安倍眼裡的川普是真誠大男孩　冥冥之中護川普躲過槍擊

▲ 川普7月13日在賓州造勢時遭遇槍擊瞬間。（圖／路透）

● 作者／矢板明夫

美國的前總統川普在演講中遇刺，成為了近幾天全世界最受人注目的新聞。看到電視上川普受槍傷的畫面，不禁讓我想起兩年前遇刺身亡的川普好朋友、日本的安倍晉三前首相。

我現在正在翻譯安倍前首相的回憶錄。其中有很多和川普前總統互動的細節……在安倍眼裡，川普有時候就像是一個待人真誠的大男孩。

安倍說「2018年秋天，我們一起在紐約川普大廈吃飯的時候，正好是我的生日剛過沒幾天，川普突然關掉了房間裡的燈，捧著點著蠟燭的蛋糕走過來，開始唱歌為我慶生。」

安倍很感動，順勢邀請川普第二年5月訪問日本，成為日本新天皇的第一位國賓。沒想到川普問「和美國橄欖球超級盃相比，你說的這項活動更重要嗎？」安倍回答說，「超級盃每年都有，但是天皇即位不同。這次是日本歷史上第一百二十六位天皇即位。」川普又問「和英國王室比，哪一個歷史更長？」安倍說「日本要長得多。日本是萬世一系，One Blood（同一個血統傳承下來的皇室）」。川普聽了很驚訝。當場同意了訪日。

▲ 川普2019年5月在東京皇居出席由天皇主持的歡迎晚宴。（圖／路透）

第二年到日本，川普見天皇之前，問安倍「你和我見面的時候，西裝上的鈕扣總是全部扣上。我是不是也扣上比較好？」安倍說「你在我面前可以不必扣，但是在陛下面前請全扣上」。他在會見開始的時候好像忘了扣，但後來想起來馬上就扣上了。

訪日的第二天，兩個人去吃晚餐，川普邀請安倍一起乘坐美國總統的專車。當他的車前進時，人行道上有很多人向車子揮手，川普看到了以後，問：「好多人在揮手，他們是在向你揮手？還是在向我揮手呢？」安倍回答說：「車上飄揚著美國國旗、當然是在向你揮手啦！」於是，川普高興地向窗外揮手。

可是他發現，外面看不到車內。於是順手就把車內的燈打開了。此時坐在前座的特勤局人員呵斥道：「不行，快關上電燈！」總統專車有兩輛一模一樣的同時在路上跑，是為了讓人從外面看不出來總統實際上乘坐哪一輛，以保障總統的安全。所以，開燈的話就破功了。

然後川普語帶誇耀地說：「晉三，不用擔心。這輛車即使向同一個地方發射200發子彈，也不會穿透」。坐在旁邊的第一夫人梅蘭妮亞聽了，說：「那麼第201發打過來，你怎麼辦？」車內所有人都笑開了。

▲ 安倍在回憶錄中，敘述了很多兩個人一起度過的愉快時光。（圖／達志影像／美聯社）

安倍在回憶錄中，敘述了很多兩個人一起度過的愉快時光。安倍已經過世了，但他推動的對抗中國擴張的「印度太平洋戰略構想」已經被世界很多國家接受，相信今後川普也會繼續走下去。

川普神奇地躲過了子彈。有日本網友說，一定是安倍的在天之靈保佑了川普。希望受到幸運之神眷顧的川普，能夠帶領美國和大家一起捍衛台灣、捍衛日本、捍衛全世界的民主與自由。

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