國民黨負評居冠　民眾黨擺脫「小藍魔咒」後好感度超車

▲ 《美麗島電子報》最新民調顯示，朝野三黨好感度都向上升，其中民進黨好感度49.2％居首。不過，總統和閣揆不滿意度增長比滿意度多。（圖／美麗島民調提供）

● 陳敏鳳／資深媒體人

《美麗島電子報》本月國政民調顯示，朝野三黨好感度都向上升，負面評價則都下降，民進黨與民眾黨都上升3.1％，民進黨好感度49.2％居首，民眾黨則回到34.7％，且超過國民黨的34.4％，國民黨的好感度只上升1.5％，是其他兩黨的一半，國民黨支持者小幅回流，仍陷泥沼。民眾黨在柯文哲掌立院發言權「小藍病情」稍解，民進黨仍保持形象領先，但總統和閣揆不滿意度增長比滿意度多，情勢詭譎，須步步為營。

民眾黨擺脫黃國昌「小藍魔咒」後回穩

國會職權法案告一段落後，各黨都進入修整期，民進黨顯然還是大贏家，好感度上升3.1％，負向評價下降最多4.1％，國民黨和民眾黨的負評也下降各為3.3％及3.2％，國民黨仍是三黨負面評價最高的政黨達到54.0，民眾黨居次為50.5％。

民眾黨止跌上升的趨勢顯然比國民黨明顯，而自國會法案通過後，民眾黨最近的改變就是立院黨團不再由黃國昌一人主導，起先在救國團案上不投票，雖然也是暗助國民黨，但很多人如立委陳昭姿等都發言表態本想反對，而接下來的《財劃法》則由黃珊珊主導，儘管沒有成果，卻有效分散黃國昌一枝獨秀的效果。

▲ 日前傳出蔡壁如回民眾黨黨部。（圖／記者林敬旻攝）

接著，柯文哲在韓國瑜暗助下，參加了韓國瑜宴請立委的餐會，自此後，柯文哲開始進入黨團開記者會，任何法案都有柯文哲表達的意見，又傳出素有柯文哲「血滴子」之稱的蔡壁如回黨部，柯文哲想要挽救民眾黨危機的鑿痕處處，終於在本月國政民調稍解「小藍病」，有所起色，至於未來是生是死，就看柯文哲的決策。

國民黨負面評價居冠

令人可惜的是國民黨，在國會法案之後，除了花東三法之外，並沒有顯著地改變形象，但的確國民黨若干支持者小幅回流，不過卻仍輸給柯文哲領導的第三黨民眾黨，負面形象仍居冠不下。

這段時間，民進黨的表現並非完美，但國民黨卻無法像民眾黨一般，在統計學上有顯著意義的改變，與國民黨中央以及若干立委個人表現脫不了干係。如今，國民黨可能又要面臨基隆市長的罷免案，一些高流量卻仇恨值很高的立委持續的作為，是否雪上加霜，是政局走向的懸念之處。

▲ 徐巧芯、傅崐萁等藍委享有高流量，仇恨值卻頗高。（圖／記者屠惠剛攝）

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過去沒有新法也能查弊 基本功先做好

國會本周開始便要適用新國會職權法賦予的權力究責行政問題，第一案上場是超思的雞蛋案，對朝野三黨都是嚴苛的考驗，在野黨必須表示有新法出現，的確可以為人民問出問題和弊案，但如果在野黨連基本常識的問題都不了解，例如進口雞蛋的包裝方式都不懂的話，可能會被行政部門倒打一耙。

以多年的觀察，當年的陳水扁並不需要國會調查權、聽證權就可以把執政的國民黨弊案打的滿地找牙。上一屆黃國昌沒有新法時，也可以把國安私菸案打得轟天巨響，如今有了新法，如果沒有更大的進展，淪為立委修理官員的場面，那恐怕在野黨前途也茫茫然。

當然，如果在野黨仔細整理問題，收集資料，把行政官員問到鬼扯一通，那就換成民進黨下月民意要遭到考驗了。總之，從二月立院開始，五月總統就職，台灣政局就註定在風風雨雨中走下去，目前為止，民進黨還是守住了民意的支持，但亂局之中，風吹草動，一步行錯踏錯，猶如走在鋼索上，不小心就會跌下來。

▲ 從二月立院開始，五月總統就職，台灣政局就註定在風風雨雨中走下去。（圖／記者黃國霖、湯興漢、林敬旻攝）

賴政府不滿意度上升 府院步步為營

民進黨本月在政黨好感度領向其他二黨，本以為會向上升的負面評價也往下降，降幅還是三黨中最大的，顯示政黨形象是比較而來，民進黨本月引起爭議不少，但還是比不上有人拿尺去量黨團辦公室的距離，國會這些幼稚行徑還真令人民印象深刻。

不過，民進黨的行政部門卻出現了危機，賴總統信任度小幅增加0.7％，不信任度則增加2.4％，總統的滿意度上升了2.4％，不滿意度則增加9.4％。行政院長卓榮泰滿意度上升6.9％，不滿意度則上升了11.1％。而且五月時可能很多人不認識卓榮泰，未明確表態者高達49.6％，經過一個月之後，卓內閣的印象也逐漸在人民心中清晰，未表態者降到31.5％。

不管是賴總統還是卓內閣，滿意度都上升固然是好事，但不滿意度上升的增幅都高於滿意度，這是一項警訊。總統在府內增設三個與行政院職權類似的委員會是否也涉及違憲之慮，如今沒有具體的運作，國人仍在觀察，但可能引發的府院矛盾已引發政壇關注，府院應小心處理此事。

▲ 賴清德、卓榮泰的滿意度雖然都上升，但不滿意度上升的增幅卻高於滿意度。（圖／記者湯興漢攝）

在野著力核電廠延役有助拉抬聲望

另外，有關核電使用問題，本次民調顯示民眾對於政府保證用電無虞仍沒有信心，所以有高達64.1％受訪者認為立法院應該修法延長核電廠的使用期限，但在野黨認為不必替執政者解套，因此未有如此打算，但反過來思考，如果在野黨主動修法，解決人民憂心，應該是替在野黨加分，是替執政黨扣分而非替執政黨解套。

同樣地，這個民意也顯示對於核電的使用，已經有所改變，執政黨卻仍有人抱殘守缺，尤其賴總統啟用的民間人士大多主張放寬核電，但就如日本名句「敵人就在本能寺」，核電的問題卡在黨內或者政府內部。

賴總統不該再持曖昧不明的立場，放任外界在政府政黨和民間友人的說法之間左右擺盪，擺來擺去久了，人民只會覺得主政者無能，無法說服黨內及領導社會意見，並不會去體會主政者的困難，久而久之就容易成為不信任。

總統是要解決問題，不是要人民體諒問題，六成四的受訪者希望立法院可以修法延役，何嘗不是希望行政部門也可以負責任解決人民的用電疑慮呢？

▲ 逾半民眾認為立法院應修法延長核電廠的使用期限。（圖／台電提供）

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