單厚之／國民黨的「大體」條款

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

為了韓國瑜的總統選情，國民黨中央要求15位黨籍縣市首長擔任地方競選總部主委。不料，新北市長侯友宜卻以「拼市政」為由婉拒，引發南投縣長林明溱不滿，隔空開火要侯友宜「識大體」；韓粉們也直殺侯友宜的臉書，怒罵侯友宜「過河拆橋」、「是國民黨第三號叛將」。

「不識大體」的還不只有一個侯友宜。「禿子、燕子、漢子」是藍軍去年「九合一」大選的三隻領頭羊，在選戰中多次合體、互相拉抬，沒想到不只侯友宜不肯接主委，盧秀燕也語多保留說要「再討論、再考慮」。如今連宜蘭縣長林姿妙也都喊出「縣政優先」，目前還沒有人跟她接觸。

上週，國民黨考紀會才手起刀落，對中評委陳宏昌開鍘，中常會也劍及履及地通過了「禁抹黑條款」。如果按照同樣的標準，這週的中常會應該再補一個「識大體條款」，凡是「給臉不要臉」的從政同志，也都應該給個教訓。

我不是在看國民黨的好戲，也不是在開國民黨的玩笑，我是真心的奉勸國民黨祭出黨籍，否則「破窗效應」一旦形成，人人都把黨中央、總統候選人當空氣，後果將不堪設想。

正如國民黨中央一開始所說的，黨籍縣市長出任總統、立委聯合競選總部主委，是國民黨向來的慣例，侯友宜既然身為國民黨籍的直轄市長，自然是聯合競選總部的當然主委。

國民黨的慣例並不只這一樁，依照往例，各立委候選人的競選總部，就是總統候選人在各地的總部，理所當然要掛上總統候選人的看板、擺放總統候選人的文宣。去年「九合一」大選，就有很多台北市議員候選人「寧掛韓國瑜、不放丁守中」，引起丁守中陣營的強烈不滿，市黨部還為此正式發文給所有候選人，要求議員候選人改正。

▲盧秀燕、侯友宜和韓國瑜去年為縣市長選舉曾多次合體造勢。（圖／記者陳家豪攝）

如果今天侯友宜、盧秀燕、林姿妙可以不聽黨中央的號令、不配合總統候選人的需求、不按照慣例行事，那將來73個區域立委候選人，自然也可以比照辦理，想掛韓國瑜就掛、不想掛就不掛。如果號令不了立委立委候選人，那韓國瑜還怎麼選？

國民黨應該認真想想，像陳宏昌這樣一個前立委，2005年淡出政壇至今已經10幾年；除了繳繳黨費、輔選被抓來多少出點力之外，即便是馬英九執政那8年，應該也沒沾上太多好處。如今因為講了韓國瑜兩句不好聽的，就被打成「背骨」，火速開除黨籍。

如果按照相同的標準，侯友宜、盧秀燕、林姿妙等人這幾年受了國民黨多少的栽培？如果不是國民黨去年提名、如果不是去年韓流捲起，這些人哪有今天？這些人受國民黨、韓國瑜的恩惠，遠比陳宏昌多得多；如今到了這些人回報的時刻，每個人都扭扭捏捏、推三阻四，豈止是不識大體而已，而是「是可忍，孰不可忍」。

更不要講那73個已經提名、準備提名的立委候選人們，還沒選上就準備挑肥撿瘦、不識大體，將來萬一真的當選了，還不騎在吳主席、韓總統的頭上！

國民黨認真的需要一次「清黨」，就像當年的「寧漢分裂」一樣，把所有不認同今天國民黨路線、不聽黨中央號令的陳宏昌們、侯友宜們、盧秀燕們，全部一次清除，才可能找回黨魂、黨德，重塑一支有理想性、有戰鬥力、能贏得民心、贏得勝選的部隊。

什麼？開除盧秀燕會輸、不敢得罪侯友宜們？那就收起那副東廠的姿態、少擺什麼黨中央、團結的臭架子。談錢，新北、台中比高雄多；論票，侯友宜、盧秀燕兩個也不比韓國瑜少。憑什麼侯友宜、盧秀燕就該把韓國瑜的選情放在市民的福祉前面？

國民黨真把選戰當成戰爭，一邊打仗、一邊軍法伺候？別人選舉一票一票的拉、頭能多低有多低，國民黨今年選舉，姿態要多高有多高、天天找自己人幹架，意見不同就把人罵得狗血淋頭、一無是處。這樣的選戰策略如果能贏，也真的可以寫下台灣民主政治的新頁了。再這麼繼續這樣「識大體」下去，明年國民黨應該也就只剩「大體」了！

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