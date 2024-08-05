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高鐵延到六塊厝非最佳解　經小港機場到潮州效益才大

我們想讓你知道…高鐵到小港機場、潮州才能真正吸引國內外旅遊人口願意搭高鐵駐留屏東消費，這才是地方發展觀光、提升政府稅收、造福民眾與高鐵公司維持獲利的經營之道。

▲ 高鐵南延方案。（圖／鐵路局提供）

● 蘇穩中／爭取高鐵到屏東聯盟成員

高鐵屬於長程運輸，若要延伸到台東，高鐵從高雄車站到六塊厝並非最佳方案。

試想，高鐵若沿著台鐵路線興建路廊設站高雄車站，首先就得面對彎道減速再延伸到六塊厝，路線事實上是朝東北延伸，而非往南走，也是彎道減速。

高鐵經由高雄車站再到六塊厝面對嚴重問題就是「自強號化」，高鐵將變成慢鐵，政府想經由高雄車站再到六塊厝路線是不務實想法。

高鐵延伸路線應採小港機場至潮州延伸方案，以時速300公里的正規速度，才能發揮快速運輸優勢。

▲ 高鐵延伸路線應採小港機場至潮州延伸方案，才能發揮快速運輸優勢。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

其次，政府若在屏東六塊厝設站，是扼殺高鐵延伸台東之可能性。試想屏東地理狹長，六塊厝設站後要延伸台東，勢必得在潮州或更往南設站，等於屏東將有兩座高鐵站。

問題是，以現有政府財政能力、屏東經濟量能，乃至於再從六塊厝延伸潮州、台東之興建成本無限擴張，恐導致鋪張浪費、債留子孫等都是大問題，屏東是否需要兩座高鐵站，令人質疑。

又或是延伸屏東六塊厝後，直接穿越中央山脈直達台東？問題是，政府工程技術有辦法克服穿越山脈的各種風險？若無相關研究，請政府不要再講沒有專業評估的政治語言。

政府應重啟評估小港機場案，讓高鐵延伸至小港機場後再延伸至潮州，再評估延伸台東可行性方案，比較符合重大交通建設長遠規劃，而非選在六塊厝，導致高鐵無法延伸台東。

進一步說，屏東市民想搭高鐵北上，只要透過台鐵轉乘即縮短很多時間，現階段已是非常方便，六塊厝設站已無實際需求。

▲ 六塊厝雖然有規劃科學園區可望帶入就業人口的運輸紅利，但上班族需求基本上比較傾向台鐵捷運化或捷運延伸，方便往來高雄屏東，而非高鐵。（圖／記者姜國輝攝）

高鐵延伸屏東的重大利益為何，主要是促進屏東發展，雖然六塊厝有規劃科學園區可望帶入就業人口的運輸紅利，但上班族需求基本上比較傾向台鐵捷運化或捷運延伸，方便往來高雄屏東，而非高鐵。

屏東是觀光大縣，潮州更接近熱門觀光區墾丁、小琉球等，如能以思考觀光量能在商言商，高鐵到小港機場、潮州才能真正吸引國內外旅遊人口願意搭高鐵駐留屏東消費，這才是地方發展觀光、提升政府稅收、造福民眾與高鐵公司維持獲利的經營之道，這需要地方中央發揮集體智慧共同促成。

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蘇穩中

蘇穩中 蘇穩中

時事評論員，新加坡東南亞研究所區域戰略中心兼職研究員；曾從事嘉義市政府機要、法案助理、立委屏東服務處分區主任等，對高鐵延伸屏東深入研究，也曾擔任網路媒體主筆，出過政論書籍。

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