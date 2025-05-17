自動還錢換減刑　詐團成員「犯罪所得」怎麼算？

▲大法庭日前裁定，詐團成員想還錢換減刑，其「犯罪所得」應該如何計算。（示意圖／中壢警分局提供）

●文／一起讀判決

詐欺集團的一員，應該繳回多少犯罪所得？週三（5月14日），最高法院大法庭做出「113年度台上大字第4096號刑事裁定」，這個裁定關於詐欺新法中的減刑規定，犯罪所得如何計算的問題。

500萬詐欺所得加重刑度 「自動繳回」可減刑但不能緩刑

2024年7月31日公布的《詐欺犯罪危害防制條例》提高了詐欺案件的刑度，原本《刑法》的加重詐欺法定刑是1年以上7年以下，詐欺條例則在獲取詐欺超過500萬時，法定刑成為3年以上10年以下，這個刑度已經不可能有機會緩刑，如果涉及發起、主持、操縱或指揮犯罪組織，法定刑更來到5年以上12年以下。

在法定刑加重的同時，新法也同時搭配減刑規定，詐欺條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，減刑的效果最多可以把法定刑減少一半。

詐團分工所得不同 繳回犯罪所得該怎麼算

但問題來了，詐欺集團存在著分工，有打電話的、有招募車手的、有取款的、有提供帳戶的、有收取帳戶的、有洗錢的，一位被害人如果被騙100萬元，每個參與者實際拿到的犯罪所得不盡相同，比如Ａ擔任車手，實際可能只拿到10萬元。

▲大法庭認為，詐團有分工，分得贓款不一，「犯罪所得」應該實際拿到的金額做為標準。（示意圖／記者劉維榛攝）

那麼，在這種情況下，如果Ａ想要減刑，為了符合條文中「如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者」，所要繳回的所得應該是被害人被騙的100萬元，還是實際拿到的10萬元？

最高法院大法庭裁定認為，應該以Ａ實際拿到的10萬元做為標準。

大法庭認為，如果要Ａ繳回被害金額100萬元才可以減刑，那只拿到10萬元Ａ可能會因為被害金額過於龐大而無力繳回，可能就會放棄這個減刑可能，沒有誘因自白，被害人也可能沒有辦法拿到A繳回的10萬元，對被害人跟訴訟經濟都不是好事情。

沒有犯罪所得就沒有繳回 一路都自白就符合減刑

其次，大法庭裁定的第二個問題是，如果Ａ雖然參與詐欺，但沒有拿到錢，這種情況下，是不是只要偵查審理都自白就可以，而沒有繳回犯罪所得的問題？

最高法院大法庭認為，是。沒有犯罪所得，就沒有繳回問題，只要偵查、審理都自白，就符合減刑要件。

▲大法庭主張，沒有「犯罪所得」就沒有繳回問題，只要一路都自白，就符合減刑條件。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

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