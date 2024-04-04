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林忠正／台灣GDP一直成長　實質薪資卻停滯？（二）

我們想讓你知道…台灣想打破薪資停滯的困境，最快方法是提高基本工資，至少也該放棄長期鼓勵資本設備的租稅獎勵政策，甚至應積極鼓勵企業提升員工各種待遇、專業知識及技能。

▲ 台灣實質薪資若無法持續成長，甚至出現衰退，內需市場整體的消費力將會逐漸弱化，不利於台灣的社會和經濟成長。（圖／取自pexels）

● 林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

薪資停滯將引導台灣走向沒落！

如果台灣實質薪資無法持續成長，甚至出現衰退，對台灣的社會和經濟會有重大打擊嗎？首先，年輕人很可能失去持續奮鬥的動力，尤其台灣房價長期以來都在上漲，房租租金可能隨之上漲，部分年輕人可能選擇「躺平」，甚至成為靠爸、靠媽族，成為社會和家庭的沉重負擔。更嚴重的是，台灣內需市場整體的消費力會逐漸弱化。生產那麼多，誰來消費？

其次，年輕人不敢結婚、生小孩，導致少子化的情況更加惡化（2023年台灣的生育率已經是全球最低國家）、台灣總人口的加速減少（目前每年減少18萬人），並且帶來人口結構迅速老化的養老問題等。這些情況對國家長期競爭力的負面影響都相當巨大又深遠。我們不得不正視實質薪資成長停滯的問題，找出解決之道。

長期獎勵資本設備　積久反成毒！

▲ 政府對擴充資本永不停止的租稅獎勵，就是今天台灣所得分配惡化以及薪資停滯的最大元凶。（圖／記者湯興漢攝）

最簡單也最直接的解法就是，政府應大幅減少對資本設備的租稅獎勵。台灣長期以來都透過投資獎勵，鼓勵企業購置生產設備和生產岀口。1960年台灣頒布「獎勵投資條例」，以減免租稅方式吸引外資及華僑來台投資。1991年改為「促進產業升級條例」，仍以租稅優惠方式發展策略性之工業，並且鼓勵企業持續留在台灣。「產業創新條例」於2010年取代「促進產業升級條例」，有關租稅優惠、補助、技術輔導、產業園區管理設置之法源依據將改適用「產業創新條例」。

長期以來，政府對資本的租稅獎勵政策，造成台灣企業，特別是大多數科技業只會向美國、日本購買機器設備，在國內生產科技產品，再以低價或先進者優勢出口獲利，幾乎忽略了本身的研發投資。雖然在理論上，我們都知道資本投資成長，可提高勞動生產力，進而提高勞動薪資，但過度的資本投資卻會帶來大規模的折舊，反而擠壓薪資的成長，造成薪資停滯的現象。

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企業過度投資會擠壓員工待遇！

▲ 這幾年由台積電帶頭的半導體相關產業鏈，在晶片相關產業研發力道的推升下，2022年研發佔GDP上升到3.96％，已超越美日德三國。（圖／記者高兆麟攝）

例如，台灣的「資訊與通信科技（Information and Communication Technology，簡稱 ICT）」，包括「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「電信業」及「資訊業」等四產業的折舊大幅增加，使得資本折舊佔GDP的比重從1998年的11.2％，上升到2021年的15.7％，提高4.5個百分點；同一時期，勞動份額佔GDP被迫下降了5.2個百分點。這兩個數字相近，並不是偶然，而是在分配上具有互斥的本質。資本的長期租稅獎勵就是薪資停滯的關鍵因素，甚至也是台灣大多數產業技術無法自主的重要原因！

長期以來，台灣的「研發經費占GDP比」僅3％，輸給鄰近的南韓和日本，這也是對資本的租稅獎勵政策所帶來的苦果。但是，幸好這幾年由台積電帶頭的半導體相關產業鏈，在晶片相關產業研發力道的推升下，2022年研發佔GDP上升到3.96％，已超越美日德三國，但仍輸給南韓（約4.9％ ）及以色列（5.6％）。台積電等半導體相關產業鏈非常爭氣，長期致力於研發活動，才能在技術上取得領先全球的地位，不過其他科技產業大多還是停留在進口生產設備，不願投入研發，充其量只是自備生產工具的打工仔產業。

扭轉台灣薪資停滯的方法不難！

▲ 台灣想打破薪資停滯的困境，翻轉勞資分配惡化的趨勢，最快的方法就是提高基本工資，放棄長期鼓勵資本設備的租稅獎勵政策。（圖／記者廖婕妤攝）

鼓勵資本設備擴充的租稅獎勵政策在過去大多數產業處於幼稚階段，尚未茁壯之前或有其需要，但是對擴充資本永不停止的租稅獎勵，就是今天台灣所得分配惡化以及薪資停滯的最大元凶。如今我們已經走到新的經濟發展階段，要救台灣社會，就必須考量放棄大多數沒有必要的資本獎勵，尤其是企業購買生產設備的租稅抵減的獎勵已無必要。除了繼續獎勵企業研發，政府現在反而應該提高最低工資的水準，也應扭轉租稅的獎勵方向，積極鼓勵企業致力於提高員工薪資及福利、並且獎勵企業投入各種人力資本的活動，包括人才的培育及訓練的支出。甚至該取消生產事業的水電優待，並開徵資本設備稅。總之，就是改對資本家多拔點鵝毛。

總而言之，台灣想打破薪資停滯的困境，翻轉勞資分配惡化的趨勢，最快的方法就是提高基本工資，至少也該放棄長期鼓勵資本設備的租稅獎勵政策，甚至應該積極鼓勵企業提升員工各種待遇、專業知識及技能的租稅獎勵政策。

▲ 政府應提高最低工資的水準，也應扭轉租稅的獎勵方向。（圖／記者周宸亘攝）

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