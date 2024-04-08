莎莉夫人／孟耿如縱容淫夫　永久抵制黃子佼！

▲ 孟耿如可能想過，假如黃子佼觀賞的性剝削影片中的女孩是自己的女兒，她該有多痛苦、多害怕？（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

● 莎莉夫人的工作生活札記／前三立新聞台協理、越南FBNC財經電視台總經理

從事新聞工作近30年，丈夫犯錯，帶著妻子，甚至更孬種的，乾脆由妻子代為道歉的人，99.9999%不會悔改。

剛剛整理完地震後的廚房，一坐下休息，就看到孟耿如的貼文。在她這篇貼文之前，我始終認為，她是無辜的，但她貼文之後，我不再同情她。

她稱黃子佼沒有了解販售未成年影片的取得來源，忽略該網站背後的犯罪問題。 重點不在於「取得來源」，而是不該買也不該看未成年影片！

我很難想像孟耿如怎麼忍受丈夫在家一邊看著女兒，轉過頭在看未成年少女謎片？

我更難想像身為母親、有女兒的孟耿如會以為「每日的懺悔、愧對和抱歉」及未來「做公益」，就可以改變成癮的變態行為？ 如果這樣就可以改變行為的話，諮商、服藥治療、勒戒就沒有存在的必要了。

看完她的文字，我只有一個結論：

孟耿如是以妻子的身分發言，迴避了她是一個女兒的母親。

▲ 孟耿如5日發文代幫黃子佼道歉，並稱「我選擇的婚姻會承擔」。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

只有放下「母親」的身分，她才能避開大家想問她的問題：

「如果片中的女孩是妳的女兒」

因為迴避了「母親」的身分，她不認為先生是犯了大錯，更沒意識到她先生病了，需要就醫；把「妻子」身分放第一位的她，想的是「怎麼淡化各界對她先生的批評」。

真正面對錯誤的人，會在第一時間向受害者道歉並配合調查，坦然接受法律懲處。

黃子佼有過兩次機會面對錯誤。

第一次，他認錯，接著牽拖一堆人，他認為這些人比他更壞、更離譜，為什麼還能持續待在演藝圈？

比爛之後就自殘，新聞焦點跟著轉向，大眾關心他的生命狀況，而敢再批評他的人就是「不善良」、「鍵盤殺人」！

▲ 黃子佼捲入me too風波後，於去年6月19日開直播坦承犯行，也把其他藝人也「拖下水」，並一度自殘。（圖／翻攝自臉書）

第二次，他認錯，向媒體及網友道歉，他在乎的是輿論風向，而不是少女謎片受害人。

今天他的妻子向受害人道歉，儘管她一再強調黃子佼「真的錯了」，但文字中可看出，她真的沒看到問題的重點，也沒意識到問題的嚴重性。

「做公益」不是拿來洗白的。真的有愛心、溫暖的人，不會看也不忍看少女謎片，因為會心疼、心痛，會哭。

會換位思考：假如影片中的女孩是我女兒，她該有多痛苦、多害怕？我會為我的女兒心痛至死。

這位要「做公益」的黃子佼從2013年2月12日就註冊帳號，並在me too事件自殘返家後，在家懺悔、愧疚期間，購買、觀看未成年女孩的謎片。

同樣是要「做公益」的黃子佼，一邊向媒體及網友道歉，一邊由律師出面施壓媒體。 不少新聞台都收到關切，被要求「多報導地震消息，淡化黃子佼的新聞。」

我住花蓮，我既關心地震災後重建，我也堅決抵制黃子佼！

雖然每次寫黃子佼，我就會被退追蹤、被駡「鍵盤殺人」，但我無所謂。因為是他先殺了自己的良心。

請無限期、永久抵制黃子佼！

▲ 演藝圈應永久抵制黃子佼。（圖／記者林敬旻攝）

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