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趙春山／發展對歐關係　中國不能寄望「分化」大西洋聯盟

我們想讓你知道…中共要發展對歐關係，不能寄望於「分化」大西洋聯盟，而是必須證明，中國能提供疫後經濟復甦的一個成功模式。

▲ 習近平5至10日分別出訪歐洲法國、塞爾維亞以及匈牙利三國。（圖／翻攝 新華社）

● 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

中共領導人習近平已結束他本月5日至10日展開的歐洲之行。這是習五年來首次出訪歐洲，在時間和地點兩方面，都有他特殊的外交戰略考量。

大陸智庫在論及對歐外交戰略時強調，必須認識到歐盟目前的成員國，其中有德國、法國等傳統大國，也有中東歐、北歐和南歐國家，它們在歐盟當中及與中國的關係當中都各有特點，而「雙重性」就是中歐關係的重要特點。

習近平此行選擇法國、塞爾維亞和匈牙利，因為三國對中共而言，雖具不同特色，但共同點都是希望「戰略自主」，並願提供歐洲國家與中共合作的典範。

今年是中法建交60周年，習近平首站訪問法國，代表中共對這個歐洲大國的高度重視。當初戴高樂決定與中共建交，即代表法國要走自己的路。中共認為歐洲國家在美「友岸外包」（friend-shoring）策略下加入「大西洋同盟」的「小院高牆」（small yard and high fence），導致歐洲在美歐關係處被動地位，而中共則要提供歐洲國家另一個戰略選擇。

奉行戴高樂主義　馬克宏適時表達法國立場

▲ 法國總統馬克宏奉行「戴高樂主義」，他曾表示「我希望由我來決定與美國、中國的關係」。（圖／路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）奉行「戴高樂主義」，他在接受《經濟學人》雜誌專訪時說：「我希望由我來決定與美國、中國的關係，而不讓它們任一方將我推向一邊或拉向另一邊。」但馬克宏強調這並非「等距離」，因為法國畢竟還是美國的盟友。

馬克宏這次接待習近平，展現他靈活的外交手腕，讓習有賓至如歸之感；但他也適時表達法國對當前國際熱點的立場。重要的是，馬克宏邀請歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）參與和習近平的三方會談，表明他還是考量歐盟的整體利益。

法國與歐盟皆關切中共以補貼造成產能過剩，並藉此對外進行低價傾銷。馬克宏的立場較德國總理蕭茲（Olaf Scholz）更加強硬，後者顯然不願因反補貼與北京為敵，認為競爭本該公平，但歐盟不應出於自身利益的保護主義而採取行動。

▲ 相較於馬克宏，德國總理蕭茲顯然不願因反補貼與北京為敵。（圖／路透）

馬克宏和多數歐盟成員一樣，對中共提供俄羅斯軍援進行對烏克蘭作戰也表達關切。對於其他地區的熱點問題，馬克宏表明他對包括台海情勢在內的東亞危機感到憂慮，劍指中共不言而喻。但對於中東問題，中法則採一致立場，兩國元首在聯合聲明中表示，「反對以色列進攻拉法，以及反對強行遷移巴勒斯坦平民的行為。」習此行送給馬克宏的一個大禮是，公開呼籲全球在今年巴黎奧運會期間停火止戰。

馬克宏提供習近平一個重要舞台，讓習有機會就地闡述中共對與歐洲相關的重大問題立場。針對中歐貿易不平衡的問題，習近平聲稱中國新能源產業在開放競爭中，練就了「真本事」，不存在所謂的產能過剩問題；相反地，他提醒歐洲國家，中國對疏緩全球通膨危機和氣候暖化問題所作出的貢獻。

