會我們的道理。

雖然刀疤對於權位的眷戀，為了奪得王位不惜一切的傷害他人，然而，辛巴在尚未理解「尊重生命」的道理時，就迫不及待地想要當上國王，要大家對牠俯首稱臣，這與刀疤又有何兩樣？

刀疤只不過是辛巴的黑暗面的化身罷了，而這個故事要教會我們的，或許是我們要如何活出「木法沙精神」，在居於上位，為人父母時，如何在尊重他人、尊重生命的前提下，展現自己的權力。

▲《獅子王》刀疤。（翻攝自Youtube／迪士尼影業、《獅子王》劇照）

你是「刀疤式父母」嗎？

或許有人覺得，《獅子王》不過只是一個童話，當上「一國之君」與「萬獸之王」的世界距離自己太遙遠。但若再仔細想想，真的是這樣嗎？

如果《獅子王》只是一個家庭的縮影，辛巴與刀疤象徵的是為人父母的角色時，這就值得我們再好好思考，當我們成為了父母親，我們站在何種高度去理解親子關係。在親子關係當中，我們自身是否做到了「尊重」？尊重孩子也會擁有屬於自己的想法、自主性與需要，也同時尊重他們是獨立於我們之外的個體，尊重我們的孩子也是個「人」；或是我們更常透過父母親的權威，要孩子「以父母為中心」，凡事只要乖乖聽話、少囉嗦就好，而在無形中變成了「刀疤式父母」？

身為父母親，必然會擁有屬於父母親的權力。父母親透過權力的行使，教導孩子們要遵守規範、完成課業等，以保障他們能夠學習到他們所應該學習的，或是在父母親的保護下，讓他們能夠安全成長。然而，若是父母親沒有覺察自己如何使用這些權力，甚至過度使用這些權力，則我們所經營出來的家園，就可能像是刀疤所統治的國度，底下的群眾們不只缺乏生命力，甚至時時潛藏著想要反抗的心情。

▲《獅子王》刀疤。（翻攝自Youtube／迪士尼影業、《獅子王》劇照）

修通你的權力情結

至於我們要如何修通自己的權力情結，不要讓自己成為一個刀疤式父母呢？這或許就是《獅子王》這個故事所要教會我們的道理。我們可以從辛巴的成長歷程：「迫不及待地想要成為一國之君→被刀疤陷害而慘遭驅逐→遇上澎澎與丁滿→反抗刀疤，奪回家園，成為明君」來思考，究竟要如何怎麼處理與面對自己的權力情結。

一、「哈庫那瑪塔塔」哲學：

辛巴與彭彭、丁滿相遇後，過了幾年「瘋狂玩樂，活在當下，無須擔心」的生活方式。這段故事想要教導我們什麼呢？

許多父母親時常只活在父母親的「角色」之中，久而久之，不知道他們是否還記得「自己是誰」嗎？父母親自己的興趣、願望與需要，是不是早就被拋到九霄雲外了呢？若父母親一直活在「父母親的角色」中，時刻都過著緊繃的生活，只想著要如何把父母親的角色扮演好，這樣的生活似乎會讓人逐漸失去彈性、童心與想像力。而一個失去彈性、童心與想像力的父母親，又要如何與孩子好好相處，並經營一個好的親子關係呢？這實在令人難以想像。

身為父母親是相當忙碌的一件事情，但若父母親們能夠開始學習在忙碌、緊繃與疲憊的生活中，也稍有顧及自己的疲憊、需要與想望時，當緊繃的狀態被鬆動後，或許親子關係也就連帶著被鬆動了。

或許可能還有人不解「哈庫納瑪塔塔」哲學對於為人父母者的重要性到底是什麼。不曉得大家有沒有一個經驗，在職場上，當我們的工作壓力過大，就連下班的時候，腦海裡也都在想著工作時，我們的生活方式可能不自覺地變得緊繃與疲累，因為就連在下班時間，我們的大腦都無法休息。在這樣的狀態下，我們的心情很容易跟著焦躁起來。此時，我們不只開始覺得在工作上無法尋得意義，所以在工作時越來越提不起勁，工作的處理上越來越容易出錯，就連平日跟家人、朋友相處時，也可能因為我們自己的情緒受到了影響，而比較容易跟旁人產生衝突。有一天，若是剛好有個契機可以好好休息，我們的心彷彿重新被充滿電力後，我們就更有能量回到工作上，去面對我們的工作與生活。此時，儘管職場上的工作量或工作壓力並沒有改變，但是因為我們的心境不同了，我們面對工作的態度也就跟著不同了。

