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中共操作「疑美論」　反而逼美國走向對台灣戰略清晰

我們想讓你知道…台灣是寶貴的資產，中共想拿下這個資產，卻不想付出應有的代價，這種土匪流氓作風只會逼出更強硬的反彈，最後是吃力不討好。

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中共跟美國較量對台影響力，於是運用「認知作戰」，散播「疑美論」，反而是在逼美國越來越明確表態。（圖／路透）

● 吳嘉隆／總體經濟學家

中共想跟美國較量對台灣的影響力，於是運用「認知作戰」，整天挑美國的骨頭，散播「疑美論」，例如說美國把台灣這個棋子當作棄子，卻不去說中共自己想把台灣併吞與欺壓，結果呢，反而是在逼美國越來越明確表態。

中共對台灣氣急敗壞　美國反而越來勁

川普說，台灣拿走、偷走美國晶片產業，真正的意思只能說是台灣拿走美國的晶片訂單，做了美國的晶片生意，可是，川普是要由這裡引出下面「關鍵的一句話」，就是台灣有了半導體產業之後，需要美國的保護，可是台灣沒有付保護費，或者保護費付得還不夠。

這句話，又被拿來炒作，其實，重點還不是保護費本身，而是美國想要保護台灣，剩下的只是價錢的問題，也就是費用分攤的問題，那就好談了，不是都說了嗎，錢能解決的事就不算是個事。這說明了什麼？川普的意思就是，美國要軍事保護台灣，也就是要把台灣納入美國的地盤，而這些話當然是說給中共聽的，告訴中共，你越是打台灣的主意，我美國就越是攤牌！

所以，台灣不但不會是棄子，而且還會從棋子升級為棋手。簡單講，在大國博弈當中，台灣完全有操作空間！現在看來，川普向台灣提到保護費，可能還會有別的意思，你想想，美國在日本與韓國有駐軍，要日本與韓國增加美國駐軍的費用分攤，這就是付保護費的概念，所以，難道川普要台灣付保護費，是在預告、暗示美國打算要在台灣正式駐軍，是嗎？會不會有這個弦外之音呢？

如果真有這個意思，那麼美國可能會想先刺激中共，讓中共對台灣更加囂張，於是美國在台灣增加駐軍，就師出有名了。中共會不會是上了美國的當，自己還不知道呢？中共越是對台灣氣急敗壞，美國反而越是來勁，不是嗎？

▼川普保護費的意思就是，美國要軍事保護台灣，就是要把台灣納入美國地盤，而這些話當然是說給中共聽的。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國共和黨候選人川普在賓州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

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疑美論、土匪流氓作風　只會引來反效果

疑美論之所以失敗，是因為中共沒有真正承認台灣的地緣政治價值，假裝沒看見、假裝不知道台灣對日本與美國的國家安全是重中之重，以為台灣只有半導體產業聚落，完全忘記一個根本的事實，就是台灣在半導體產業崛起之前，美國早就在軍事保護台灣，一開始是與中華民國有正式的共同防禦條約，那時候還沒有台積電。

後來，1996台海飛彈危機之後，為了對付中共升高對台灣的威脅，美國與日本商量，悄悄重新界定「美日安保條約」，美國等於對日本承諾，會確保日本的海上與空中運輸的安全，所以也會確保台海周邊的安全，等於說，把台灣悄悄納入美日安保條約的適用範圍。難怪安倍會說那句話「台灣有事，就是日本有事，就是日美同盟有事」！合起來，簡單講，台灣有事，就是美國有事！

所以，中共越是操作疑美論、越是增加對台灣的軍事威脅、越是不斷在台海周邊挑釁，結果是逼美國越來越明確表態，無一例外！台灣是寶貴的資產，中共想拿下這個資產，卻不想付出應有的代價，這種土匪流氓作風只會逼出更強硬的反彈，最後是吃力不討好，忙了半天不但沒有效果，還會引來反效果，我真不知道中共什麼時候才會有足夠的智慧來看清楚這樣的局面！

中共的算盤，不管是從台灣外面施加壓力，還是從內部製造分裂，這些都會徒勞無功，因為中國自己內部的經濟問題一大堆，一切的政策與制度設計，說到底，都是想收割韭菜，對別人根本失去吸引力，而中共整天這樣耍流氓的結果，只會引出更大的流氓來處理你。

與此同時，台灣不斷提升自己的價值，從地緣政治價值到產業供應鏈的價值，再到民主自由價值觀的價值，對別人更有吸引力。所以，中共看到台灣在上升，就心急了，甚至病急亂投醫，反而給自己添亂，被全球化拋棄、被國際社會排擠。

▼中共越是操作疑美論、越是增加對台灣的軍事威脅、越是不斷在台海周邊挑釁，結果是逼美國越來越明確表態。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

●本文獲授權，轉載自「吳嘉隆」臉書。 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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吳嘉隆專欄 吳嘉隆

總體經濟學家，台大經濟研究所碩士，美國哥倫比亞大學經濟學博士後選人，受教於2006年諾貝爾經濟學獎得主哥大講座教授Edmund Phelps，專長於總體經濟、貨幣政策、地緣政治，與國際關係的評論與寫作。

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