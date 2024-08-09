賴祥蔚／讓台灣人免費看奧運的解方

● 賴祥蔚／國立台灣藝術大學廣播電視學系教授

「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運為台灣勇奪本屆第一面金牌，更是史上第一次有選手在奧運羽球男雙衛冕金牌。獲獎之際，社群媒體一片歡騰。但是也有不少平常沒有在看運動賽事的朋友好奇問：你們在哪裡看的？我怎麼都看不到？

伴隨台灣勇奪奧運金牌而來的重要議題，正是奧運轉播到底應該是使用者付費，還是人人都能免費看？拜讀莊伯仲教授大作〈平議巴黎奧運轉播紛爭：政府其實可以做得更多！〉深有同感，特為呼應。

天底下沒有白吃的午餐，舉辦奧運也是。國際奧會（International Olympic Committee，IOC）為了張羅龐大的經費，不免要多多開源，銷售轉播權只是其中之一。IOC這幾屆都委託日本電通公司代理向亞洲各國媒體銷售，開放公平競價。

IOC固然想收取競標費，但是更不忘推廣奧運，所以主張各國都要有無線電視台參與轉播奧運，支持免費收看，這樣才可以推廣奧運。台灣最近都是由愛爾達公司競標取得轉播權，再將部分賽事時段轉售給公視、華視等電視媒體。從市場機制而論，愛爾達勇於爭取，值得肯定。但是愛爾達有中華電信在背後支持，這讓廣電媒體質疑是不公平競爭。除此之外，因為政府出資補助，不免引發獨厚特定媒體的討論。爭議在於：既然有政府補助，那為什麼不是特定媒體訂戶的其他納稅人卻看不到？

▲ 台灣最近都是由愛爾達公司競標取得奧運轉播權，再將部分賽事時段轉售給公視、華視等電視媒體。（圖／體育署提供）

事實上，奧運轉播還是有一些賽事可以免費看到，關鍵是重要賽事往往不能免費看到。本屆奧運轉播的權利金是5億元，政府透過教育部體育署以運動彩券的盈餘補助金額只有幾千萬元。這或許就是引發爭議的關鍵：政府有補助，但是補助金額不多，所以沒有辦法做到人人都可以看，反而引發爭議。

平心而論，奧運轉播權利金也不過「區區」5億，對政府來講當然不是什麼大錢。重點在於執政者覺得值不值得花這筆錢讓台灣人免費觀看奧運而已。賴清德總統日前就針對奧運表示：台灣精神就是不怕挑戰，要進一步推動運動普及。此言壯哉！

政府當然不必以公帑買下奧運以外的各種運動賽事轉播，但是台灣民眾對奧運的加油熱情有目共睹，期盼奧運金牌閃耀著台灣之光。民心可用，就看政府首長依其政治智慧來判斷要不要用。解方不難，但是錢從哪裡來？當然是運動彩券發行盈餘所成立的「運動發展基金」。不少朋友或許不知道，運動彩劵僅僅一個月的盈餘，就超過了奧運轉播的權利金。如果有必要，還可以擴大加強推出奧運彩券，號召全民共助奧運。

▲ 運動彩劵僅僅一個月的盈餘，就超過了奧運轉播的權利金。（圖／記者陳依旻攝）

政府以運動彩券的盈餘支付奧運轉播權，再透過協調或是抽籤等公平機制，讓各家電視都有機會播出台灣人關心的奧運賽事，豈不是皆大歡喜？

賴總統一定記得早年全民熬夜，守在電視機前觀看台灣參加世界棒球比賽。那種台灣一心的感動讓人永難忘懷。只要政府高層有心，就能讓奧運轉播成為推動運動普及的盛事，讓台灣人都能一起免費看奧運、一起為臺灣奪金加油！

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