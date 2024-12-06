韓國政局可能有暗戰　讓人期待柳暗花明

▲韓國的政局也是大國博弈下的產物，背後有美國與中共的角力。（圖／達志影像／美聯社）

● 吳嘉隆／總體經濟學家

韓國的政局也是大國博弈下的產物，背後有美國與中共的角力，所以，看韓國的情況，不妨先跳出來，看看美國與中共有什麼反應。

韓國目前是美國的勢力範圍，所以，我猜想美國是主場，中共想來踢館，打客場。那麼，韓國的6小時快閃戒嚴有引來美國的反應嗎？似乎沒有。這不就奇怪了嗎？除非⋯除非其實是沒事。

尹錫悅玩政治還是可以的，他上任以來的表現不像是菜鳥。所以，我一開始覺得納悶，直覺是他應該不至於蠢到去搞一個6小時的戒嚴吧。

尹錫悅聲東擊西 拿走選委會資料

現在根據韓國媒體今天星期五早上的快訊，原來尹錫悅是故佈疑陣，聲東擊西。

當媒體都在關注被包圍的國會的表決，是不是要取消戒嚴令，因為有約280位軍人包圍著國會，當然很搶鏡頭了。與此同時，有更多軍人，超過400人，包圍了韓國選委會，拿走了今年韓國國會選舉的重要資料。

事情的背景是，韓國的國會300席，改選後在野黨有192人，執政黨這邊只有108人，差距太懸殊，尹錫悅懷疑其中應該有問題。尹錫悅是檢察官出身，是韓國首爾大學法律系畢業，腦筋應該很細膩，很有邏輯，所以，他的真正目標應該是針對韓國國會選舉來出手，想要從選委會拿到重要資料，然後開始分析這些資料，說不定可以找到否定國會選舉的正當性的線索。

在這個過程中，對尹的彈劾案的表決可能就不會通過，因為韓國國會有300人，2/3的多數是要200票，目前在野黨有192票，必須從執政黨這邊挖8票過來，可是因為有國會選舉的調查，這8個人可能就會選擇觀望而不會倒戈到在野陣營這邊。這一來，彈劾案就湊不足200票了。

▼280位軍人包圍著國會，與此同時，有更多軍人，超過400人，包圍了韓國選委會，拿走了今年韓國國會選舉的重要資料。（圖／路透）

美國是否介入 就看尹錫悅是否有政權危機

難怪尹錫悅需要的戒嚴只要6小時就已足夠，讓他可以從韓國選委會拿到資料，來詳細了解或破解國會選舉當中可能的的貓膩。韓國那邊的媒體已經在報導這個新發展，我們當然是靜觀其變，看看到底最後會怎樣。

不過，可以間接觀察一下美國這邊的反應。尹錫悅走親美親日路線，他的在野黨對手李在明是親中親俄路線，如果尹錫悅有政權危機，會被李在明取代的話，那我估計美國應該會介入。目前沒看到美方有什麼動作，所以，我暫時假設尹錫悅應該不會有事。剩下的，就繼續看下去了。

▼尹錫悅走親美親日路線，如果尹錫悅有政權危機，會被親中俄的李在明取代的話，估計美國應該會介入。（圖／達志影像／美聯社）

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