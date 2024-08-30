只是選民制衡藍綠的工具　民眾黨已完成歷史任務

▲ 在2024總統大選中，民眾黨囊括了26.5％的選票。（圖／記者林敬旻攝）

● 吳嘉隆／總體經濟學家

民眾黨在2024年的總統大選，有優異的表現，當民進黨只得到40％的選票而當選時，在非綠的60％的選票當中，照理說最大在野黨的國民黨應該有機會勝選，但是卻沒有，這說明了什麼問題？

我的解讀很簡單，就是選民仍然要民進黨繼續執政，但是也擔心民進黨長期執政的後遺症，那就是權力的傲慢與腐敗，所以要民進黨幹活，卻不要民進黨拿翹，結果賴清德的得票只有40％。從某個角度來講，這對賴清德來講簡直是羞辱。

問題來了，既然有60％的選民沒有投給民進黨，那為什麼國民黨卻沒有勝選呢？這才是問題！

也就是說，雖然有60％的選民沒有支持民進黨，但是他們也不要國民黨上台，那怎麼辦呢？於是他們拿民眾黨當工具，把選票投給了民眾黨！結果就是這60％的非綠選票當中，國民黨拿了33.5％，民眾黨拿了26.5％。

民眾黨這樣的得票率確實令人刮目相看，有些分析比對兩次總統選票發現，平均起來，民眾黨每四票當中，有三票來自民進黨，有一票來自國民黨，那麼，這樣的選票結構如果屬實，那意味著什麼呢？

▲ 民眾黨每四票當中，有三票來自民進黨，有一票來自國民黨。（圖／記者李毓康攝）

對民進黨來說，一定要把流失到民眾黨的選票找回來，所以，為了2028年的連任，一定要開始認真對付民眾黨。對國民黨來說，是民眾黨害得國民黨不能利用民進黨得票下跌的時候上台執政，所以國民黨也要把非綠選票找回來。結果就是，藍綠兩大黨都想對付民眾黨，都想等搞定了民眾黨之後，再回到藍綠對決的基本格局。

民眾黨是新成立的政黨，他的真正重心應該放在國會與地方議會的選舉，而不是總統大選，總統大選算是母雞帶小雞之用，是用來掩護議會的選舉，這才是真正管用的政治策略。

既然以國會或議會為中心，那民眾黨就不應該在當選後走上與藍合作的路線，在我看，藍白合對民眾黨來講等於是政治自殺。

這是因為，白藍的合作，會讓綠的選民走光光，而藍的選民卻不會靠過來，民眾黨會變成兩頭落空，無法在國會或議會的選舉當中殺出重圍。

既然民眾黨走上政治自殺的道路，那我只好認定，他們已經完成歷史上的任務，就是成為台灣選民的工具，一方面要民進黨繼續在中央執政，另方面又不能讓民進黨得票太多，可是不投民進黨的時候也不能讓國民黨因此上台，這樣的微妙局面造就了民眾黨的崛起。

▲ 白藍的合作，會讓綠的選民走光光，而藍的選民卻不會靠過來，民眾黨會變成兩頭落空，形同政治自殺。（圖／記者李毓康攝）

所以，只要有更好的第三方出現，估計台灣選民仍然會把票投過來，讓第三方有空間，一方面制約會長期執政的民進黨，另一方面也讓國民黨不能上台，來給台灣的國家安全帶來隱憂。

民眾黨給國民黨的訊號是，繼續親共是死路一條，應該回到蔣經國時代的堅決反共路線才對。民眾黨給民進黨的訊號是，恭喜民進黨，有機會長期執政，所以選民才會讓民眾黨來當防腐劑。民眾黨給第三勢力的訊號是，台灣選民在目前的格局下，仍然會給第三勢力機會，以便同時能夠制約民進黨與國民黨。

當民眾黨沒落之後，估計第三勢力當中仍然會有新的本土政黨的崛起，成為台灣選民的工具，來接收民眾黨留下的政治空間。

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