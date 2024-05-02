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柯文哲的生死與台北市民的權益　就在蔣市府的一念之間

我們想讓你知道…如果蔣萬安不能處理台智光、北士科和京華城的容積率等前朝疑案，無法豎立想要除弊絕害的公信力，不僅無法給市民一個公道，也讓自己的連任之路布滿荊棘。

▲ 民眾黨目前面臨最嚴重的問題是黨主席柯文哲台北市任內的三大案：台智光、北士科和京華城的容積率。（圖／記者林敬旻攝）

● 陳敏鳳／資深媒體人

根據美麗島電子報4月國政民調顯示，蔡英文總統信任度和滿意度雖跌宕，仍維持即將卸任三任總統中最高的民調；而三個政黨裡，國民黨算是略勝一籌，不僅好感度略升，負面評價減2.5％，民進黨則是輸家，好感度下滑，負向評價也上升，不過民進黨還是比國民黨在正負評價上都還領先，而民眾黨則好感度微降，但負面評價也降1.3％，看來是不上不下沒啥變動。不過，柯文哲在市長任內的三大案是潛藏的深水大炸彈，若現任市府肯清一清的話，柯文哲的政治生涯恐走到盡頭。

本月調查，民進黨好感度43.5％（下滑2.8％），負面評價45.9％（上升0.9％）；國民黨好感度35.9％（上升1.4％），負面評價49.7％（下滑­2.5％）；民眾黨好感度36.4％（下滑­0.2％），負面評價47.1％（­下滑1.3％）。

民眾黨的評價是最令人難解的，對其有好感的人減少了，但對其負面評價也減少了，難道這個月以來，民眾黨在立法院採取的不表態策略好像是認同的比不認同的多？或許不能如此解讀，因為變動的幅度都極小，像這樣的情況只能說有待觀察。

▲ 這個月以來，民眾黨在立法院採取不表態策略。（圖／記者崔至雲攝）

或許立法院不表態不投票也不棄權的三不政策，受訪民眾並沒有很在意，因為可能覺得藍綠吵架，也令人感到很心煩。但是，民眾黨立法院黨團的問題，目前並未到達判斷的時刻，目前最嚴重的是柯文哲台北市任內的三大案，包括台智光、北士科和京華城的容積率。

這對市政而言是非常嚴重的失誤，只是目前媒體焦點都還是集中徐巧芯的穿搭等，但徐巧芯的穿搭或早餐店問題，遲早要結束的，只要其夫姐及夫姐夫的案子告一段落，徐本人並未涉入，這些口水式沒有實質內容的攻防戰都會成為過眼雲煙。

柯的弊案屬實　蔣的連任之路就穩了

但北市的台智光案，在郝龍斌出面說明後，證明台智光的母約在郝任內並沒有成，後續母約和子約的執行，柯市府顯然應付較大責任，明明在解約內容，但柯卻沒有執行，還故意推罪過推給前任。當然，如果蔣萬安市府沒有好好處理台智光，等於是跟柯文哲一起揹鍋，如果蔣市府可以做出不同的決策，保護市民權益，那柯文哲就面臨很多的質疑，蔣的連任之路也算是穩了一步。

▲ 民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、林延鳳4月30日召開「柯文哲專簽放水！北士科成羅生門？」記者會。（圖／民進黨提供）

第二案就是北士科招標案，柯文哲在北士科土地案裡，圖利新光集團幾乎是不爭的事實，但其中卻把元大集團也拉入局中，故意製造有二家投標的印象。事實上，元大已發聲明否認，元大內部人士也私下透露，那個會議記錄是偽造的，故意把元大談其他內湖案摻雜其中混淆視聽，何況三案都是地上權設定，沒有一案是BOT，柯文哲根本睜眼說瞎話，一旦蔣市府將此案告上法庭，柯文哲要如何自圓其說，恐怕就很困難。

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第三案就是京華城容積問題，京華城的改建列案應該是新建案，而非都更案，從第三種工業區，變更為第三種商業區，容積率在郝龍斌時代咬死是392％，據傳郝還因此跟沈家鬧的非常不愉快，並影響其後競選黨主席等等。

柯文哲卻用各種理由一口氣給到840％，包括是智慧城市貢獻、宣居城市貢獻獎、耐震設計標獎勵等，京華城那座建築幾乎已經快要變成台北市廢墟的爛景觀，柯文哲竟可以那麼大方。尤其，當國民黨議員要求會議資料時，有關市政府內部討論的部份竟是一個字「略」會議資料，簡直就是此地無銀三百兩，自證的確有鬼的證據。

▲ 京華城的改建列非都更案，容積率在郝龍斌時代咬死是392％，但柯文哲卻用各種理由一口氣給到840％。（圖／記者葉佳華攝）

這讓人想到，柯文哲剛上任時，公布了大巨蛋的會議記錄，記錄中因為有財政局長李述德的指示要讓利，導致李述德在晚年還要入獄受刑。而當時若非柯文哲丟出大巨蛋的資料，如何能讓李述德讓利給遠雄集團的醜聞曝光呢？

柯的生死、台北市民的權益　就在蔣的一念之間

像這樣大大的一個字「略」，沒有不告人之事才怪，那這一切就端看蔣萬安市府要如何處理前朝的疑案，如果蔣不能公平透明、清楚明白公布這些資料，無法豎立想要除弊絕害的公信力，不僅無法給市民一個公道，也讓自己的連任之路布滿荊棘。柯文哲的生與死，台北市民的權益是否受到保障，就在國民黨蔣市府的一念之間。

徐巧芯花邊式的新聞是無法掩蓋柯文哲市府任內的弊端，一切真相希望可以早日水落石出。

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 柯文哲 蔣萬安 台智光 北士科 京華城 容積率 台北市 弊案 陳敏鳳 美麗島電子報

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