在父母親的角色中也是如此。當我們緊繃地活在父母親的「角色」之中，生活品質與親子關係的品質也很可能就連帶下降了。

▲我們緊繃地活在父母親的「角色」之中，生活品質與親子關係的品質也很可能就連帶下降了。（圖／imdb）

二、明鏡之心

在把我們緊繃的心與腦給鬆綁後，下一步我們可以做的是什麼？

原本遺忘自己身分的辛巴，在湖中看見了父親木法沙的倒影，想起父親的智慧，也面對了自己是誰。

縱使「哈庫那瑪塔塔」哲學可以帶來自由與快樂，但我們總不能一直沉浸在這種「逃避式的歡樂」之中。為人父母，在輕鬆自在過後，總還是得要回到父母親的角色，面對自己所應該面對的生活責任。此時，我們或許就需要學習辛巴，面對這片如明鏡般的湖面。

「鏡子」總會殘酷地反映出事物最真實的樣貌，不論鏡中的影像是不是我們所想看見的。

沒有一個父母親是完美的，若我們想要改善親子關係，想要將父母親的角色扮演好，我們就需要拿出心中的明鏡，誠實面對自己的好與壞，真實面對自己的光明面與陰暗面。唯有如此，我們才能夠真誠面對自己在親子關係中的樣貌、省思自己的性格對親子關係造成的影響。唯有選擇面對自己，我們才能拿起我們所應負的責任，改變我們所想要改變的部分。否則，若我們不願意面對自己，而是選擇將自己與他人相處時發生的問題推卸到他人身上，這樣一來，我們可能永遠無法有面對自己、改善問題的一天。

三、尋求內在智慧　　

▲《獅子王》劇照。（圖／imdb）

許多父母親在親子關係受挫時，總會著急地向外求助，閱讀許多書籍，或是徵詢許多專家的意見。但是參考了許多豐富的訊息後，卻忘記思考自己想要成為的是什麼樣的父母親。此時，或許此時我們需要先稍微停下腳步，轉向內心聽聽自己的心聲，尋求自己的內在智慧的教導。

至於什麼是內在智慧的聲音呢？這很簡單，我們只要問問自己：

1. 我是誰？
2. 我喜歡自己是什麼樣子？
3. 我想要扮演什麼樣的父母？
4. 我不想要成為怎樣的父母？
5. 在我的成長過程中，有沒有誰可以做為我在扮演父母親角色時的楷模與借鏡？

或許在親子關係受阻時，試著問問自己這些問題，就可以稍微找到一些答案。

四、面對陰影　

身為父母親的角色，最艱難的部分或許在於，我們會在與孩子的相處中，看見自己最陰暗、最情緒化、最惡魔的一面，或是發現自己怎麼背棄童年對自己的諾言，變成了自己最不想要成為的那種大人／父母親，所產生的自責與羞愧的感覺。

一旦我們長期被自責與羞愧感所掌控，我們便很難當一個快樂的父母。

此時，我們只要再練習上面的歷程，或許就可以幫我們找到暫時的平靜，並且借助內在智慧來幫助我們找到出路。

1. 哈庫那瑪塔塔：在面對親子關係衝突時，先放下對自己的批評，讓彼此都能有個短暫的放鬆與休息的時間，好讓緊繃的心情可以鬆開來。

2. 明鏡之心：問問自己應該要負起的責任是什麼？同時，不要過度承擔別人所應該要承擔的部分。

3. 智慧之聲：想想自己是誰？自己想要扮演什麼樣的父母親形象？想想是不是有任何楷模可以做為自己的借鏡。

4. 木法沙精神：在教育孩子時，我真正重視的是什麼？我想要成為一個透過父母親的權力來壓制孩子的父母？或是我會選擇給彼此一些空間與自主性，好讓我們都能夠學會尊重彼此的心聲與立場。

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