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在野表現推高信「賴」度　黃國昌化白為小藍

我們想讓你知道…如果民眾黨再不調整，重回不藍不綠的立場，其存活率真的比被雷打到還小，反正台灣小黨就是前浪推後浪，一浪接一浪，沒有誰也沒有那個政黨非活著不可。

▲ 《美麗島》最新一波民調顯示，賴清德剛就任，尚未有任何執政作為之下，支持度表現不俗，這也許跟在野黨的表現有關。（圖／記者林敬旻攝）

● 陳敏鳳／資深媒體人

美麗島最新民調出爐，藍白政黨支持度延續上個月下滑的趨勢，兩黨負向評價都居高不下，國民黨達到57.3％，接近六成。民眾黨負面評價也超過五成以上，達到53.7％。新任總統賴清德則有五成三的信任度，超過總統大選四成的得票數；民進黨好感度未達五成，仍是滿意度居三黨之冠。民眾黨好感度下滑最多，比上月下降4.8％，顯然是本月的最大輸家。

本月國政民調並未對於國會法案各黨表現進行調查，但調查期間的確是國會爭議鬧得沸沸揚揚之際，政黨滿意度的上上下下，某種意義反應了這段時間政黨的表現，各個政黨應該可以心領神會一番。

賴信任度破五成　高於大選40％得票率

這次民調問的就是民眾對520就職演說的反應，因為520才上台，自然沒有什麼具體的施政作為，也就談不上什麼施政滿意度，詢問民眾的問題便是對於賴清德談話內容的反應。

對於賴清德的談話內容，民眾認為不利於國家（45.7％）的多於有利於國家（36.2％），擔心（49.4％）影響未來兩岸的也比不擔心（47.3％）的多，而認為賴印象是維持現狀的守護者40.3％也僅略高台灣務實工作者38.7％，只差1.6％，也就是賴的就職演說可說台灣民眾看法各半。

▲ 賴清德就職演說中提及兩岸關係的內容，可說是歷任民選總統中，最不給中共面子的人。（圖／記者李毓康攝）

賴清德這次的演說內容在歷任民選總統就職文稿裡，算是最不給中共面子的人。歷屆總統為求兩岸關係發展順利，就職文稿絞盡腦汁，一定要老共滿意。陳水扁的四不一沒有，馬英九的不統不獨不武，到蔡英文的《兩岸人民關係條例》跟《憲法》，都不脫離這種思維。

但賴清德在如今中美爭鬥下，他所得美國授權的尺度似乎更寬廣，何況最可符合中共一中概念的蔡英文談話，八年來並沒有得到中共善意回應。

賴清德也多次提到中共對台灣的態度是基本政策，是基本結構意思，言下之意就是不管台灣態度如何，中共的飛機軍艦也照來，主客觀因素下，有了這次比較強硬的就職演說內容，並不意外。只是，這對聽慣了比較軟調的民眾來說，當然會產生疑慮。

但即使如此，賴清德的信任度53％，高於不信任的33.9％，執政滿意度45.2％高於不滿意的25.3％，也就是說，即使就職演說民眾好壞看法各半，但對賴政府基本上還是有所期待。

▲ 賴清德的信任度高於不信任的33.9％，執政滿意度高於不滿意度。（圖／《美麗島電子報》提供）

尤其不管是信任度也好，或者執政滿意度，都贏過賴清德總統大選的得票率，這次總統大選，賴清德得到585萬票，得票率是40.05％，也就是賴還沒有上任就比大選時多賺了5％到13％的支持比率。這種現象是如何造成？尤其在賴沒有任何執政作為，民眾就拋棄選舉成見，支持賴清德，也許也跟在野黨的表現有關。

但對賴清德來說，本月美麗島民調信任度與滿意度相差了7.8％。其中信任度過五成信任度，滿意度卻未過五成，這種落差對賴是機會也是危機，信任度是最基本的人設，卻可能隨著滿意度而變動，這是賴要注意之事。好訊息是不信任及不滿意也都還算低，比民進黨也低。

本月政黨的好感度，國民黨好感度跌3.0％，負面評價上升高達7.6％，以致喜好度只有32.9％，負面評價高達57.3％。執政的民進黨好感度上升2.6％，來到46.1％，負面評價小跌0.9％，來到45.0％。

面對這種結果，國民黨應該好好檢討自己的形象，因為在總統大選裡的政黨票，兩黨是差不多的，所以各自分配到13席的不分區立委，如今政黨形象卻差距這麼大，而且國民黨在國會以往運作的機制似乎被破壞殆盡，黨中央與智庫的並沒有參與這次決策，放任黨團一路往下走，走到如今這種政黨形象，實在令人不解。尤其離年輕選票越來越遠。黨的領導人跟國會的領導人顯然不能放之任之。

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民眾黨好感度大跌　白色漸成小藍

▲ 民眾黨的好感度僅剩31.6％，下滑的幅度比國民黨多。（圖／《美麗島電子報》提供）

民眾黨在這次國會法案中，由黨團總召黃國昌一路領跑，結果似乎撞到牆壁。民眾黨的好感度大跌4.8％，剩下31.6％；負面評價則大漲6.6％（達到53.7％），雖少國民黨1.0％，但好感度卻跌得比國民黨多，一個靠中間選民和年輕人支持的政黨，這可是惡耗啊！

尤其在年輕人支持度可說大失血，交叉分析20到29歲好感度46.2％，反感度40.0％。30～39歲好感度42.6％，反感度39.6％。雖然還是三黨中好感度最高的，但已經沒有一騎絕塵的領先度。

民進黨20～29歲好感度43.6％反感度47.8％，30～39歲好感度37.8％反感度49.6％。國民黨20～29歲好感度29.4％反感度57.1％；30～39歲好感度32.6％反感度54.1％。

民眾黨的支持度下跌，應該有三件大事。第一件就是柯文哲在市長任內的幾大案，包括京華城、台智光、北士科及魚果市場，過去以清廉自許，公開透明的柯文哲，竟然對這幾項大案無法回答，避重就輕。

▲ 過去以清廉自許，公開透明的柯文哲，竟然對京華城、北士科等幾項大案支吾其詞。（圖／翻攝台北大聲公臉書）

最好笑是對京華城容積率的公文批示，竟然可以解釋是「轉送」，柯文哲這種解釋就是把市長變成郵差了，過去有部很有名的懸疑小說，後來也翻拍成電影，叫《郵差總按二次鈴》，那請問柯文哲這位郵差市長轉送公文時，會按幾次鈴？

8年市長任期留下一堆說不出來的疑案，這對柯文哲是重大傷害，作為民眾黨主席的身分，也傷害了民眾黨，民調如此低落理所當然。

其次，高虹安的事件，她個人已經承認有道德的錯誤，現在就看法院的判決是否念在初犯且有悔意而輕放，若一旦重判，民眾黨支持度勢必再跌一波。

最後，就是這二周來，在立法院帶領藍白團隊向前衝的黃國昌，也許他作法可能讓他自己得到藍營的支持，但卻會掉失白粉，因黃國昌終究還是民眾黨，帳還是算民眾黨頭上。

黃國昌的向前衝把民眾黨坐實了不再中立的白色，而是小藍，八席立委成不了關鍵，卻成為八席小藍，支持者情何以堪？

總之，如果民眾黨再不調整，重回不藍不綠的立場，其存活率真的比被雷打到還小，反正台灣小黨就是前浪推後浪，一浪接一浪，沒有誰也沒有那個政黨非活著不可。

▲ 如果民眾黨再不調整，重回不藍不綠的立場，其存活率真的比被雷打到還小。（圖／記者林敬旻攝）

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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