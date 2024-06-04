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老酒瓶裝「台獨」雜酒　「中華民國」是老酒還老酒瓶？

我們想讓你知道…若將中華民國這瓶老酒倒光，裝在裡面的就不是台灣而是台獨了，「中華民國」也就變成一支老酒的酒瓶，拿去市場上招搖撞騙，結果毀了老酒，徒然招徠騙子的罵名。

▲ 中國大陸5月31日再取消ECFA協議早收清單134項產品的關稅優惠措施。對此，陸委會表達強烈抗議及不滿。（圖／記者蔡紹堅攝）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

不出所料，中國大陸再砍ECFA中134項關稅減讓，兩岸政府相互指責。台北抗議ECFA是兩岸依據WTO基本精神進行；北京指責「賴清德當局」頑固堅持台獨立場，是造成不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。

ECFA被片面中止，不管是非如何，可以確定的是肇因在於中共認定賴清德政府「頑固堅持台獨立場，充分暴露台獨工作者的本性」。賴清德對於中方的指責究竟是認為「誤會大了」還是「知我者莫若老中」？

賴清德早已明白昭示台灣已經實質獨立，沒有再宣布台獨的必要，而且他就職演說的兩岸論述根本未見「台獨」兩字，「中國」憑什麼認定他「堅持台獨立場」？

賴清德確實很務實，關於台獨不台獨的問題，他不明說，卻以「題中自有」的巧妙方式說：「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名字，都一樣響亮。」這個說法的意涵是：中華民國等於中華民國台灣，也等於台灣，都是我們國家的名字。換句話說，無論稱之為中華民國、中華民國台灣還是台灣，她都是主權獨立的國家。

他沒有遺棄中華民國，也沒有宣告台灣獨立，但嫁接技巧高超，就是用中華民國的國號包裹台灣獨立的政治實體。對賴清德來說，「中華民國」究竟是珍稀品還是包裝品？

▲ 賴清德沒有遺棄中華民國，也沒有宣告台灣獨立，但嫁接技巧高超，就是用中華民國的國號包裹台灣獨立的政治實體。（圖／記者李毓康攝）

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賴清德究竟將「中華民國」當作老酒還是老酒瓶？

在市面上，有人收購「老酒」，有人收購「老酒瓶」，兩者用途完全不同。老酒是珍稀品，價值與價格不菲，深為酒徒所愛，商家高價收購，再以更高價賣出，賺取價差，沒有任何不法，也未損害其價值。收購老酒瓶就不同了，目的是出點小錢，將收購來的酒瓶裝進偽酒、烈酒，再假裝是真貨，矇騙酒徒，用市價賣出，賺取黑心錢。

賴清德在選舉期間明確指出「用《中華民國憲法》處理兩岸關係是災難」，現在又用「中華民國」包裝台灣，稱其為「國家的名字」。賴清德究竟將「中華民國」當作老酒還是老酒瓶？這個問題茲事體大，不能隨意論斷，必須抽絲剝繭，細緻探究。

首先要問：賴清德究竟承不承認台灣和大陸是否同屬一個國家？依據《中華民國憲法》、《增修條文》及《兩岸人民關係條例》，兩個地區都在中華民國主權之下，同屬一個國家。蔡英文八年前就職演說就是明白說要秉持《憲法》及《兩岸條例》處理兩岸事務。賴清德現在將《兩岸條例》棄而不論，又將蔡英文的「依據《中華民國憲法》」改為「依據中華民國憲政體制」，籠統帶過。

▲ 賴清德在選舉期間明確指出「用《中華民國憲法》處理兩岸關係是災難」，現在又用「中華民國」包裝台灣，稱其為「國家的名字」。（圖／總統府提供）

於此可見，賴清德對於中華民國及其《憲法》、《增修條文》與《兩岸條例》並無認同，也不奉為必須原封不動做為處理兩岸關係的準據；相反的，「中華民國」與其憲法、相關法律只有工具性價值，好用則用，不好用則捨棄。

用老酒瓶魚目混珠　「中華民國」裹著台灣

接著要問：中華民國和台灣究竟是有機關係還是可合可分關係？如果兩者是有機關係，則是可合不可分的一體性關係；如果可合可分，則是實體與包裹的兩個異物之間的關係。賴清德顯然不認為「中華民國」是一瓶老酒，酒與瓶不能分別對待，不能分離處理。相反的，他認為「中華民國」這瓶酒可以把酒倒掉，而把酒瓶拿去裝別種酒，再魚目混珠，結果很可能是李代桃僵。

「李代桃僵」原意是李樹代替桃樹受蟲咬而枯死，出自樂府古辭〈雞鳴〉：「桃生露井上，李樹生桃傍。蟲來齧桃根，李樹代桃殭。樹木身相代，兄弟還相忘。」大意是說，桃樹生在露井邊，而李樹則生在桃樹旁邊。有蟲來咬桃樹根，結果李樹代替桃樹受蟲咬而枯死。如果將「中華民國」用作台灣國的包裝紙，是否會出現「李代桃僵」而使中華民國枯死的結果呢？

▲ 賴清德認為「中華民國」這瓶酒可以把酒倒掉，而把酒瓶拿去裝別種酒，再魚目混珠，結果很可能是李代桃僵。（圖／蔡英文臉書）

中華民果本是調和酒　賴硬調和成單一麥芽酒

我們還要問：中華民國這瓶酒是調和酒還是單一麥芽酒？調和酒是指一個酒莊內兩桶或更多桶的酒加以調和而成的酒，反之則是一桶麥芽釀成的酒。中華民國如果是調和酒，則是包含台灣地區與大陸地區兩桶酒的成分，不能將其品牌改為「台灣」，也不能將其中釀自大陸地區的酒剔除而仍定名為中華民國；如果是單一酒桶釀成的酒，則其命名應為「台灣」，也就是新瓶裝新酒，而不能將原有酒瓶拿來裝不同成分的酒。

關於這個問題，賴清德的相關論述是說：「根據《中華民國憲法》，中華民國主權屬於全體國民；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」換言之，中華民國原來是調和酒，賴清德卻硬把它過濾成單一麥芽酒。根據《兩岸人民關係條例》，中華民國是「一國兩區」，也就是調和酒，但賴清德卻曲解《中華民國憲法》，從而跳躍得出「台灣與中國互不相屬」的論斷，可說是另一種調包行為，將中華民國的成份改變了，也就是將其所裝的酒改變了。

▲ 賴清德卻曲解《中華民國憲法》，從而跳躍得出「台灣與中國互不相屬」的論斷，可說是另一種調包行為。（圖／路透）

賴清德跟著蔡英文說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這點無法否認，因為根據《中華民國憲法》，中華人民共和國根本不存在，兩區同在中華民國主權下，也就是裝在同一酒瓶中，我方將其命名為中華民國，對岸將其定名為中華人民共和國。兩者誠然不相隸屬，但這只是品牌名號之爭，而非兩瓶不同酒名的酒同時存在。

台灣品質優越，當然不是劣酒，但如果將中華民國這瓶老酒倒光，則裝在裡面的就不是台灣而是台獨了，「中華民國」也就變成一支老酒的酒瓶，被裝上異物，拿去市場上招搖撞騙，結果毀了老酒，徒然招徠騙子的罵名。

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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