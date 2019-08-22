【F16V批准售台】張誠／台海和平關鍵　倚靠全球國防工業合作

▲蔡政府時期啟動，估計預算2507億，採購F-16 block70 66架 （C型53架、D型13架）。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

●張誠／前雄三飛彈總工程師，現任中央大學企管系兼任助理教授、中華民國解癮戒毒協會副理事長、國會政黨聯盟發言人。

中華民國國防部於8月19日的新聞稿中正式宣布「感謝美國總統川普批准售予臺灣F-16V戰機」。這筆台美互利的九十億美元合約，將可取悅美國的軍工產業，幫助川普總統爭取連任；川普政府在行動上支持台灣提升戰力，顯示台美關係升溫，也可對蔡英文總統爭取連任的選情加溫。然而，蘭德公司（RAND）亞太政策中心副總監哈羅德（Scott Harold）卻表示：「新的F-16V戰機並無法改變台海的基本平衡態勢！」，已就是說，新購66架F-16C/D block70後，台灣可能仍居於劣勢。如何在不得不接受的天價軍購案中，爭取台海的穩定和平，將是本文討論的重點。

為維持兩岸軍力平衡，馬政府時代就已向美國提出66架F-16C/D軍售案，在美國政府的持續反對下，空軍只好提出「鳳展專案」將現有的F-16A/B功能提升至F-16V。二十年後，這批飛機144架F-16V連同幻象2000與IDF都已接近壽命終期，必需除役，屆時，若沒有這批「鷹揚專案」新購66架F-16C/D ，我國空軍兵力將開天窗。「鷹揚專案」也凸顯我國在軍機外購上受國際情勢影響的困難度，民國115年高教機研製案完成前，是否應盡速啟動下一代「國造戰機」研製案，是下任總統必須認真面臨的課題。

川普總統接連批准M1A1T及F-16V兩項軍售案，有國人認為目前的台美關係是斷交以來最佳的時段。我想提醒讀者，當然我國外交人員的努力是不可以抹滅，今天台美關係的改善，主要是因為在中國大陸與美國兩強的競爭局勢下，台灣是美國「可以運用的旗子」。對美國總統川普而言，選舉連任是他目前最重要的目標，川普急於在中美貿易大戰中獲得中國大陸的讓步，對美國人展現美國重返亞太的雄姿，然而中國大陸的態度卻是不疾不徐，準備長期抗戰。「軍售台灣」是美國的一步棋，川普想以「軍售台灣」激怒中國大陸、讓他們在中美貿易大戰上有動作。

▲川普總統接連批准M1A1T及F-16V兩項軍售案，有國人認為目前的台美關係是斷交以來最佳的時段。（圖／路透）

若中國大陸真的對台有軍事動作，筆者衷心地提醒國人，美國一切作為只以符合美國國家利益為前提，不可將希望寄託在美國會出兵馳援台灣，而是思考如何將台灣的產業成為世界各貿易體供應鏈不可或缺的一環，只要台灣是全世界經濟供應鏈重要的一環，台海發生戰爭，勢必影響全世界的經濟運作，台海和平就是國際議題，台海和平才是穩定的。

以中華民國的人力、財力、物力，台灣不應與對岸做軍備競賽，作為維持台海的和平穩定的戰略指導。中華民國首應將軍事投資的重點放在國內，以不對稱作戰的概念，強化以國防科技為主軸的「戰略技術投資」，開發軍民通用科技，建立台灣的國防經濟體。對外軍購，中華民國應善用國防工業合作機制，將台灣產業融入全球軍武市場的供應鏈。當台灣也是全球軍武市場供應鏈必要的一環時，台海的安定必定是全球共同關注的焦點。所以，重點除了在採購的66架F-16C/D block70有多大的戰力外， 更重要的是，「鳳展專案」、「鷹揚專案」衍生的「國防工業合作」項目是什麼？

愛三採購案

國防部曾透過愛國者三型飛彈採購案，所延伸的國防工業合作，成功爭取美方轉移航太大型精密鑄造製程技術，大大提升我國國產飛彈、飛機製程技術。

銳捷專案

國防部亦曾規劃經由約700億「銳捷專案」的工業合作在台灣建立M1A2T戰車的「基地翻修」能量，也就是當M1A2T戰車「關鍵裝備」損壞時，不需透過送美回修的管道，便能在台灣拆解、維修、組裝及測試。最終目的是，經由國防工業合作，在台灣建立「關鍵裝備」的生產線，提升台灣相關產業的技術水準，打造台灣成為M1A2T戰車全球軍武市場供應鏈的一環。

鳳展專案

民國100年馬政府時期啟動，當年估計預算1100億，研發在美國進行，升級工程除了前2架在美國實施外，大部分改裝工程由漢翔工業在台灣進行，預定2021年完成144架F-16 block20升級作業並交付予中華民國空軍。

鷹揚專案

民國108年蔡政府時期啟動，估計預算2507億，採購F-16 block70 66架 （C型53架、D型13架）。

熱門點閱》



►M1A2T軍購：台灣進入全球軍武供應鏈的任意門

►有了M1A2戰車，國軍還缺什麼？



►看更多【張誠】專欄



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。