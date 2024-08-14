機會與挑戰並存　經濟議題是賀錦麗的「大魔王」

▲ 賀錦麗是美國歷史上首位擔任副總統的女性。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

在2024年的美國總統競選中，賀錦麗（Kamala Harris）無疑是一位備受矚目的候選人。作為現任副總統，她的競選之路充滿了機遇與挑戰。本文將深入探討賀錦麗在競選中的優勢與劣勢，並分析她如何在這場激烈的競爭中脫穎而出。

多元背景與代表性

賀錦麗的多元背景是她的一大優勢。作為美國歷史上首位擔任副總統的女性，也是首位擁有南亞和非洲血統的副總統，她的存在本身就是一種象徵，能夠激勵和動員更多的選民參與政治。這種多元背景使她能夠吸引不同族裔和性別的選民，特別是在多元化的美國社會中，她的代表性無疑是一個強大的競選資產。

政策經驗與政治智慧

在擔任加州檢察長和參議員期間，賀錦麗積累了豐富的政策經驗和政治智慧。她在刑事司法改革、移民政策和公共衛生等領域的工作，使她在這些重要議題上擁有一定的話語權和影響力。這些經驗使她能夠在競選中提出具體而有力的政策主張，並能夠有效地應對競選中的各種挑戰。

▲ 賀錦麗在擔任加州檢察長和參議員期間，積累了豐富的政策經驗和政治智慧。（圖／路透）

女性選民的支持

賀錦麗在女性選民中擁有較高的支持率，特別是在中止妊娠權利等女性權益議題上，她的立場和行動贏得了許多女性選民的認同和支持。這在選舉中是一個重要的優勢，因為女性選民在美國選舉中佔有重要地位。她的競選團隊也將這一點作為競選策略的重要組成部分，積極爭取女性選民的支持。

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過於自由派的形象

然而，賀錦麗的自由派立場在某些選民中可能會引起反感，特別是在保守派選民中。她在移民、中止妊娠等議題上的立場，可能會被對手用來攻擊她過於激進，這可能會影響她在中間選民中的支持率。如何在保持自己立場的同時，不失去中間選民的支持，將是她需要面對的一大挑戰。

來自川普的攻擊

川普和他的支持者對賀錦麗的攻擊可能會對她的競選造成影響。川普曾經批評賀錦麗的種族背景和政治立場，試圖削弱她在選民中的支持。這些攻擊可能會在某些選民中產生共鳴，從而影響她的選情。賀錦麗需要找到有效的應對策略，來化解這些攻擊帶來的負面影響。

▲ 川普曾經批評賀錦麗的種族背景和政治立場，試圖削弱她在選民中的支持。（圖／路透）

經濟議題的挑戰

經濟議題一直是選民關注的焦點，賀錦麗在這方面的立場和政策可能會受到挑戰。特別是在經濟不穩定的時期，選民對經濟問題的關注度很高。如果她不能提出有效的經濟政策，可能會影響她的選情。她需要在競選中強調自己的經濟政策，並展示其可行性和有效性，以贏得選民的信任。

副總統候選人的選擇

賀錦麗選擇了明尼蘇達州州長蒂姆．華茲（Tim Walz）作為她的副總統候選人。華茲的選擇有多方面的考量。首先，華茲在共和黨色彩濃厚的明尼蘇達州第1區多次勝選，顯示出他能夠吸引中西部農村選民的支持。這對於賀錦麗來說，是一個重要的補充，因為她需要在這些地區爭取更多的選票。

其次，華茲在眾議院有12年的經驗，並且得到了許多民主黨下議員的推薦。他的經驗和人脈將有助於賀錦麗在當選後與國會的合作，推動政策的實施。這在當前黨派對立嚴重的情況下，顯得尤為重要。

最後，華茲與賀錦麗在政策立場上有許多一致之處，特別是在經濟政策方面。華茲在明尼蘇達州推行的減稅和社會保障政策，顯示出他對低中收入者的支持，這與賀錦麗的政策方向一致。這樣的搭配，有助於他們在競選中形成統一的政策主張，吸引更多選民的支持。

▲ 賀錦麗與副手華茲6日首度同場登台。（圖／路透）

外交政策與國際形象

在外交政策方面，賀錦麗須應對來自共和黨的批評，特別是關於移民政策和對中國的態度。華茲曾在中國居住過一段時間，這可能會被對手用來攻擊他們的親中立場。此外，華茲在明尼蘇達州推行的移民政策，也可能成為共和黨攻擊的目標。

然而，賀錦麗和華茲在外交政策上的一致立場，特別是對巴勒斯坦問題的關注，可能會吸引一些年輕選民的支持。這些選民對拜登政府的親以色列立場有所不滿，賀錦麗和華茲的立場可能會讓他們感到更有共鳴。

機會與挑戰並存

賀錦麗在美國總統競選中擁有許多優勢，包括她的多元背景、政策經驗和女性選民的支持。然而，她也面臨著一些挑戰，包括她的自由派形象、來自川普的攻擊和經濟議題的挑戰。她須在競選中平衡這些優勢和劣勢，才能在競選中取得成功。

▲ 賀錦麗在美國總統競選中擁有許多優勢，但同時也面臨著一些挑戰。（圖／路透）

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