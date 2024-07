英文爛又佔用國際救難波道　驅離共機廣播貽笑大方

▲國防部公布共軍轟六。(資料照/國防部提供)



● 張競/中華戰略學會資深研究員

媒體來電詢問有關英語廣播驅離共機議題,在此必須提醒此事確實如同許多軍事專業議題般,在媒體政治評論上又變成高度政治化,立場南轅北轍難以獲得交集。針對此事,我倒是想提醒下列幾點:

首先就廣播喊話對象來說,有無必要使用英語廣播?其次若是希望第三者理解我方廣播內容,為何不直接向第三者喊話說明?最後讓吾人仔細檢視下列廣播辭:

R.O.C. Air Force on guard, attention! PLA aircraft over west of Taiwan, you have enter our airspace, influence our flight safety. Get away!

很顯然PLA aircraft over west of Taiwan缺乏精準度,以此說明喊話廣播指向對象,實在太過於籠統。而且enter our airspace更是粗略到不行,到底是那個空域,領空抑或是其他空域?同時enter也是文法錯誤,應該是entered才對。假若不是領空,我方是否有權要求對方Get away!這也存在爭議空間。

此外influence our flight safety文法與用辭更是怪異,應該是使用動名辭較為合理,而且用affecting, undermining或是damaging 是不是會比較合適?以影響飛行安全要求對方離開特定空域,這種說法在第三者聽來會覺得合理嗎?

假若用”You are about to enter our territorial airspace. Responding measures will be taken on your maneuvers.”會不會讓第三者更能理解與接受呢?

說實在話,我真是很擔心老是佔用國際救難波道來喊話驅離共機,英文又如此掉渣,會不會那天惹毛民航機駕駛抗議,透過國際民航公用頻道,公開嘲弄我們廣播驅離用辭缺乏專業素養呢?

