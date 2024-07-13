ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

宋一國立志做好尪　「父母十誡」讓《超人》三胞胎幸福成長

我們想讓你知道…父母尊重孩子，孩子再小也是感受得到這分尊重。在這樣環境下長大的孩子，會很有自信表達意見。

莎莉夫人的工作生活札記／前三立新聞台協理、越南FBNC財經電視台總經理

有哪個公眾人物「一旦」崩壞的時候，最令你覺得難以置信並且傷心難過？

我的答案是：韓星──宋一國。

誰外遇、誰離婚、誰家暴、誰耍大牌、誰吸毒，我不會太訝異，也不會難過，但如果這些事發生在宋一國身上，我會非常難以接受、失望傷心。

原因無他。

因為宋一國的人生目標排序是：

一、做個好丈夫；
二、做個無愧孩子的好父親；
三、忠於自己的工作。

《聖經》上說：「你的心在哪裡，你的寶藏就在哪裡。」

▲ 宋一國的兒子大韓、民國、萬歲2014年加入韓國代表性親子綜藝節目《超人回來了》後爆紅，被譽為是「國民三胞胎」。（圖／Niusnews妞新聞）

在最新一期的韓國綜藝節目《劉 quiz on the block》中，宋一國帶著三胞胎兒子──大韓、民國、萬歲 ──一起接受主持人劉在錫的訪問。我看到宋一國的寶藏就是──擁有溫馨有愛的家庭。

10年不見，可愛的大韓民國萬歲已經是身高170公分以上的小六生。

2014年，我幾乎每周日守著電視看《超人回來了》，尤其喜歡看宋一國和三胞胎兒子們的互動。

當時我工作的辦公室裡，「姨母」們各自有心儀的「兒子」，我是三個都愛，愛大韓的憨直、民國的撒嬌及萬歲自由的靈魂。

現在三個孩子12歲了，三兄弟感情還是跟小時候一樣好。宋一國也還是跟10年前一樣的有耐心和愛心，彷彿看到他背上有天使的翅膀，頭頂聖光。

宋一國在節目中透露，他對孩子的耐心來自於「父母十誡」的提醒。宋一國說，有一天在報紙上看到「父母十誡」的內容，就剪下來放在錢包裡隨身攜帶。

宋一國簡單介紹「父母十誡」裡的幾個重點：

● 孩子講話時不打斷
● 不要在許多人面前責備孩子
● 就算孩子說討厭爸爸媽媽，也不要生氣
● 比起與孩子相處的時間多寡，要更重視品質

從大韓、民國、萬歲2、3歲時，宋一國就一直遵循著「父母十誡」對待三個孩子。

▲ 宋一國在節目中透露，他對孩子的耐心來自於「父母十誡」的提醒。（圖／Niusnews妞新聞）

回想之前看《超人回來了》，我就注意到當三胞胎講話的時候，即使三個人同時講，嘰嘰喳喳地，或詞不達意，宋一國也不會不耐煩，更不曾打斷孩子講話。

父母尊重孩子，孩子再小也是感受得到這分尊重。在這樣環境下長大的孩子，會很有自信表達意見。從這集節目完全感受到三胞胎的口語表達流暢、人格特質是自信、快樂、體貼他人又有愛。

宋一國的人生目標很清楚，就是家庭第一。雖然這些年他的演藝事業沒有什麼大作品，但他不後悔。

我很欣賞他把「做個好丈夫」擺在第一位；佩服他立志做個「無愧於孩子」、「不讓孩子蒙羞」的爸爸。

對照近期某位「暖心名醫」，面對自己的性慾望時，如果能提醒自己「做個好丈夫」、「做個無愧的父親」，或許，他就不會傷了太太的心，也不會讓女兒蒙羞。

事業做得再好，錢賺得再多，一旦家庭破裂了，家人不再互相信任、不再彼此尊重相愛，這個家就是名存實亡了。

你追求的是什麼？

祝福你，找到安定身心靈的力量。

▲ 面對自己的性慾望時，如果能提醒自己「做個好丈夫」、「做個無愧的父親」，或許，也不會讓身邊的人蒙羞。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「莎莉夫人的工作生活札記」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►鄭文燦涉貪掀開民進黨遮羞布　賴清德有魄力反腐肅貪？

►台灣企業空前大洗牌　元大金控成黑馬

►社會安全網難接住所有人　善用多元扶貧求助管道

►攜子自殺悲劇頻傳　社會安全網漏接來不及長大的孩子

投稿
申訴
莎莉夫人的工作生活札記

莎莉夫人的工作生活札記 莎莉夫人的工作生活札記

25年職場經驗，當過台灣主流新聞媒體的文字記者、新聞總監，還有國際工作經驗（在越南擔任一家財經電視台的總經理）。

莎莉夫人的工作生活札記最新文章

more

宋一國立志做好尪　「父母十誡」讓《超人》三胞胎幸福..

《背著善宰跑》在不被看好下爆紅　金惠奫連眼神全是戲

不想長時間和父母相處？　「做好我能做的」即可

莎莉夫人／孟耿如縱容淫夫　永久抵制黃子佼！

黃子佼性騷又拖13人下水　童年創傷不能成傷害人的藉..

關鍵字: 宋一國 大韓民國萬歲 超人回來了 劉在錫 江坤俊 莎莉夫人 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
自律≠自我厭惡！失敗後狂罵「我好糟」負面話⋯等於當..
宋一國立志做好尪　「父母十誡」讓《超人》三胞胎幸福..
自主減量計畫另一思考　以「碳強度」輔助「碳排量」計..
台灣企業空前大洗牌　元大金控成黑馬
社會安全網難接住所有人　善用多元扶貧求助管道

推薦閱讀

宋一國立志做好尪　「父母十誡」讓《超人》三胞胎幸福..

賴清德手持「死亡筆記本」　剿除鄭文燦防地位受威脅？

攜子自殺悲劇頻傳　社會安全網漏接來不及長大的孩子

台灣企業空前大洗牌　元大金控成黑馬

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

游盈隆／鄭文燦涉貪事件炸出了什麼？

超認真少年遇「公關危機」　實務上難達某高中師要求

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

自主減量計畫另一思考　以「碳強度」輔助「碳排量」計..

《背著善宰跑》在不被看好下爆紅　金惠奫連眼神全是戲

相關文章

醫師娘很好當？佩甄揭心酸：要非常認命　認了「16年婚姻曾陷危機」

醫師娘很好當？佩甄揭心酸：要非常認命　認了「16年婚姻曾陷危機」

名醫江坤俊被爆料與護理師婚外情，愛家形象一夕崩塌，儘管他已發聲否認，仍無法止血，正宮劉藺秦的處境也令不少人抱屈。同樣身為醫師娘的女星佩甄過去..

16小時前

連轟江坤俊小三遭批「愛管別人家務事」！　律師李怡貞回擊

連轟江坤俊小三遭批「愛管別人家務事」！　律師李怡貞回擊

江坤俊陷醜聞　「2條件成立」廠商才能求償！律師：太太沒挺就慘了

江坤俊陷醜聞　「2條件成立」廠商才能求償！律師：太太沒挺就慘了

自主減量計畫另一思考　以「碳強度」輔助「碳排量」計算

自主減量計畫另一思考　以「碳強度」輔助「碳排量」計算

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

「父母十誡」讓大韓民國萬歲幸福..

「父母十誡」讓大韓民國萬歲幸福..

賴清德真有死亡筆記本？

攜子自殺頻傳　兒童保護網破洞

台股市值超車德國　十大企業大洗..

眉毛濃淡性格不同　6眉型要小心

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面