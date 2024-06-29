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覆議與聲請釋憲互不相斥　傅崐萁該加強憲法知識

我們想讓你知道…行政院提請覆議與聲請釋憲的、理由與法律依據各不相同，惟無論覆議或聲請憲法訴訟，都是行政機關行使其憲法所賦予的職權。何來傅總召所稱之違憲或違法的情事？

▲ 國民黨團總召傅崐萁表示，行政院提出司法救濟是於法不合、是違憲的。（圖／記者屠惠剛攝）

● 姚孟昌／輔仁大學法律學院助理教授

新聞報導：「國民黨團總召傅崐萁表示，行政院提出司法救濟是於法不合、是違憲的，當行政院提出覆議案被立法院否決後，就應該立即來實施、遵守，大法官釋憲講得很清楚。」

提請立法院覆議與聲請大法官解釋憲法　兩者互不相斥

傅總召這話看在我們教憲法的老師眼中， 實在錯愕。真希望有人能提醒傅總召一句：「覆議與聲請大法官解釋憲法是兩件事，彼此互不相斥。

真希望有人能提醒傅總召一句：「覆議與聲請大法官解釋憲法是兩件事，彼此互不相斥。」

行政院提出覆議是根據《憲法增修條文》第3條第2項第2款：「 行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五日內作成決議。如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。」只要行政院認為立法院的決議窒礙難行，經總統核可，就可向立法院移請覆議。此乃憲法基於權力分立制衡原則所為之設計，提出覆議是行政院的憲法職權。如今立法院決議維持原案，行政院院長副署總統公布修正後《立法委員職權行使法》等相關法案，就是代表行政院接受覆議被否決的結果。

▲ 行政院若認為立法院的決議窒礙難行，經總統核可，就可向立法院移請覆議。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

然而，當行政院認為法律不僅窒礙難行且有違憲之疑慮時，當然可以根據《憲法》及相關法規提起釋憲。這是自行憲以來即有的法規範憲法審查機制。《憲法訴訟法》第47條第1項明訂：「國家最高機關，因本身或下級機關行使職權，就所適用之法規範，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。」 行政院即為條文所稱之「最高機關」。

行政院聲請憲法法庭裁判的理由係因行政機關必須依法行政，為避免行政機關有依照違憲之法律執行的情事發生，若行政院認為所適用法律有違憲之虞時， 就應聲請大法官進行解釋以為釐清。

行政院提請覆議與聲請釋憲的、理由與法律依據各不相同，惟無論覆議或聲請憲法訴訟，都是行政機關行使其憲法所賦予的職權。何來傅總召所稱之違憲或違法的情事？

為了維護法治與民主，從政者應多讀讀《憲法》與大法官的解釋，有權者尤是。

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姚孟昌專欄

姚孟昌專欄 姚孟昌

英國倫敦大學法學博士，輔仁大學學士後法律學系專任助理教授，主要領域為憲法與國際法，台灣國際法學會理事，長年關切人權議題。

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關鍵字: 覆議 釋憲 行政院 傅崐萁 立法院 憲法 憲法增修條文 法律 姚孟昌 雲論

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