輕賤台灣、危害民主　台灣人不該支持川普的十大理由

▲ 川普原來顯著領先拜登，但賀錦麗緊急受命登場後，選舉氛圍與選情反轉。（圖／路透）



● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

民主黨這幾天熱熱鬧鬧舉辦代表大會，充滿正能量，穿插諸多感人肺腑的話語及影帶，把總統候選人賀錦麗的支持度推上高峰。回顧一個月前的共和黨代表大會，振奮抖擻、高昂士氣、樂觀氣氛、戰鬥意志同樣充盈會場，但候選人川普散發的憤恨情緒與負面能量像岩漿一樣不斷噴出，波及全美國，傷及這個備受世人景仰的國度。

川普原來顯著領先拜登，但賀錦麗緊急受命登場後，氛圍與選情丕變，聲勢扶搖直上，在全國性民調及搖擺州都超越或者追平川普，美國選民最後做出什麼抉擇，攸關美國國運榮枯與世局發展，但這畢竟是美國人民的事，外人無權置喙。但是，基於普世文明、世界格局的整體思維，站在台灣本位利益的立場上，我們實在沒有理由支持川普。反對他重掌世界權力最大職位的理由很多，最重要的有十點：

▲ 川普是個自我意識極強的人，全然以自我為中心，而且自私自利。（圖／達志影像／美聯社）

1、自我中心：川普是個自我意識極強的人，全然以自我為中心，而且自私自利，一切事務的考量將自我利益擺在最前頭，自我意志的貫徹最為優先，實踐共和黨或是保守派的價值理念是其政策最高指導原則，美國的眼前國家利益壓倒一切。他第一個任期將美國政府個人化，落選後將共和黨個人化，難道要認同他未來四年將全球川普化，成為一個依據川普思維與意志塑造的世界？

2、孤立主義：川普將個人的自私心擴而大之，將美國變成一個凡事皆以美國優先、以美國第一的國家，對外政策與經貿政策全然是美國利益的赤裸裸追求，否定其他國家基於相對立場的利益考量，拒絕任何協同合作處理共同問題的國際操作，除非對美國利益有直接幫助。他退群、撕毀協議以及打壓國際組織不遺餘力，只為貫徹美國優先的立場。他攪亂世局，粉碎世人共信共行的規則，而且加深國際之間衝突的裂痕。

▲ 川普犯下四大刑事案件，被指控91項罪行。（圖／路透）

3、人品卑劣：川普為達目的不擇手段，罔顧道德底線，所逐目的卑鄙，行事手段下流，蔑視世道近乎無恥。他犯下四大刑事案件，被指控91項罪行，其中買春衍生出的「封口費」已經罪行成立，其他尚在司法程序中，但都罪責難逃。無論待人處事以及商業、國務的處理，他都窮盡心思謀求己利，罔顧道德原則與是非標準。

4、仇恨動員：川普靠仇恨意識動員不滿現狀的民眾，所謂「讓美國再次偉大」，看似正能量的發揮，其實是利用許多美國人對於美國世界霸權的失落感，加以煽惑以利塑造他的強硬處世的形象；他煽動民眾對移民的憤恨情緒，藉以凸顯他強人對峙移民的人設；他利用全球化造成的失業憤恨，拉攏美國中西部「鐵鏽帶」（The Rust Belt）選民，宣稱將促進企業回流，再創就業機會，其實四年執政一事無成。仇恨動員是他選舉的主要訴求，內容還包括民主黨有些人將「政治正確」與進步價值推進過頭產生的流弊，意圖將美國拉回到舊時代。更多的是對競爭對手的人身攻擊，已到口不擇言而斯文掃地的程度。

▲ 「鐵鏽帶」是指美國中西部的一個區域，東起紐約州中部，向西穿過賓州、俄亥俄州、印第安那州、密西根州南部、伊利諾州北部，最後止於威斯康辛州東北。該地因工業和製造業發達而繁榮一時，但在全球化後，製造業的流失使得該地區蕭條，故得名。圖為富士康科技集團在威斯康辛州設廠的動工典禮，時任總統川普和郭台銘同台。（圖／路透）

