ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

安倍眼裡的川普是真誠大男孩　冥冥之中護川普躲過槍擊

我們想讓你知道…在安倍眼裡，川普有時候就像是一個待人真誠的大男孩。川普神奇地躲過了子彈。有日本網友說，一定是安倍的在天之靈保佑了川普。

▲ 川普7月13日在賓州造勢時遭遇槍擊瞬間。（圖／路透）

● 作者／矢板明夫

美國的前總統川普在演講中遇刺，成為了近幾天全世界最受人注目的新聞。看到電視上川普受槍傷的畫面，不禁讓我想起兩年前遇刺身亡的川普好朋友、日本的安倍晉三前首相。

我現在正在翻譯安倍前首相的回憶錄。其中有很多和川普前總統互動的細節……在安倍眼裡，川普有時候就像是一個待人真誠的大男孩。

安倍說「2018年秋天，我們一起在紐約川普大廈吃飯的時候，正好是我的生日剛過沒幾天，川普突然關掉了房間裡的燈，捧著點著蠟燭的蛋糕走過來，開始唱歌為我慶生。」

安倍很感動，順勢邀請川普第二年5月訪問日本，成為日本新天皇的第一位國賓。沒想到川普問「和美國橄欖球超級盃相比，你說的這項活動更重要嗎？」安倍回答說，「超級盃每年都有，但是天皇即位不同。這次是日本歷史上第一百二十六位天皇即位。」川普又問「和英國王室比，哪一個歷史更長？」安倍說「日本要長得多。日本是萬世一系，One Blood（同一個血統傳承下來的皇室）」。川普聽了很驚訝。當場同意了訪日。

▲ 川普2019年5月在東京皇居出席由天皇主持的歡迎晚宴。（圖／路透）

第二年到日本，川普見天皇之前，問安倍「你和我見面的時候，西裝上的鈕扣總是全部扣上。我是不是也扣上比較好？」安倍說「你在我面前可以不必扣，但是在陛下面前請全扣上」。他在會見開始的時候好像忘了扣，但後來想起來馬上就扣上了。

訪日的第二天，兩個人去吃晚餐，川普邀請安倍一起乘坐美國總統的專車。當他的車前進時，人行道上有很多人向車子揮手，川普看到了以後，問：「好多人在揮手，他們是在向你揮手？還是在向我揮手呢？」安倍回答說：「車上飄揚著美國國旗、當然是在向你揮手啦！」於是，川普高興地向窗外揮手。

可是他發現，外面看不到車內。於是順手就把車內的燈打開了。此時坐在前座的特勤局人員呵斥道：「不行，快關上電燈！」總統專車有兩輛一模一樣的同時在路上跑，是為了讓人從外面看不出來總統實際上乘坐哪一輛，以保障總統的安全。所以，開燈的話就破功了。

然後川普語帶誇耀地說：「晉三，不用擔心。這輛車即使向同一個地方發射200發子彈，也不會穿透」。坐在旁邊的第一夫人梅蘭妮亞聽了，說：「那麼第201發打過來，你怎麼辦？」車內所有人都笑開了。

▲ 安倍在回憶錄中，敘述了很多兩個人一起度過的愉快時光。（圖／達志影像／美聯社）

安倍在回憶錄中，敘述了很多兩個人一起度過的愉快時光。安倍已經過世了，但他推動的對抗中國擴張的「印度太平洋戰略構想」已經被世界很多國家接受，相信今後川普也會繼續走下去。

川普神奇地躲過了子彈。有日本網友說，一定是安倍的在天之靈保佑了川普。希望受到幸運之神眷顧的川普，能夠帶領美國和大家一起捍衛台灣、捍衛日本、捍衛全世界的民主與自由。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「矢板明夫俱樂部 Yaita Akio」臉書專頁。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►警察殉職如某種社會性祭獻　《國定殺戮日》成現實

►稱「川普遭槍擊大局底定」很危險　大選天秤未放棄拜登

►制定碳費政策　須做好產業與企業衝擊影響評估

►宋一國立志做好尪　「父母十誡」讓《超人》三胞胎幸福成長

投稿
申訴
矢板明夫

矢板明夫 矢板明夫

慶應義塾大學文學部、松下政經塾第18期畢業，中國社會科學院（哲學）博士結業，現任《產經新聞》台北支局長。（文章僅闡述矢板明夫個人意見，不代表《產經新聞》立場）

矢板明夫最新文章

more

安倍眼裡的川普是真誠大男孩　冥冥之中護川普躲過槍擊

李逸洋將任駐日代表　顯現賴政府堅決站在自由民主陣營

掩蓋梅大高速事故、外送空包　胖貓事件顯露中國特色

矢板明夫／台日皆傳食安事件　中央地方別再互噴口水

矢板明夫／日GDP被德超車又如何？提高生活品質更重..

關鍵字: 川普 安倍 安倍晉三 美日 回憶錄 矢板明夫 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
民主黨譴責槍擊川普暴行　反觀台灣離團結還很遠！
安倍眼裡的川普是真誠大男孩　冥冥之中護川普躲過槍擊
警察殉職如某種社會性祭獻　《國定殺戮日》成現實
稱「川普遭槍擊大局底定」很危險　大選天秤未放棄拜登
制定碳費政策　須做好產業與企業衝擊影響評估

推薦閱讀

制定碳費政策　須做好產業與企業衝擊影響評估

警察殉職如某種社會性祭獻　《國定殺戮日》成現實

稱「川普遭槍擊大局底定」很危險　大選天秤未放棄拜登

安倍眼裡的川普是真誠大男孩　冥冥之中護川普躲過槍擊

民主黨譴責槍擊川普暴行　反觀台灣離團結還很遠！

宋一國立志做好尪　「父母十誡」讓《超人》三胞胎幸福..

從巧克力到高呼「總統我愛你」　國軍馬屁文化是如何煉..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

博愛座是給老弱婦孺坐的　不是給「太累」、「拉肚子」

相關文章

起飛了！川普遭槍擊「比特幣飆破6萬鎂」　「耳朵還在」大漲150倍

起飛了！川普遭槍擊「比特幣飆破6萬鎂」　「耳朵還在」大漲150倍

美國前總統川普、共和黨籍總統候選人川普，於當地時間13日在賓州巴特勒（Butler）進行造勢活動之際，遭賓夕法尼亞當地20歲青年克魯克斯（T..

4小時前

川普槍手被狂酸「才135m打不中？」　老鳥吐實情：一堆25m挖地瓜

川普槍手被狂酸「才135m打不中？」　老鳥吐實情：一堆25m挖地瓜

川普中彈才3小時！淘寶出現「槍擊周邊T恤」　熱銷2000件

川普中彈才3小時！淘寶出現「槍擊周邊T恤」　熱銷2000件

川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因

川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因

川普真的命大！最新音檔分析：槍手離講台只有110m　差1cm就被爆頭

川普真的命大！最新音檔分析：槍手離講台只有110m　差1cm就被爆頭

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

制定碳費政策　避免過度衝擊工業..

制定碳費政策　避免過度衝擊工業..

+9猴撞死員警　當壞人代價漸低..

川普遭槍擊　美大選結果底定？

安倍眼裡的川普　真誠的大男孩

拜登譴責政治暴力　台灣連表面團..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面