拜登川普時隔四年再度交鋒　政治雙巨頭面臨挑戰多

▲ 拜登與川普將進行首場電視辯論。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

美國時間6月27日晚上的辯論將是現任總統拜登和前總統川普之間的首次對決，這場辯論也標誌著他們兩人首次在這次競選中的正面交鋒。

回顧2020年的辯論經驗，這兩位政治人物之間的辯論充滿了激烈的交鋒和人身攻擊。在第一場辯論中，平均每個問題都被打斷多次，其中大多數打斷行為都來自川普一方。這種打斷不僅使得對話非常混亂，也加劇了辯論的對抗氛圍。在某些關鍵時刻，拜登甚至公開表達了對川普打斷的不滿，直接向對手質問：「你能不能閉嘴啊，人？」

這一事件不僅在當時引起了廣泛的媒體關注，也成為了後續辯論中討論的焦點。這段互動展示了兩人之間的對抗性和對話風格的差異，同時也揭示了他們在政策和個人風格上的對立。

挑戰與期待：靜音麥克風下的辯論風波

▲ 辯論即使有靜音措施，候選人們可能仍會竭力表達自己的觀點。（圖／達志影像／美聯社）

在本次辯論中，雖然可能會採用靜音麥克風的措施來避免候選人互相打斷，但由於他們將同處一個房間，這種情況仍然有可能發生。尤其是考慮到過去的辯論經驗，即使有靜音措施，候選人們可能仍會竭力表達自己的觀點，這可能會導致打斷和口角的發生。

關於討論的主題，預計將涵蓋多個關鍵問題。其中之一是墮胎權，這一話題在美國政治中一直是極具爭議性的議題，尤其是近年來最高法院的變動可能會進一步引發對此議題的深入探討。經濟困境將是另一個重要主題，特別是通膨問題對普通美國人生活的影響和政府應對經濟挑戰的策略。

移民問題也將成為辯論的焦點，尤其是在南部邊境的情勢和合法移民政策的討論。此外，對極端主義和種族問題的看法也將被深入討論，特別是在最近幾年內美國社會中出現的種族對立和暴力事件引發了全國性的討論和反思。

▲ 自去年以來，越過美墨邊境的非法移民人數再創新高。（圖／達志影像／美聯社）

這些主題不僅反映了當前美國社會和政治上的最緊迫問題，也將考驗兩位候選人對這些問題的政策理解和領導能力，可能影響他們在選民中的形象和支持度。

政治巨頭的挑戰與試煉

川普和拜登在這次辯論前，都面臨著各自的挑戰。對於川普而言，他依然受到法律問題的困擾，包括他在紐約的歷史性定罪、2016年競選期間的保密金支付相關爭議。這些法律挑戰不僅可能影響他的政治形象，也可能在選舉中成為對手攻擊的武器，影響他的選民支持。

而對於拜登而言，他面臨的挑戰主要來自於經濟問題的處理和相關的公眾支持率。特別是兒子杭特．拜登的法律問題以及最近通膨率上升和經濟成長放緩，這些都可能影響選民對他的評價和信任度。此外，移民政策、槍枝管制、外交政策和國內種族問題也是他需要應對的挑戰。

因此，這場辯論對於川普和拜登的競選活動至關重要。它不僅是一個說服選民的機會，更是一個展示他們政策理念和領導風格的重要平台。他們將通過這場辯論來試圖回應選民的關切，並努力確立自己在選舉中的優勢和競爭優勢。

▲ 川普和拜登在這次辯論前，都面臨著各自的挑戰。（組圖／美聯社、路透社）

爭取選民支持的關鍵時刻

這場辯論不僅是拜登和川普爭取選民支持的關鍵時刻，也是他們展示領導能力和政策立場的關鍵平台。隨著選舉日益接近，這次辯論將深刻影響兩位候選人在公眾眼中的形象和競選動力，這對於他們的競選活動具有決定性的重要性。

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