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5、政見誇張：他極具煽動能力，所提政見及各項論述都極盡誇張能事，比如以「強姦犯」泛指移民，以「築牆」防範移民偷渡；主張對進口產品課徵百分之十以上高關稅，中國進口商品更要抽稅百分之百以上；他宣稱要將企業稅降到百分之十五，原先他執政時已降到百分之二十一，完全不顧美國聯邦政府負債已達三十五兆美元的財務困境；他要北約國家不繳足「保護費」的國家任憑俄羅斯侵略。他所提政見多趨於極端，譁眾取寵，如果強要施行，將後患無窮。

6、製造對立：川普以仇恨動員為能事，處處在美國的矛盾處著力，製造對立，激化衝突，煽惑仇恨。他從來無意彌合對峙，整合團結民眾，反而利用對立的擴大加深仇恨的意識，從中謀取政治利益。他出道八年來對於美國的內部對立發揮很大的撕裂作用，讓保守與自由之間意識形態衝突、共和與民主兩黨的政治對立以及菁英與俗民之間的矛盾推到極致，擔任總統只為半數美國人服務，全無凝結人心的意願。

▲ 川普不滿2020美國總統大選結果，煽動支持者於2021年1月6日發動「國會山莊暴動」，為美國民主史上增添不光彩的新頁。（圖／路透）

7、危害民主：川普不懷抱民主理念，反以獨裁者為羨慕對象，他對於民主的破壞更是罄竹難書，最嚴重的一次是2021年1月6日，他為了制止國會對於總統選舉結果完全確認程序，竟然煽動支持者衝入國會阻擋認證程序。他還指摘選舉過程舞弊重重，「偷走」他的勝選成果，為此而要求一個州務卿為他找出不足的選票。他這種公然破壞民主的行動，無疑是對美國民主的重大威脅；他和諸多自由資本主義盟邦交惡，也損傷民主國家的集體性力量。

8、僵化守舊：川普緬懷美國昔日榮光，希望回到從前，重享美國治下的盛世與白人至上的美好歲月。他所懷抱的價值理念多是舊時代的產物，與現實社會極不相容，如族群、性別、環保、國際關係、美國霸權等方面，時代已經截然不同，他還是抱殘守缺，一成不變。這樣一個守舊而僵化的長者如何能領導多元化的美國與國際？

▲ 川普希望回到從前，重享美國治下的盛世與白人至上的美好歲月。（圖／路透）

9、不負責任：川普只求個人與本黨政治利益，不具備公益心；只追求眼前利益，沒有長遠關懷；只在利用美國的體制、國際的矛盾、人心的不滿獲取權力。由於自私而短視，所以他很不負責任，比如蓄意增加美國大法官的保守派人士，造成偏倚取向；又如否定地球暖化，積極鼓勵石化能源，壓制乾淨能源的發展，而且退出《巴黎協議》，不對緩和地球暖化作任何努力。如此不負責任，實為美國的國家恥辱 。

10、輕賤台灣：他上次當選總統在就任前接聽蔡英文總統的道賀電話，就任後揮動大棒敲擊中國，使得許多台灣民眾以為他對台灣友好，對中共採取壓制措施也有利於台灣。其實，他是美國利益至上主義者，根本不把他眼中像筆尖一樣渺小的台灣放在眼裡，不但說台灣難以防衛，而且應繳保護費給美國；他又說台灣偷走美國的半導體產業。台灣對他而言，只不過是要脅中國的籌碼，隨時可以賣掉，完全無視於台灣的價值與地位。這樣蔑視台灣的政客值得台灣人支持與信賴嗎？

▲ 川普2016年當選總統在就任前，曾與前總統蔡英文通話。（圖／總統府／路透）

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