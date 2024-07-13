宋一國立志做好尪　「父母十誡」讓《超人》三胞胎幸福成長

● 莎莉夫人的工作生活札記／前三立新聞台協理、越南FBNC財經電視台總經理

有哪個公眾人物「一旦」崩壞的時候，最令你覺得難以置信並且傷心難過？

我的答案是：韓星──宋一國。

誰外遇、誰離婚、誰家暴、誰耍大牌、誰吸毒，我不會太訝異，也不會難過，但如果這些事發生在宋一國身上，我會非常難以接受、失望傷心。

原因無他。

因為宋一國的人生目標排序是：

一、做個好丈夫；

二、做個無愧孩子的好父親；

三、忠於自己的工作。

《聖經》上說：「你的心在哪裡，你的寶藏就在哪裡。」

▲ 宋一國的兒子大韓、民國、萬歲2014年加入韓國代表性親子綜藝節目《超人回來了》後爆紅，被譽為是「國民三胞胎」。（圖／Niusnews妞新聞）

在最新一期的韓國綜藝節目《劉 quiz on the block》中，宋一國帶著三胞胎兒子──大韓、民國、萬歲 ──一起接受主持人劉在錫的訪問。我看到宋一國的寶藏就是──擁有溫馨有愛的家庭。

10年不見，可愛的大韓民國萬歲已經是身高170公分以上的小六生。

2014年，我幾乎每周日守著電視看《超人回來了》，尤其喜歡看宋一國和三胞胎兒子們的互動。

當時我工作的辦公室裡，「姨母」們各自有心儀的「兒子」，我是三個都愛，愛大韓的憨直、民國的撒嬌及萬歲自由的靈魂。

現在三個孩子12歲了，三兄弟感情還是跟小時候一樣好。宋一國也還是跟10年前一樣的有耐心和愛心，彷彿看到他背上有天使的翅膀，頭頂聖光。

宋一國在節目中透露，他對孩子的耐心來自於「父母十誡」的提醒。宋一國說，有一天在報紙上看到「父母十誡」的內容，就剪下來放在錢包裡隨身攜帶。

宋一國簡單介紹「父母十誡」裡的幾個重點：

● 孩子講話時不打斷

● 不要在許多人面前責備孩子

● 就算孩子說討厭爸爸媽媽，也不要生氣

● 比起與孩子相處的時間多寡，要更重視品質

從大韓、民國、萬歲2、3歲時，宋一國就一直遵循著「父母十誡」對待三個孩子。

▲ 宋一國在節目中透露，他對孩子的耐心來自於「父母十誡」的提醒。（圖／Niusnews妞新聞）

回想之前看《超人回來了》，我就注意到當三胞胎講話的時候，即使三個人同時講，嘰嘰喳喳地，或詞不達意，宋一國也不會不耐煩，更不曾打斷孩子講話。

父母尊重孩子，孩子再小也是感受得到這分尊重。在這樣環境下長大的孩子，會很有自信表達意見。從這集節目完全感受到三胞胎的口語表達流暢、人格特質是自信、快樂、體貼他人又有愛。

宋一國的人生目標很清楚，就是家庭第一。雖然這些年他的演藝事業沒有什麼大作品，但他不後悔。

我很欣賞他把「做個好丈夫」擺在第一位；佩服他立志做個「無愧於孩子」、「不讓孩子蒙羞」的爸爸。

對照近期某位「暖心名醫」，面對自己的性慾望時，如果能提醒自己「做個好丈夫」、「做個無愧的父親」，或許，他就不會傷了太太的心，也不會讓女兒蒙羞。

事業做得再好，錢賺得再多，一旦家庭破裂了，家人不再互相信任、不再彼此尊重相愛，這個家就是名存實亡了。

你追求的是什麼？

祝福你，找到安定身心靈的力量。

▲ 面對自己的性慾望時，如果能提醒自己「做個好丈夫」、「做個無愧的父親」，或許，也不會讓身邊的人蒙羞。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊）

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