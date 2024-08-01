戴資穎最後一戰感動全台　換我們說「依瑟儂要贏到最後！」

● 莎莉夫人的工作生活札記／前三立新聞台協理、越南FBNC財經電視台總經理

競爭，可以很殘酷，也可以在實力、器度和同理中，看見溫暖的人性。

對，這是昨晚戴資穎和依瑟儂對戰，我學到的功課。

人生，避免不了競爭。

有些競爭，好像只有「你死我活」、「就算我贏不了，也絕不讓你好過」、「能怎麼弄死你，我就算輸了也爽」…這種競爭讓我們看到最醜陋的人性。

雖說，只能有一個人贏，我們也不是輸不起，但要怎麼做到：輸了卻「學到很多」？

謝謝對手，也樂見對手迎向屬於自己的勝利？這是我從依瑟儂身上學到的功課。

▲ 2021年東京奧運期間的一幅漫畫，輸掉比賽的依瑟儂對躺在畫面右邊贏球的戴資穎說：「妳一定要贏到最後哦！」。（圖／翻攝自IG／ratchanokmay）

上圖是截取自3年前東京奧運羽球比賽結束後，依瑟儂的IG。2021年東京奧運，戴資穎在8強戰碰上好友泰國的依瑟儂，最終由戴資穎獲勝，2人在場上有一幕為了救球都撲倒在地的畫面，被漫畫家畫成這幅漫畫。

依瑟儂把漫畫放在自己的IG上，輸掉比賽的「小拉」對躺在畫面右邊贏球的「小戴」說：「妳一定要贏到最後哦！」

酷酷的小戴回：「嗯！」

帶著競爭對手也是好友的祝福，那年戴資穎打到最後得到銀牌。

今年是戴資穎職業生涯的最後一次奧運，能不能晉級的關鍵賽，對上好友依瑟儂。明明是場殘酷的競爭，卻看得我們熱淚盈眶。

我們都想贏，我們都知道帶傷上陣的艱難，我們都在汗水及淚水中拚搏，我們也都經歷過職業生涯的高低潮，我們更明白 「時不我予」的現實與殘酷。

「最後一舞」是不捨，更是不得不，我無法言說的壓力和苦楚站在這球場的苦與樂、得與失、挫敗感和成就感……

只有妳懂我，我知妳。

▲ 戴資穎與依瑟儂既競爭又相惜，這是運動賽事最動人的瞬間。（圖／路透）

既競爭又相惜，這是運動賽事最動人的瞬間。

這次，換我們說：”Good Luck to Ratchanok Inthanon” 「妳一定要贏到最後哦！」

但願我們的人生無懼競爭，能從「亦敵亦友」的人身上打磨精進自己。有這樣的對手，即使輸了，也是贏，因為可以學習成長很多。

願我們也能成為別人可敬的對手，在競爭中，不論輸贏，都是彼此的相互成全。

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