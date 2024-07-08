李逸洋將任駐日代表　顯現賴政府堅決站在自由民主陣營

▲ 考試院前副院長李逸洋將接下謝長廷的擔子，出任駐日代表。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

● 作者／矢板明夫

多家台灣媒體7日報導，賴清德總統已敲定，下任駐日代表，將由考試院前副院長李逸洋出任。因李逸洋已淡出政壇多年，消息一出，讓不少人感到意外。

謝長廷代表駐日已經八年。他的接班人是誰？是這兩個月日本和台灣媒體最關心的人事之一。曾傳出過邱毅仁、蘇嘉全、葉菊蘭、李鴻鈞、吳釗燮、郭智輝等名字，但是到六月底為止，好像還沒有人提到過李逸洋在名單之中。

回顧李逸洋的經歷，基本上沒有什麼外交經驗。任命他為駐日代表，或許應該是看重他的輩分吧？記得以前有一次採訪陳水扁前總統時，他對我說過他當總統時任命駐美和駐日代表時的考量。他說「美國是世界的領袖，台灣的外交需要從美國手中爭取到很多資源。所以需要派有經驗的職業外交官去當代表」。但是日本不一樣，「日本在大事上跟著美國走。同時也是台灣的好朋友。所以，需要派一個能夠維持和發展信任關係的人去當代表」。

陳水扁總統任內，派了兩位駐日代表，羅福全和許世楷。不是職業外交官出身，而是受日本各界尊重的學者。效果非常好。

▲ 現任駐日大使謝長廷在台灣政界擁有舉足輕重的影響力。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

日本是一個按資排輩的國家。非常重視年齡和經歷。現任駐日大使謝長廷，能夠在日本受到重視，和他在台灣政界擁有的資歷和影響力有很大關係。

李逸洋曾經做過內政部長、民進黨秘書長、考試院副院長。在民進黨內的資歷又比賴清德總統還要老。日方如果有重要的事情和台灣商量，李逸洋和謝長廷一樣，沒有必要層層請示，可以直接和權力中樞對話。這一點，無形中提高了東京的台灣代表處的地位。

另外，現在台灣各界去日本訪問的很多。如果派一個資歷淺的外交官當代表的話，很可能會把大部分時間消耗在訪日的台灣政要等的迎來送往之中，而沒有什麼精力去搞對日外交了。

最後，李逸洋是當年捍衛言論自由的「蓬萊三君子」之一。派他出使日本，也間接顯示了賴清德政府堅決站在自由民主陣營的決心。

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