降息就意味經濟衰退要來了？　美股有望帶動台股回升

▲ 聯準會預計將從9月開始降息。圖為美國聯準會主席鮑爾。（圖／路透）

● 吳嘉隆／總體經濟學家

現在金融市場上流行一個見解，就是根據過去的經驗，美國聯準會展開降息循環的時候，後面通常都會跟著出現經濟衰退。這意思就是說，如果今年九月聯準會又開始降息的話，那麼根本要開始擔心隨後美國會出現經濟衰退。

我不同意這樣的判斷，因為這樣的判斷太過膚淺了。

首先，這一次的降息跟以前的不一樣。之前的兩次降息循環，我是指2001年網路泡沫破掉後的降息，還有2007～2008年房地產泡沫破掉，出現次級房貸風暴與金融海嘯之後的降息，情況不一樣，因為那時候的降息是要製造寬鬆，要對抗泡沫破掉之後的通貨緊縮壓力。所以，那時候的降息是要刻意用金融寬鬆來抵銷通縮。

現在的降息，並不是要製造寬鬆，因為目前沒有資產泡沫破掉，或者大型金融機構破產的金融風暴。

正確來說，現在的降息，是要避免過度緊縮，是要維持正常緊縮，也就是說，降息之後，貨幣政策仍然是緊縮的，而不是要營造金融寬鬆的環境。

為什麼說降息之後仍然是貨幣緊縮呢？因為貨幣緊縮策略是要保持兩個百分點的實質利率，就是基準利率超過通膨率至少2％以上。目前的基準利率平均在5.33％ ，如果通膨率能降在3.3％以下，那就確實有降息的空間了。

▲ 現在的降息，旨在維持正常緊縮。（圖／路透）

聯準會所參考的通膨率是核心PCE，目前是在2.6％ ，所以，從聯準會對抗通膨的立場來看，確實有降息空間，而且降息之後仍然是貨幣緊縮的，跟以前的降息不一樣。

這一次的降息，並不是所謂的「預防性降息」，並不是要預防經濟衰退才降息，而是要維持正常緊縮，避免過度緊縮而降息的。

以前的降息，是因為金融領域出狀況，有可能出現金融系統性風險，所以帶來聯準會的降息，同時也帶來經濟衰退。這樣一來，降息與衰退之間不是經濟上的因果關係（causality），而是統計上的相關（correlation），他們同時被一個因素所驅動，那就是金融領域出了狀況。

現在，金融環境需要緊縮，而不是寬鬆。降息之後，利率仍然高過通膨率至少2％。

既然基準利率仍然在緊縮狀態，顯然是要讓實體經濟降溫，讓通膨能降到2.5％以下，向2％的目標靠近，這樣的經濟還沒有完全擺脫過熱的狀態，怎麼能說是要走向衰退呢？

我不是說美國都不會有經濟衰退，而是說根據目前的數據，美國經濟還沒到衰退的地步。如果這個看法成立的話，那麼目前國外財經媒體上，對於經濟衰退的擔心，太早了一點。

這就有可能讓股市出現「驚驚漲」，那個驚，就是擔心經濟可能要衰退了，結果是股市可能一面吃驚，一面上漲。驚完了之後，股市繼續漲。

隨著衰退沒有真的來，股市在今年剩下的4個月，美股有機會走出股災，從反彈轉成回升，也帶動台股跟進。

▲ 美股在今年剩下的4個月有機會走出股災，從反彈轉成回升，也帶動台股跟進。 （圖／路透）

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