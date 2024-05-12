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不想長時間和父母相處？　「做好我能做的」即可

我們想讓你知道…凡事往壞處想，那是她的習慣，我已放棄改變和勸說她，「做好我能做的」，這樣就可以了。

▲ 有些子女因為不堪父母的情緒勒索，所以不願與父母保持聯絡。（示意圖／CFP）

莎莉夫人的工作生活札記／前三立新聞台協理、越南FBNC財經電視台總經理

有讀者私訊問我：「不是每個子女都跟父母有好的關係，如果父母充滿負能量又是情緒勒索的高手，還要珍惜跟他們相處的時光嗎？」、「我只想逃離，已不在乎被駡『不孝』，我只想自己一個人好好活著。」

我有一個滿滿負能量、什麼事都先往壞處想的媽媽。 跟她對話，會在「閉環」中無限循環。

以今天早上為例，我先生先吃完早餐去醫院看一個會診的病人，餐桌上就剩下我媽和我。

我媽說，今天她要自己剪頭髮，她怕剪到一半，女婿突然回家會很尷尬，因為她自己剪髮時，習慣脫掉上衣。

我回她：「放心！我問過他了。今天他排滿手術，替病人開刀，大概晚上九、十點左右，才會回到家。」

我媽問：「我擔心他突然跑回家拿東西。我正在剪頭頭髮怎麼辦？」

我回：「不會！妳什麼時候見過他忘了帶東西跑回家？都是打電話叫我給他送去醫院辦公室，不是嗎？」 我以為對話到這裡，我媽媽的擔心應該化解了。

沒想到她又問：「萬一他真的突然回家，我正在剪頭髮怎麼辦？」我回：「我已經告訴他，今天媽媽要剪頭髮，回家前請打電話通知我一聲。 所以，妳放心，妳就安心剪頭髮。」

她再問：「他如果忘了先打電話，就回家了，我正在剪頭髮怎麼辦？」

我真想大喊：天、公、伯啊！有完沒完啊！

沒錯，你沒看錯。一個自己在家剪頭髮的問題，可以反覆問至少5分鐘以上，比立法院討論法案還費時。

▲ 作者的媽媽凡事都習慣往負面思考。（圖／視覺中國）

我媽所有的擔心都是「萬一」、「如果」還沒發生、但她認為肯定會發生的事。如果台灣要選最負面思考的人，我媽有很大的機會會奪冠。

之前我寫過，我媽習慣用「否定句」。「妳沒有拖地嗎？妳不是說今天要拖地板？」、「妳出書會有人買來看嗎？妳會不會白做工？」、「垃圾我都分類好了，放在門邊，妳不要動」、「妳報名面試不會錄取吧？競爭的人這麼多。」……

從小到大，我不記得我媽媽有鼓勵或肯定過我，聽多了她的否定句，我到現在還沒厭世，這都要感謝我的父親。

跟我媽相反，我爸爸是正向思考的人。他總是鼓勵、肯定我人生階段的每一個嘗試和決定。「人總要試試，才知道自己還有多少可能。」我爸是這樣說的。

假使你也有一個負能量爆表、總是負面思考的父親或母親，我知道，會很煩、很想逃離。

以前，我會大吼回去，希望用「音量」制止她的負面無限循環之閉環。但這方式只會傷害關係，不治本。

我的憤怒、不耐煩，說穿了，是我沒辦法解決／釋放我媽的擔憂。

現在的我學會放過自己，我承認我解決不了她的擔心，我只能做到我能做的，儘量讓她安心。儘管她還是一直擔憂，一再碎念，我就是不還口，「做好我能做的」，這樣就可以了。

她要擔心、負面思考，凡事往壞處想，那是她的習慣，我已放棄改變和勸說她。 我也不再加入和她無限循環之閉環對話，我表明我的做法後，她接不接受，是她的選擇，我不會再說什麼。

有時，對話是為了解決問題；有時，不對話是為了解決人的問題。

▲ 有些長輩習慣凡事往壞處想，我們無法改變和勸說，我們該做的就是「做好我能做的」。（圖／周刊王）

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25年職場經驗，當過台灣主流新聞媒體的文字記者、新聞總監，還有國際工作經驗（在越南擔任一家財經電視台的總經理）。

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關鍵字: 父母 親子 負能量 情緒勒索 莎莉夫人 雲論

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