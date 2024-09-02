柯文哲無保請回　犯罪嫌疑重大關鍵在「明知故犯」

● 作者／一起讀判決

昨天（1日）晚上8點，台北地院強制處分庭就檢察官聲押柯文哲部分進行開庭，11點開庭結束。法官緊接著就彭振聲部分進行開庭，並且在凌晨3點宣示羈押審查的結果：柯文哲部分，並不符合犯罪嫌疑重大要件，駁回檢察官羈押聲請；至於彭振聲則羈押禁見。

今天（2日）媒體刊出北院就柯文哲部分的裁定新聞稿，以下我們來談談法院的理由，以及接下來會怎樣。

檢察官認為柯文哲涉犯對主管或監督事務圖利罪，以及違背職務收賄罪的重罪，犯罪嫌疑重大，有串滅證之虞。

羈押的要件有四，缺一不可，包括：

1. 犯罪嫌疑重大。

2. 法定羈押事由。

3. 有羈押之必要。

4. 沒有不得羈押情形。

犯罪嫌疑重大是指依照檢察官提出的證據，被告是否「很有可能如此、有犯罪的高度可能性」。

▲ 台北地院裁定柯文哲並不符合犯罪嫌疑重大要件，駁回檢察官羈押聲請。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

法官認為就柯文哲涉犯的兩個罪名：主管監督事務圖利跟違背職務收賄罪，是否構成的爭點在於：

第一，會議決議提高容積獎勵這件事情，是否合法？

第二，柯文哲是否明知違法而指示？

關於容積率獎勵是否合法這件事情，監察院的糾正認為不符合《都市計畫法》、「都市更新建築容積獎勵辦法」、公益性跟對價性。

因此，柯文哲是否犯罪嫌疑重大的關鍵在於，他是否「明知」都委會將以違法決議圖利京華城，或是否明知容積獎勵違法。

法官指出，柯文哲並不是都委會的會議人員，沒有辦法直接知道開會情形，自己也沒有相關專業，因此柯文哲主張信賴具有專業、多數決的都委會決議跟具有相關專業彭振聲的意見，並不是沒有根據。從檢察官提出的證據資料，還沒有辦法認為已經達到「犯罪嫌疑重大」。

今天凌晨3點，當法官諭知柯文哲無保請回時，是開庭的方式宣示裁定結果。但依照媒體報導，檢察官已經提起抗告，接著法官就會把他的理由寫成裁定書，連同檢察官的抗告，然後送給高院進行審查。

▲ 台北市前副市長彭振聲8月31日晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

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