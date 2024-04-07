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宋磊／兩岸關係的四個層面

我們想讓你知道…兩岸的互動卻也脫離不了四個層面，這四個層面別是憲法、歷史、民族與現實。

▲ 2022年美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍隨即對台發動軍演，此後解放軍的機艦則常態性出沒在台灣附近海空域。（圖／總統府提供）

● 宋磊／博士生

自從2016年蔡總統當選後，兩岸關係逐漸轉為「冷和」狀態，2022年美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍隨即對台發動軍演，此後解放軍的機艦則常態性出沒在台灣附近海空域，兩岸也逐漸轉為「對抗」階段。2024台灣再度由民進黨的賴清德當選，雖然賴總統當選人目前表示會維持兩岸現狀，但在兩岸高層冷和、對抗的近八年當中，縱然和平交流仍為最大公約數，只要台灣不願意面對政治現實，未來四年的兩岸關係恐無法有重大改善的機會。

兩岸關係應算是區域內最為複雜的情勢之一，從上個世紀的冷戰時期，到目前的美中競爭／對抗，兩岸的互動卻也脫離不了四個層面，這四個層面別是憲法、歷史、民族與現實。

從憲法的層面來說，無論是《中華民國憲法》，或《中華人民共和國憲法》，均堅持兩岸同屬一中，在兩部《憲法》中，呈現你中有我、我中有你的特色，意即主權重疊、治權分治的狀態，這是兩部《憲法》中的條文內容，也是兩岸在法理上無法輕易斷開的層面。

從歷史的層面來說，台灣曾經在歷史上遭到中國大陸朝代的統治，雖然當時的朝代非中華民國或中華人民共和國，但以台灣的土地來說，仍有許多從鄭成功、清朝時代統治的遺跡，清朝階段更有台灣人赴京趕考科舉的紀錄，這是兩岸在歷史上所無法切割的層面。

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▲ 兩岸的漢民族無論是在文化、基因、語言、生活習慣等皆有高度重疊。（圖／CFP）

以民族的層面來說，大部分居住在台灣與中國大陸的居民，仍以廣大的漢民族的後代為主，當然也有許多少數民族的存在；兩岸的漢民族無論是在文化、基因、語言、生活習慣等皆有高度重疊，剛結束沒多久的農曆春節、元宵節就是一個很好的例子，這也是兩岸在民族的層面上所無法割捨的部分。

從國際現實層面來說，全世界目前僅有12個「國家」（行為者）願意承認中華民國為一個主權國家，許多的國家早已和台灣斷交，改以承認中華人民共和國為中國的合法代表，縱然許多國家仍發出挺台聲音，相繼推出許多友台法案，但在實際的外交政策上仍未與我國建立正式的邦交關係，許多聯合國旗下的國際組織，台灣皆無法以任何名義參與，這就是國際現實下的無奈，也是全台民眾必須面對的政治現實，雖然在情緒波浪中，台灣絕對可以找出批評中國大陸的無限理由，但最終仍無法抵過國際政治的現實。

以上的四層面構成目前的兩岸關係，這固然有其歷史的無奈之處，也有其兩岸雙方在許多場合對抗/合作的痕跡。放眼望去，台灣若想長治久安，解決當前台灣的困境，必須正視兩岸四個層面，務實以對中國大陸已是全球第二強國的政治現實，對於過往的歷史牽絆也須有所認識，台灣的主政者才能在複雜的兩岸與複雜的中美關係尋找出路，努力建構更為安全與繁榮的兩岸關係。

▲ 台灣若想長治久安，解決當前台灣的困境，必須正視兩岸四個層面。（圖／路透）

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