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布林肯表達挺烏立場　稱中國正在助長威脅

▲ 美國國務卿布林肯上月訪華期間曾警告，若中國不停止對俄出口「關鍵零部件」，美國將會採取行動。（圖／路透）

針對中共對俄烏戰爭的立場，美國國務卿布林肯上個月訪華期間接受BBC專訪時警告，若中國不停止對俄出口「關鍵零部件」，美國將會採取行動。布林肯同時表明中國正在「助長」自冷戰以來對歐洲安全的「最大威脅」。

習近平的回應是，中共「既不是這場危機的製造者，也不是當事方、參與方，反對利用烏克蘭危機甩鍋抹黑第三國，煽動新冷戰。」中共認為美方應為政治解決烏克蘭危機做出具體努力。事實顯示，美國國會在布林肯行前，批准向烏克蘭提供610億美元的新軍事援助。

經濟與地緣政治的結合　中匈塞關係深化

中國和匈牙利、塞爾維亞兩國的關係，可以概括為經濟和地緣政治利益的結合。塞國總統武契奇（Aleksandar Vucic）和匈國總理歐爾班（Viktor Orban），是出席中共「一帶一路」基礎設施項目會議僅有的兩名歐洲領導人。匈塞領導人向國內選民顯示，他們奉行獨立的政策；向歐盟與美國展示，它們不是兩國唯一的選擇。

▲ 習近平前往塞爾維亞前，首都貝爾格萊德街頭已掛滿五星旗，還有高樓建築懸掛起巨幅中國國旗，標語上寫著，「熱烈歡迎尊敬的中國朋友」。（圖／翻攝央視）

塞爾維亞是習近平此行的第二站。中塞在2009年建立「戰略夥伴關係」，2016年提升為「全面戰略夥伴關係」。習近平形容塞爾維亞是中國「鐵桿朋友」；而武契奇則透露，他已邀習訪塞十多次。因此，習訪問塞國受到萬人空巷的熱烈歡迎。

今年是美國誤炸貝爾格勒中國大使館事件25周年紀念日。習近平在塞國《政治報》（Politika）撰文指出，25年前的使館被炸事件是「中國與塞爾維亞用鮮血凝成的友誼，成為兩國人民的共同記憶。」習近平此行促使兩國建立了「命運共同體」的關係。

中共和匈牙利於2017 年建立了「全面戰略夥伴關」。匈牙利是歐盟中最積極擁抱「一帶一路」倡議的國家，是第一個簽署「一帶一路合作文件」的歐洲國家。匈塞鐵路被視為「一帶一路」基礎設施計劃的一個關鍵組成部分。

▲ 中匈塞三方於2017年簽署文件，合建鐵路。（圖／視覺中國）

習近平此行促使雙方同意升級為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」。為了充實這個關係的內涵，雙方將致力於在共建「一帶一路」倡議和匈牙利「向東開放」政策的框架下，加強戰略對接，並強化經濟發展政策的交流合作。

中共在2023年已成為匈牙利最大的單一投資國，金額達107億歐元。歐爾班希望在中國投資者幫助下，將匈牙利打造成電動汽車、電池和其他新技術的製造中心。匈牙利是華為公司在中國以外最大物流和製造基地所在地，匈牙利很快將成為中國汽車製造商比亞迪在歐洲首家工廠所在地。在人文交流方面，匈國係首個開設當地語言與中文雙語學校之歐洲國家，匈國現有5所孔子學院及1所匈中雙語學校。

歐爾班在接受中共央視專訪時，對習近平領導下的現代化發展成就，給與高度評價，並承諾匈方在今年下半年擔任歐盟輪值主席國後，將加深歐洲對中國的了解，並為推動中歐關係發展起積極作用。

▲ 匈牙利總理歐爾班對習近平領導下的現代化發展成就，給與高度評價。（圖／路透）

在今年歐洲國家的議會選舉中，極右翼民粹主義政黨表現相當突出，代表許多國家重視自身發展，把推動經濟成長視為優先課題。中共要發展對歐關係，不能寄望於「分化」大西洋聯盟，而是必須證明，中國能提供疫後經濟復甦的一個成功模式。

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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