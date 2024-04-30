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張家羽／死刑訂立非僅遏止犯罪　是讓行為人自我負責

我們想讓你知道…法律（或法規）訂立的目的，除了預防、告誡、懲罰的功能，還有一項重大的意義 - 讓行為者對行為負責。

● 張家羽／地方政府機關人員

近日，廢除死刑的議題再度掀起正反方的攻防，甚至第四度聲請大法官釋憲。然而，就台灣廢除死刑推動聯盟（簡稱「廢死聯盟」）向來主張「死刑無法有效遏止犯罪」的論點，筆者認為就邏輯上、法理上，顯得薄弱且無力，畢竟刑罰、行政罰的訂立，不單是預防、懲罰爾爾。

舉例來說，當行駛車輛闖紅燈、紅燈右轉、未戴安全帽，均會科處罰鍰或懲罰性措施，但卻難保違規者這一生不會再次違規或犯下類似錯誤（以2023年統計，平均每人每年會收到1.5張罰單），在這前提下，違規者還是必須繳納罰鍰及面對懲罰，因為法律（或法規）訂立的目的，除了預防、告誡、懲罰的功能，還有一項重大的意義 - 讓行為者對行為負責。

同時，構成死刑的犯罪要件，應是客觀存在嚴重影響社會的事實，甚至持續有危害他人生命財產安全之虞，換言之，不是任何犯罪型態都是判處死刑，是在犯罪程度具有客觀認定標準，進一步而言，且死刑標準的判定，過程是嚴謹且具法理基礎，最重要的是，刑罰措施並非是突襲，經訂立後便放諸四海供民眾公開閱覽，此時罪犯在行為後才主張死刑的合理性，豈不荒謬？猶如運動比賽，輸球方在賽後才對訂立的規則提出質疑，試問是否合理？

不可否認，預防及遏止犯罪，可能是法律訂立的其中目的，但並非是緣由的全貌，法理上常常論及「可教化」一詞，筆者卻認為，若罪犯有真心懺悔及覺悟，那坦然面對自己的行為也是一種負責不是？是以，如果單以無法防止犯罪、違規的論點，就否決死刑的存在，筆者認為立論倍顯空洞且未盡合理。畢竟，「自我負責」是人生必然的學習態度，也是世俗價值觀難以動搖的真諦。

▲ 若罪犯有真心懺悔及覺悟，坦然面對自己的行為也是一種負責。圖為2016年除夕刻意縱火，燒死6名至親的翁仁賢於2020年4月1日伏法接受槍決前的畫面。（圖／記者宋良義攝）

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張家羽 張家羽

土生土長體育人、體育保送生，國立新竹教育大學體育系碩士班畢業，跨足媒體領域，先後擔任體育記者/採訪編輯、企業媒體公關，現為地方政府機關人員。

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關鍵字: 死刑 廢死 死刑犯 犯罪 張家羽

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