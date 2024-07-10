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英文爛又佔用國際救難波道　驅離共機廣播貽笑大方

我們想讓你知道…老是佔用國際救難波道來喊話驅離共機，英文如此掉渣，會不會那天惹毛民航機駕駛抗議，透過國際民航公用頻道，公開嘲弄我們廣播驅離用辭缺乏專業素養呢？

▲▼國防部公布共軍轟六。（圖／國防部提供）

▲國防部公布共軍轟六。（資料照／國防部提供）

● 張競／中華戰略學會資深研究員

媒體來電詢問有關英語廣播驅離共機議題，在此必須提醒此事確實如同許多軍事專業議題般，在媒體政治評論上又變成高度政治化，立場南轅北轍難以獲得交集。針對此事，我倒是想提醒下列幾點：

首先就廣播喊話對象來說，有無必要使用英語廣播？其次若是希望第三者理解我方廣播內容，為何不直接向第三者喊話說明？最後讓吾人仔細檢視下列廣播辭：

R.O.C. Air Force on guard, attention! PLA aircraft over west of Taiwan, you have enter our airspace, influence our flight safety. Get away!

很顯然PLA aircraft over west of Taiwan缺乏精準度，以此說明喊話廣播指向對象，實在太過於籠統。而且enter our airspace更是粗略到不行，到底是那個空域，領空抑或是其他空域？同時enter也是文法錯誤，應該是entered才對。假若不是領空，我方是否有權要求對方Get away！這也存在爭議空間。

此外influence our flight safety文法與用辭更是怪異，應該是使用動名辭較為合理，而且用affecting, undermining或是damaging 是不是會比較合適？以影響飛行安全要求對方離開特定空域，這種說法在第三者聽來會覺得合理嗎？

假若用”You are about to enter our territorial airspace. Responding measures will be taken on your maneuvers.”會不會讓第三者更能理解與接受呢？

說實在話，我真是很擔心老是佔用國際救難波道來喊話驅離共機，英文又如此掉渣，會不會那天惹毛民航機駕駛抗議，透過國際民航公用頻道，公開嘲弄我們廣播驅離用辭缺乏專業素養呢？

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張競專欄

張競專欄 張競

中華戰略學會資深研究員。中華民國榮民，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士，目前在大學執教國際關係等政治學門課程。

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